McCartney cumplió 80 años y festejó en su gira ‘Got Back!’

Entre festejos y saludos, el círculo íntimo y músicos de primeras línea como Bruce Springsteen o Jon Bon Jovi celebraron al ahora octogenario ícono de la música.

Cuando en 1967 Paul McCartney proyectó que para cuando fuera un sexagenario ya no tendría pelo, en When I’m Sixty-Four, difícilmente se habrá imaginado celebrando sus 80 años con un recital de casi tres horas junto a otros dos íconos del rock and roll mundial y con una “platea” de 60 mil personas. Pero, más allá de la humorada y de las conjeturas, la celebración de las ocho décadas del famoso beatle que más canciones compuso sigue dando que hablar.

Ringo y Yoko. La totalidad de la comunidad musical se inclinó ante el músico, cuya vigencia es innegable. Uno de ellos fue su ex compañero de banda y amigo Ringo Starr. En el exitoso documental Get Back, dirigido por Peter Jackson y estrenado el año pasado, se pudo ver algo de la dinámica de la banda surgida en Liverpool. El carisma del baterista, relajado, jovial y juguetón, llamó la atención por lo asimétrico que resultaba, en comparación con el compromiso obsesivo que ejercía McCartney, especialmente durante la grabación del álbum Let It Be.

Otra que aparece bastante en la mencionada serie documental y que se sumó a los saludos es la artista plástica Yoko Ono, pareja de John Lennon: “Querido Paul. Feliz cumpleaños y muchos, muchos más. De parte de una compañera de la paz. Con amor, Yoko”, rezaba el mensaje, acompañado de una foto en la que ambos posan abrazados.

Otro homenaje destacable es el que le hizo Sean Ono Lennon, hijo de John y de Yoko. En su cuenta de Instagram, el músico interpretó con su característica voz –que tiene un timbre muy parecido al de su padre–, una versión de Here, There and Everywhere. “Un pajarito me contó que esta era una de tus canciones favoritas de Los Beatles. ¡Entonces, feliz cumpleaños!”, empezaba el mensaje, en donde también remarcó que “tenés mi eterno respeto y el del mundo entero”.

Los 80 años de McCartney coincidieron, deliberadamente, con el final de su gira Got Back!, cuyo último recital planificado era este jueves 16 de junio, en East Rutherford, Nueva Jersey. Y, como no podía ser de otra manera, la fecha tuvo dos invitados de lujo: Bruce Sprinsgteen y Jon Bon Jovi.

Fiesta en escena. Bruce, “the Boss”, como se lo conoce en Estados Unidos, ya había actuado en algunas oportunidades con Paul, y en esta oportunidad entonaron juntos un clásico hit de Springsteen, Glory Days; luego vendría una versión de I Wanna Be your Man, al que sumaron un duelo de guitarras. Un tema que en cierta forma une a The Beatles con The Rolling Stones: I Wanna Be... tiene como autores a Lennon y McCartney pero ellos mismos se la ofrecieron en 1963 a los Stones, que también la grabaron.

El otro invitado especial al masivo festejo fue Jon Bon Jovi, que se animó a cantarle el Feliz cumpleaños, acompañado por el coro muy especial: las 60 mil personas que colmaron el Met Life Stadium. Sorprendido, con cara de nene feliz, Paul recibió con entusiasmo el homenaje y lo compartió en sus redes.

Sin edad. Como escribió Bob Spitz, biógrafo de The Beatles: “Paul McCartney tiene un carisma potente y sin edad; todavía en él hay algo de ese chico de 21 años que sale a escena en todas sus actuaciones”.

El legado de Paul McCartney es incalculable. La universal repercusión de su obra lo posiciona en el panteón de los más grandes de la historia de la música. Atravesando todas las fronteras existentes, su huella llegó y caló hondo también en Argentina, en donde hubo celebraciones por su cumpleaños.

Los eventos se replicaron en el mundo entero porque este aniversario es algo más que una efeméride: es la oportunidad de homenajear en vida a un músico que sigue rodando y al que siempre se espera volver a ver. Y eso será posible para quienes el próximo 24 de junio estén en el famoso Festival de Glastonbury, en Inglaterra.