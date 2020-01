Meghan ya está en Canadá a la espera del príncipe Harry

por Agustín Gallardo

En la misma semana que el mundo se puso en alerta con el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, los incendios en Australia y el comienzo del juicio por abuso sexual al productor Harvey Weinstein, el “cisma” de la familia real inglesa ganó terreno como un culebrón que promete de aquí en adelante copar los espacios de TV y diarios de todo el mundo. El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, anunciaron su decisión de abandonar sus funciones como miembros de primer rango de la familia real británica.

En medio de todo tipo de especulaciones sobre la crisis interna dentro de la Casa Real inglesa, ayer se supo que Meghan abandonó Inglaterra y se fue Canadá, destino donde planea asentarse, como se dijo, desde el momento que la abuela y reina de la aprobación formal de esa decisión.

“Puedo confirmar las informaciones de que la duquesa está en Canadá”, dijo a AFP una vocera de los duques de Sussex. Son varios los que especulaban con que este abrupto viaje tuvo mucho que ver con el temor de Meghan a revivir la trágica historia de Lady Di, madre de Harry, quien murió en 1997 en un accidente automovilístico en París, cuando era perseguida por fotógrafos. Algo seguramente tuvo que ver la presencia de Meghan el lunes 6 en la Casa de Canadá en Londres. No fue una reunión protocolar más. Nadie imaginaba que tanto ella como Harry sacudirían la monarquía británica un día después sorprendiendo a la reina Isabel II, quien es ahora la que tiene el poder de decidir si van o no a conservar sus títulos. Por lo pronto, ambos sí contarán con una custodia de seis efectivos, un gasto que se calcula en unos 750 mil dólares anuales.

En medio del escándalo, los medios británicos afirmaron el jueves que los equipos de la reina Isabel II, su hijo Carlos y sus hijos William y Harry tienen instrucciones de trabajar “a un ritmo constante” para encontrar cómo llevar a cabo esta situación. A su vez, los medios publicaron opiniones, editoriales y demás sobre el asunto. The Daily Mirror dijo en un editorial que esta decisión “muestra un destrato sorprendente frente a una mujer como la reina Isabel, quien ha dedicado su vida entera a gobernar siempre con el mismo sentido de honor y de deber público”. The Sun y The New York Post, los más sensacionalistas, instalaron el nombre de “Megxit”, una adaptación de “brexit”, es decair salida del Reino Unido de la Unión Europea.

La llegada de la actriz estadounidense a la familia real fue vista en un principio como un soplo de aire fresco en una institución fuera de tiempo. Pero el entusiasmo duró poco, y los tabloides comenzaron de inmediato a convertirla en el objetivo de sus críticas. Hoy esta nueva crisis podría empañar la imagen de la familia real, que vivió un difícil 2019, entre un accidente automovilístico y los problemas de salud del esposo de la reina, el príncipe Felipe, de 98 años. Otra de las fisuras del año pasado es la retirada del príncipe Andrés de todos los cargos públicos por sus vínculos con el fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Futuro. Son varias las especulaciones sobre cómo será el futuro de la pareja y qué harán de sus vidas. Se sabe que Markle vivió en Canadá cuando trabajaba en la serie Suits. Justamente, la actuación es una de las posibilidades según retrató, en un compendio de posibles futuros trabajos, la revista de la elite inglesa Tatler. En lista aparecen las charlas y conferencias, escribir libros, generar su propio merchandising e ingresar en el mundo de la moda, donde Meghan tiene varios amigos en la industria e incluso participó en la creación de una colección propia.

Son muchos los rumores que circulan, incluso el de que la reina se enteró del desplante a través de la prensa. Lo cierto es que los duques de Sussex habían reconocido en un documental publicado en octubre pasado sus dificultades con la exposición mediática propia de sus cargos, lo que –cuándo no– les valió duras críticas. Ahora, si la decisión fue para quedar al margen de los medios, el resultado no sería el esperado.