Maluma y Beckham marcan tendencia: se rapan en cuarentena

Encuentros en vivo por redes, canciones grabadas a distancia, imágenes que muestran sus espacios privados o celebraciones de cumpleaños en familia pero abiertos al mundo a través de Instragram y otras redes sociales. Esas son algunas de las actividades que ven y transmiten por internet guionadas, filmadas y protagonizadas por los mismos famosos. También cambios de look que esta vez no lo digitan relacionistas públicos ni estilistas, sino que ante esa imposibilidad, son ellos mismos los que juegan a verse diferentes en medio de la cuarentena que unificó a famosos con el resto de la humanidad.

Desde el baño de su casa de Medellín, Maluma se filmó dando adiós a su cabello y maquinita en mano, se rapó. Incluso su madre le dio los toques finales al corte casero. Luego en versión rapado y con gorra, Maluma hizo después un vivo por Instagram con sus fans. En otra geografía y aun cuando el primer ministro de su país, Boris Johnson, exhibía su sorna frente a la pandemia del coronavirus y no había sido víctima del Covid-19, David Beckham utilizó las redes sociales para fomentar la campaña Quedate en Casa por aquellos que amamos (en inglés por supuesto). El ex futbolista es otro de los que se raparon, y se fotografió en blanco y negro en una pose que no se lo reconoce del todo y escribió la frase: “Es lo que tenía que hacer”.

Ricky Martin no se quedó atrás y filmó como “estilista casero” rapando a cero a su pareja, Jwan Yosef. El cantante y el artista plástico se autoimpusieron el aislamiento social en su mansión de Los Angeles mucho tiempo antes de que en Estados Unidos el coronavirus pasara a tener cifras más que preocupantes. En un principio Ricky Martin no se rapó del todo, apenas emprolijó su pelo. Pero ayer se mostró con un rasurado aun mayor que usó para la grabación casera –en su garaje– y con un teléfono celular de su hit 2020 Tiburones en versión remix. En redes, hay millones de fotos de gente no famosa que postea fotos con el cabello rapado. Basta ver los posteos que acumulan los hashtags #rapado #rapadostyle #headshave #rasato y, también #skinhead.