Haruki Murakami relega la literatura y se pone como DJ para ayudar a Japón

El coronavirus puso en jaque a Japón. Y atento a cómo afectó la sensibilidad de los japoneses, Haruki Murakami se pondrá como DJ radial para elevar el espíritu de su país. "Stay Home Special” se llamará el programa especial que se emitirá por Radio Tokio el viernes 22 de mayo. "Espero que el poder de la música sirva para que desaparezca esta tristeza acumulada por el coronavirus", escribió Murakami en la página web donde promociona el programa.

El ámbito radial no le es ajeno al escritor japonés que tiene muchos seguidores en Argentina. De hecho “Tokio blues”, “Kafka en la orilla” y “Crónica de un pájaro que da cuerda al mundo”, son los tres libros de Murakami que mejor recepción tuvieron entre los argentinos. En agosto de 2018, Hiroshi Nobue, director de programación de Radio Tokio, logró convencer a Murakami de tener su propio programa de 55 minutos.

Asi Murakami comunicó a los japoneses su programa de radio "Stay Home Special".

Y consciente de no sería fácil; le tendió una trampa que luego se la ofreció como regalo. Nobue lo invitó a un programa y ahí Murakami se puso a hablar de una canción que llevó para que se escuchara al aire. Recordó la historia del tema, dónde había comprado ese disco y demás. Nobue editó ese material eliminando las preguntas y lo armó como si Murakami estuviera dando un monólogo radial, sin interrupciones. Y la trampa funcionó.

“Estoy convencido que Murakami siempre tuvo interés en interactuar así, radialmente, con sus lectores porque fuera de la escritura, su verdadero amor es la música”, contó Hiroshi Nobue. “Leer novelas, libros es algo que todos hacemos porque nos gusta, por placer; lo mismo sucede con la radio. Es decir, la lectura y la radio son formas de comunicación uno a uno. Y por eso pensé que a Murakami le gustaría hacer radio, así que le propuse tener su propio programa.” Y aceptó.

En Argentina, los tres libros de Murakami más vendidos son "Kafka en la orilla", "Tokio blues", y "Crónica de un pájaro que da cuerda al mundo".

El escritor japonés puso una única condición: que los programas se graben, que no sean en vivo. Por naturaleza, Murakami tiene aversión no sólo a los periodistas sino también a sus lectores. No es divismo, prefiere mantener distancia. Así que durante dos meses, graba los programas y él elige toda la música de su programa y pone canciones y músicos desconocidos en Japón.

Y a su vez, Murakami explica el por qué de esas elecciones musicales. Y funciona porque para Japón fue una oportunidad de conocer por boca del propio Murakami, sus historias de vida, sus sentimientos, secretos…y además música de alta calidad. Lamentablemente, este programa especial de Murakami, no se podrá escuchar en Argentina ni siquiera en su modo on Line.

EI / DS