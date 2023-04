Los sobrinos de María Kodama no hablarán hasta que la Justicia defina que son herederos

Si la muerte de María Kodama fue una sorpresa, mucho más lo fue la aparición de cinco sobrinos de apellido Kodama quienes, seguramente, se convertirán en los herederos del “legado de Jorge Luis Borges”. Esta semana, Mariana del Socorro, Martín Nicolás, Matías, María Belén y María Victoria –todos de apellido Kodama– presentaron en el juzgado civil número 94 el escrito “Kodama, María S/ Sucesión Vacante” Expte N° 21587/2023. En el mismo, las cinco personas mencionadas suscriben que son hijos de Jorge, el único hermano de María Kodama, fallecido el 30 de julio de 2017. “Nos presentamos en nuestra calidad de sobrinos y únicos herederos de la causante, hermana de nuestro padre, Jorge Kodama (…) Ambos, María y Jorge, eran a su vez hijos de nuestros abuelos María Antonieta Schweizer y de Iosaburo Kodama, fallecidos el 16 de septiembre de 1971 y el 11 de octubre de 1981, respectivamente”.

Desconocidos. Al no haber dejado María Kodama testamento alguno firmado –y si lo hizo hasta la fecha no se encontró–, sus cinco sobrinos están legalmente habilitados para reclamar la herencia de la viuda de Borges. No así sobrinos o parientes directos –vivos, por supuesto– del escritor argentino.

En el mencionado documento que Mariana del Socorro, Martín Nicolás, Matías, María Belén y María Victoria Kodama presentaron en el juzgado porteño, ellos dejan constancia, además, de que es esta última quien oficia como letrada patrocinante de todos sus hermanos, y declaran que “no existen otros herederos y desconocemos si había disposición de última voluntad de la causante (María Kodama)”. Y por dicho motivo solicitan “se dicte declaratoria de herederos (…) a favor de” todos ellos “en representación de su padre” ya fallecido. También, según señala dicho escrito, se pide se dicte una serie de medidas a fin de “determinar el contenido del acervo sucesorio (…) a los fines de salvaguardar los bienes de la herencia (…) y que con carácter urgente se dicten las siguientes medidas de seguridad para los bienes y documentación”.

Medidas judiciales. Lo que los cinco sobrinos de Kodama piden a la Justicia es totalmente lógico dado que, por lo que hasta ahora se conoce, la viuda de Borges no parece haber dejado ordenados los papeles para una herencia prolija. Por eso es que ellos piden que se instruya desde un inventario provisional y secuestro de bienes muebles como, por ejemplo, “importantes obras literarias, premios y condecoraciones (…) manuscritos, fotografías, material periodísticos, títulos de propiedad (…) todo de gran valor literario e histórico que debe salvaguardarse”. Dicho inventario de bienes se pide hacerse en dos domicilios que figuran a nombre de María Kodama; también en la Fundación Borges.

En el escrito se solicitó se decrete la inhibición general de bienes y medidas tendientes a informar al juzgado la existencia de cuentas bancarias, cajas de ahorro y de seguridad, así como también de propiedades a nombre de María Kodama. Y por supuesto la gestión correspondiente al Registro de la Propiedad Intelectual para que informe de “la totalidad de las obras bajo la titularidad de la Sra. María Kodama y el Sr. Jorge Luis Borges”.

Futuro a la vista. María Kodama decía a su círculo de confianza que tras la muerte de Borges, y de su madre y padre, ella estaba sola en el mundo. Por eso, la aparición de estos cinco sobrinos fue inesperada. Sobre todo teniendo en cuenta que ella no dejó firmado testamento alguno, al menos eso es lo que informaron quienes se tomaron la semana posterior a su deceso para revisar si ella había dejado en alguna parte documentación testamentaria. No fue así.

“Confío que la sucesión seguirá los lineamientos de María (Kodama)”, dijo a PERFIL Claudia Farías, una muy amiga de la viuda de Borges. “La obra de Borges es patrimonio de los argentinos y soy optimista respecto del futuro de la administración de dicha obra”. Por su parte, Fernando Flores Maio –de Fundación Borges– dijo a PERFIL que “por ahora no tenemos nada que informar; la fundación continuará con sus actividades normales. Es una persona jurídica que tiene su estatuto y nada impide que continúe con su labor. No se atiende al público actualmente, pero sí continúa virtualmente, a través de mails y de la página web. Se están preparando las Jornadas Borges, que se harán como todos los años en agosto, conmemorando un nuevo aniversario de su nacimiento; y también prosiguen los concursos, que figuran en esa web”. En el caso de los sobrinos de Kodama, María Victoria –quien representa a ella y a todos sus hermanos– explicó a PERFIL que no hablarán hasta tanto se expida la Justicia. Esa respuesta es algo que también espera el mundo editorial: desde quienes publican la obra de Borges hasta otros interesados en hacer de sus libros cosas que quizá Kodama les negó. Todos aquellos que integran ese universo polimorfo no dudan de que la Justicia fallará a favor de los sobrinos de Kodama, quienes serán los encargados de gestionar la obra de Borges.

Informe: Pierre Froidevaux.