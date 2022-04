Magic Johnson sigue la senda audiovisual de Michael Jordan

El atractivo que tuvo el documental The Last Dance (el último baile) excedió a los seguidores y fans de las estrellas mundiales del básquet de elite. Escuchar en primera persona a Michael Jordan relatar todo lo que implicó su ascenso y consagración en la NBA generó una transversalidad en los espectadores que hicieron de The last… uno de los éxitos de audiencia de Netflix en 2020. Ahora, uno de las plataformas que salió a competir al mercado, lanza They call me Magic (Me llaman Magic), un documental que en cuatro capítulos –y en primera persona– tiene de protagonista a Earvin “Magic” Johnson. A través de esta otra leyenda del básquet, se recorre ese camino que lo llevó a recibir ese apodo “Magic”. Esto es, desde sus humildes comienzos en Lansing, Michigan, a ser la cara de Los Ángeles Lakers y consolidarse como una leyenda de la NBA de todos los tiempos, y finalmente en un exitoso empresario y activista comunitario. Y también, por ejemplo, regresar a ese famoso 7 de noviembre de 1991 cuando hizo público que era portador del virus vih. Todo un shock para esa época donde los prejuicios eran muchísimo peores que en la actualidad, incluso para un deportista como él que se sabía le había sido infiel a su esposa con más de mil mujeres. En este documental que produce Apple TV+, hay entrevistas a integrantes de su familia, y personajes conocidos como Larry Bird, Snoop Dogg, Samuel L. Jackson, sus colegas Michael Jordan, Dwayne Wade y Shaquille O’Neil, o Barack Obama, entre otros. Si bien ya se presentó en un festival, en la plataforma se estrenará en unos días; sí hubo una premiere para famosos en Los Ángeles.