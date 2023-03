Lizy Tagliani se casó con la ‘bendición’ de Mirtha Legrand y muchos famosos invitados

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot se dieron el sí rodeados de 180 invitados, entre ellos varios famosos que se acercaron a Berazategui para la celebración entre la actriz, y conductora y su novio. Y un detalle aparte fueron los respectivos padrino y madrina que tuvieron: Marley y Mirtha Legrand. En el caso del conductor se entiende que además de amistad, ambos han hecho viajes laborales que incluso tuvieron una cuota de riesgo. Por ejemplo, el viaje para hacer la cobertura del Mundial de Rusia. La elección de Mirtha como madrina la explicó la propia Lizy. “Cuando yo era peluquera y trabajaba con Jorge Ibáñez (diseñador fallecido en 2014), lo acompañaba a todos sus desfiles para ocuparme de las modelos. Después de esos eventos, Jorge siempre organizaba grandes fiestas para sus amigos famosos y yo iba, pero, claro, no era conocida y los patovicas de la puerta no me dejaban entrar. Me quedaba esperando a que él o alguno de sus asistentes llegara, y muchas celebrities que me conocían porque las había peinado me saludaban, pero seguían de largo, excepto Mirtha: ella de inmediato me agarraba del brazo y entraba conmigo a la fiesta. ‘No te quedes acá esperando, Lizy, vamos juntas’. Yo jamás me voy a olvidar de ese gesto porque la define por completo”.

Mirtha aceptó de inmediato ser la madrina y en la ceremonia también habló, hizo énfasis en la convivencia y en la etapa que le espera a la pareja y en el rol primordial, según su perspectiva, que tiene el amor en la vida: “La convivencia no es fácil, así que espero que por muchos años estén juntos y que sean felices. Disfruten de la vida y no hay nada más importante en la vida que el amor”. En la previa a la celebración, Lizy contó también que el traslado de Mirtha a Berazategui le preocupaba, pero ésta la tranquilizaba todo el tiempo y siempre le decía que se preocupara por su fiesta porque era un momento para que disfrute y recuerde.

Simple y elegante. Si bien para los últimos Martín Fierro, a Lizy Tagliani la vistió Gino Bogani, para su boda ella eligió a Pablo Ramírez y con una premisa, estar cómoda porque quería bailar y divertirse, y no era de la idea de hacer cambios de vestido. Y así fue, un vestido confeccionado en raso de seda japonés, recto y holgado, en blanco, pero con detalles en negro que generaban un sutil contraste. El toque de color: un ramo de rosas rojas. Por su parte, Sebastián Nebot llevó un jacket clásico.

Así como Lizy tuvo a su banda de amigos de cuando no era tan famosa y los que fue sumando a medida que cimentó popularidad, Nebot tuvo la suya, más de treinta invitados entre parientes y amigos que viajaron desde Mendoza. Él es nacido en esa provincia y allí también se conoció con Lizy, Fue hace un año durante la celebración de la Fiesta de la Vendimia y lo que comenzó como una amistad se convirtió en este presente ya formal.

Todos juntos. Entre los invitados estuvieron muchos nombres de la grilla de Telefe. Esto es su directivo máximo Darío Turovelzky, los distintos integrantes del programa de Vero Lozano donde Lizy fue panelista mucho tiempo, también Gustavo Yankelevich, Wanda Nara y Mauro Icardi, Andy Kusnetzoff –quien la tuvo en su programa casi dos años–, Nicole Neumann –una de las primeras clientas famosas de Tagliani–; y además Karina, La Princesita, Soledad Pastorutti, Humberto Tortonese, Elizabeth Vernaci, Pablo “Chata”Prada, y Damián Betular, quien fue el encargado de hacer la torta nupcial. Y además, estuvieron varios de los artistas con los que Lizy compartió tablas cuando era una artista del circuito alternativo porteño.