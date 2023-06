McCartney hizo de un demo inédito de Lennon, una canción

Una canción inédita de Los Beatles podrá estrenarse recién ahora, a cincuenta y tres años de que la mítica banda se disolviera. Paul McCartney explicó que con Inteligencia Artificail pudo separar la voz de John Lennon grabada en un viejo demo casero, y así completar esa composición que nunca llegó a editarse. Según relató el músico en una reciente entrevista con el programa Today, en Radio 4(BBC), el demo había sido grabado en un casete que tenía escrito “Para Paul” en una de las caras y estuvo en posesión de Yoko Ono, quien luego se lo entregó al ex Beatle.

La incógnita. “La acabamos de terminar y lanzaremos la canción durante este 2023”, anunció McCartney quien se refirió a este hallazgo como “la última canción de The Beatles”. Durante la producción del documental Get Back, que dirigió Peter Jackson en 2021, el editor Emile de la Rey usó la Inteligencia Artificial para aislar las voces de los miembros de la banda. Eso lo motivó a hacer lo mismo con el demo de Lennon y convertirlo en una “nueva canción de Los Beatles”, desde 1970, cuando se separaron. “Teníamos su voz y un piano, y con él (Emile de la Rey)pudimos separarlos con Inteligencia Artificial. Le dijimos a la máquina: ‘Ésta es la voz; ésta es la guitarra; eliminá la guitarra…’ Ahora lo único que queda es presentarla”.

Todavía es una incógnita el título de esta canción inédita de Los Beatles, pero se especula con la posibilidad de que se trate de Now and then, también conocida como I Don’t Want to Lose You, o Miss you. Lennon la grabó en su famoso departamento de Nueva York, e iba a formar parte de Anthology 3, pero se descartó por el ruido de fondo, imposible de eliminar con la técnica de entonces. “Esa canción tenía un estribillo y casi no tenía estrofas. Hicimos la pista de acompañamiento, pero fue un intento que no terminamos”, recordó el productor Jeff Lynne. Se grabó con una cinta monofónica y la duración de la pieza, grabada en forma de ensayo, dura casi cinco minutos.