Murió la cantante irlandesa Sinéad O'Connor

Este 26 de julio se conoció la triste noticia de la muerte de Sinéad O'Connor. La artista falleció a los 56 años, según informó el Irish Times. Hasta el momento se desconoce los detalles de su muerte.

Sinéad O'Connor fue una cantante, compositora y activista irlandesa, nacida el 8 de diciembre de 1966 en Dublín, Irlanda. Es reconocida por su potente voz y estilo musical diverso, que abarca géneros como el pop, rock, folk y música celta.

La artista alcanzó la fama a finales de los años 80 y principios de los 90 con su álbum debut "The Lion and the Cobra" (1987), que incluyó éxitos como "Mandinka" y "Troy". Sin embargo, fue con su segundo álbum "I Do Not Want What I Haven't Got" (1990) que logró un éxito internacional masivo. La canción "Nothing Compares 2 U" se convirtió en un himno y un éxito mundial, catapultando a O'Connor a la fama global.

Además de su talento musical, Sinéad O'Connor es conocida por su activismo y defensa de diversos temas sociales y políticos. Fue una férrea defensora de los derechos humanos, la justicia social, la igualdad de género y los derechos de los animales. A lo largo de su carrera, utilizó su plataforma para hablar sobre cuestiones importantes y expresar sus opiniones, a menudo siendo controvertidas y generando debates.

Sinéad O'Connor también lidió con problemas de salud mental y ha sido abierta sobre sus luchas personales en ese aspecto. Su vida ha estado marcada por altibajos, y ha sido objeto de la atención mediática por sus declaraciones y acciones públicas.

La vida de Sinéad O'Connor

Sinéad O'Connor, la tercera de los cinco hijos de Marie O'Connor y Sean O'Connor, nació en un hogar marcado por una relación conflictiva entre sus padres, quienes se casaron siendo muy jóvenes. La tensión en el matrimonio llevó a su separación cuando ella tenía apenas ocho años. Los tres hijos mayores, incluyendo a Sinéad, fueron a vivir con su madre, quien fue acusada por la cantante de "abuso" y "maltratos físicos y mentales". Estas acusaciones fueron corroboradas por el hermano mayor, Joseph, quien es escritor de profesión.

En 1979, a la edad de quince años, Sinéad O'Connor tomó una decisión radical al abandonar el hogar materno y mudarse con su padre y su nueva esposa. Sin embargo, su vida adolescente no estuvo exenta de problemas. Enfrentando dificultades personales, como el robo en tiendas y la ausencia en la escuela, Sinéad fue enviada al correccional Magdalene Asylum, específicamente al Grianán Training Centre, administrado por la Order of Our Lady of Charity. Durante sus dieciocho meses de estadía en este centro, encontró una vía de escape y expresión a través de su pasión por la escritura y la música. Junto a una amiga, tuvo su primera experiencia cantando una melodía, la canción "Take my hand" (Toma mi mano).

En 1983, su padre tomó una nueva decisión en busca de un ambiente más favorable para Sinéad y la envió a Newtown School, un internado exclusivo en Waterford. Aquí, Sinéad encontró un ambiente más permisivo y acogedor, lo que le permitió seguir desarrollando su talento musical y componer cuatro canciones que marcarían el inicio de su brillante carrera como cantante y compositora.

La carrera artística de Sinéad O'Connor

Después de la trágica pérdida de su madre en un accidente en 1985, Sinéad O'Connor tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se trasladó a Londres, donde grabó y lanzó su primer álbum, "The Lion and The Cobra". Este debut fue un rotundo éxito, llevándola a realizar giras por toda Europa y Estados Unidos. En un emotivo tributo a su madre, el álbum estuvo dedicado a su memoria.

El año 1990 marcó otro hito en la carrera de Sinéad con el lanzamiento de su segundo álbum, "I Do Not Want What I Haven't Got", que alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido. Fue un logro notable para la talentosa cantante y compositora irlandesa.

Entre los éxitos de Sinéad se encuentra su icónica canción "Nothing Compares 2 U", escrita originalmente por Prince, quien la interpretó en un dúo con Rosie Gaines. La versión de Sinéad se convirtió en un éxito internacional y en septiembre de 1990, recibió tres premios de la MTV en reconocimiento a su excepcional talento. Además, durante ese mismo período, Sinéad O'Connor participó en un concierto de Amnistía Internacional en apoyo a los derechos humanos, demostrando su compromiso con causas importantes.

A lo largo de los años, Sinéad continuó su carrera musical y su pasión por la música no disminuyó. En 1992, lanzó su tercer álbum, "Am I Not Your Girl?", y más tarde contribuyó con la canción "You Made Me The Thief Of Your Heart" para la banda sonora de la película "En el nombre del padre" (1993). En 1994, sorprendió a sus seguidores con "Universal Mother", un álbum que mostró su continua evolución artística. Tres años después, presentó "Gospel Oak", consolidando su lugar como una destacada artista en la escena musical.

Vida privada de Sinéad O'Connor

Sinéad O'Connor experimentó una vida personal compleja y llena de altibajos. En su primer matrimonio con el productor musical John Reynolds, tuvo a su hijo Jake y juntos coprodujeron varios de sus álbumes, incluyendo "Universal Mother". Sin embargo, su relación terminó y enfrentaron dificultades por la custodia de su hija Roisin, con quien finalmente aceptó que viviera en Dublín con su padre, el periodista irlandés John Waters.

A lo largo de los años, Sinéad ha estado involucrada en varios matrimonios y relaciones. Se casó con el periodista británico Nick Sommerlad en 2001, pero su matrimonio terminó en 2004. Luego tuvo a su tercer hijo, Shane, con el músico Donal Lunny, y en 2006, nació su cuarto hijo, Yeshua Francis Neil Bonadío, cuyo padre fue Frank Bonadío.

Después de varios intentos matrimoniales, en 2011 se casó con su tercer esposo, el terapeuta irlandés Barry Herridge, aunque su relación experimentó altibajos y momentos de separación.

Es importante resaltar que la artista lidió con el trastorno bipolar, una enfermedad mental diagnosticada en 2003, que ha afectado su vida en diversas ocasiones. Trágicamente, la cantante enfrentó momentos de profunda desesperación y depresión, intentando suicidarse en dos ocasiones, en 1999 y en 2012. Su vida fue una lucha constante con la fama, la salud mental y las relaciones personales.

En julio de 2015, Sinéad canceló una gira de conciertos para cuidar a uno de sus hijos menores, demostrando su dedicación y preocupación como madre. Sin embargo, su hijo Shane, de diecisiete años, se enfrentó a problemas personales y el 6 de enero de 2022, desapareció y, lamentablemente, fue encontrado muerto al día siguiente. Sinéad expresó su dolor en las redes sociales y rindió homenaje a su hijo en medio de la tristeza.

La vida de Sinéad O'Connor fue una montaña rusa de éxitos, luchas personales y pérdidas. A pesar de todos los desafíos que enfrentó, seguirá siendo una figura influyente en el mundo de la música y dejó una huella indeleble en la industria y en el corazón de sus seguidores.

