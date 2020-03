Máxima y su familia finalizan hoy con el distanciamento social

por Agustín Jamele

La práctica del distanciamiento social se está llevando a cabo entre familias de todo el mundo. Y una de ellas es la conformada por los miembros de la corona holandesa. Tanto Máxima como su esposo e hijas tuvieron que autoaislarse luego de pasar varios días de vacaciones en Lech, un pueblo austríaco en el cual se detectaron cinco casos de Coronavirus. Ninguno de ellos fue obligado a tomar esta medida pero por precaución decidieron hacerlo.

Según informaron quienes manejan la comunicación de los reyes el distanciamiento finaliza hoy, siempre y cuando ninguno presente síntomas relacionados al virus. Por el momento en Holanda se afirma que se encuentran en buen estado aunque no descartan que continúen con el aislamiento si se ven obligados a hacerlo. “Aplausos a todos los trabajadores de la salud, trabajadores humanitarios, y a todos aquellos que mantienen nuestro país en funcionamiento, y nuestro apoyo en su lucha contra el coronavirus y por su compromiso la salud de todos los habitantes de los Países Bajos”, fueron las únicas palabras que emitieron desde que iniciaron el proceso.

Otra medida que tomaron por precaución fue la de suspender todos los actos oficiales hasta el 27 de abril. Por ese motivo el tradicional festejo del Día del Rey quedó cancelado para este año. La decisión es lógica ya que la celebración implica la congregación de cientos de miles de personas en todo el país y eso podría provocar múltiples brotes de Coronavirus. “Los profesionales de la salud están trabajando para combatir el coronavirus. Nuestros pensamientos están con ellos y sus pacientes, y con todos en nuestro reino que están bajo una intensa presión en la actualidad. Los empresarios y comerciantes están preocupados por sus compañías y negocios, los maestros que trabajan en métodos de enseñanza remota y los líderes públicos que hacen lo que sea necesario. La solidaridad generalizada es conmovedora, aunque solo sea por las muchas manos que ayudan a los ancianos. ¡Gracias!”, indicaron en el comunicado.

Encierro. Otro problema para la familia real es que no solo sus cinco miembros principales fueron a Austria. Con ellos estuvieron la ex reina Beatrix, la princesa de Orange, el príncipe Constantino, la princesa Laurentien, el Conde Claus-Casimir y las condesas Eloísa y Leonora. Por ese motivo también están aislados y no tienen contacto con terceros.

Eso quedó comprobado públicamente a través de una foto que difundió la propia familia real. En la misma se ve a todo el grupo posando en la nieve con las montañas austríacas de fondo. Además estuvieron realizando distintas actividades deportivas y sociales en Lech así que las posibilidades de contagio son reales.

Todo esto provocó preocupación en Holanda ya que en un principio solo se informó que el aislamiento era para Máxima, el rey y sus tres hijas. De todas formas se aseguró que el resto del grupo también está aislado desde que regresaron al país y que en ningún momento pusieron en peligro la salud pública.