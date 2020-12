Leo Messi: Navidad en Rosario y posible arreglo con el Barça

Fugaz será el paso de Lionel Messi y su familia por Argentina. El futbolista, su esposa y sus tres hijos llegaron el jueves en un avión privado para pasar la Navidad en Rosario y según el calendario del Barcelona, el domingo ya debería estar de regreso en España. Por lo tanto, no tendrán muchos días para descansar en el país.

Más allá de que la visita no será extensa, Leo está aprovechando para reencontrarse con su familia antes de continuar con sus compromisos futbolísticos. Para Nochebuena, todos los Messi se reunieron en Rosario para celebrar luego de un año complicado para todos. Y una vez terminado el brindis por Navidad, los más chicos tuvieron una visita especial. En la terraza de la casa, apareció un Papá Noel con regalos para todos ellos.

2021. Mientras Leo celebra y descansa en Argentina, su futuro en España comienza a definirse. No hace mucho, el rosarino pidió salir del Barcelona y si bien continuó su carrera allí durante los últimos meses, no hay certezas sobre si seguirá o no en el club. Pero dos hechos ocurridos en las últimas horas ofrecen nueva información al respecto.

Por un lado, el domingo se emitirá una entrevista que Lionel hizo junto al periodista español Jordi Évole. “Su agente me llamó tras las derrotas ante el Cádiz y la Juve. Me habló de planes de futuro muy concretos”, aseguró el entrevistador. En un adelanto, el propio Messi señala que se encuentra mejor ahora pero no se refiere concretamente a su continuidad.

Otras declaraciones que ilusionan a los fans son las que dio Joan Laporta. El candidatos a presidente aseguró que “cuenta con la credibilidad del Diez y que ayudará mucho que Messi vea que el proyecto que él presenta es de un equipo muy competitivo”

Laporta ya ocupó ese cargo entre 2003 y 2010, período en los que el club ganó dos Champions League. Él y otros ocho hombres son los precandidatos que solicitaron presentarse a las elecciones en el Barcelona. Antes del 11 de enero, deberán presentar un listado con al menos 2.257 firmas para ser candidatos oficiales y competir por la presidencia el próximo 24 de enero.