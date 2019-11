Nati Jota y Antonella Valderrey, nuevas columnistas deportivas

por Agustín Jamele

Que hasta hace no mucho tiempo el periodismo deportivo era un espacio ocupado solo por hombres es innegable. Pero que en los últimos años las mujeres han logrado imponerse y conseguir espacios en diarios y programas televisivos también lo es.

Tanto Nati Jota como Antonella Valderrey coinciden en esto pero advierten que si bien hay más oportunidades, todavía se debe seguir trabajando por la igualdad. A partir de mañana ambas serán columnistas en el suplemento de deportes de PERFIL y dan detalles sobre cómo será esa experiencia.

—¿Cómo están con sus respectivos desafíos como columnistas?

JOTA: Me pone recontenta poder reconectar con la escritura. Empecé a estudiar periodismo y durante toda mi carrera lo hice porque quería escribir. Después se me fue dando para el lado de la televisión, que me encanta y disfruto mucho, pero tenía medio abandonado el escribir, así que me encanta.

Valderrey: Estoy muy entusiasmada con este nuevo proyecto. A mí me encanta escribir y hacía mucho que no lo hacía porque empecé en la televisión y la radio. Se extrañaba un poco esto de agarrar una página en blanco y expresar ideas, análisis y opiniones.

—¿Coincidís en que hay más lugar para las mujeres en el periodismo deportivo?

J: Claramente cada vez hay más espacios y está buenísimo. Festejar eso me da bronca y me genera una contradicción porque creo que es algo que debería haber sido así siempre. Pero bueno, hay que ser realista y reconocer que antes no sucedía y ahora hay más espacio. El periodismo y sobre todo el deportivo era un espacio machista que ahora se está abriendo un poco. Todavía siento que si sos mujer, te va a costar y te van a prejuzgar más. El prejuicio sigue estando muy latente pero por suerte se van abriendo las cabecitas.

V: Para nosotras sin dudas es más difícil. De hace un tiempo a esta parte se fueron abriendo más puertas pero siempre hay que remarla un poco más. Así que celebro que un diario como PERFIL les abra la posibilidad a las mujeres para opinar y tener una columna. Vamos por más espacios, trabajamos y luchamos día a día para que cada vez más mujeres tengan ese lugar.

—¿Alguna vez les hicieron comentarios “machirulos”?

J: Me han hecho un montón y me los siguen haciendo. Principalmente me he sentido muy cuestionada al viajar a eventos deportivos muy grosos como Juegos Olímpicos, final de Champions League o al Mundial. Me he fumado millones y lo sigo haciendo pero de a poco me fui fortaleciendo. A veces respondo, a veces no. También me ha tocado cubrir previas de partidos y que me tocaran el culo, decirme algo más machirulo que eso por estar trabajando. La verdad que es reincómodo. Intentás llevar el vivo y después lo mirás y le metés una puteada o lo exponés pero no es fácil. Hoy en día creo que es un poco mejor porque si lo exponés hay un montón de gente que lo va a bardear en lugar de tenerlo como normal, como quizás sí sucedía antes.

V: Sí, siempre en algún momento aparece un comentario de ese tipo. Alguien que subestima una opinión, el que no te da lugar o por ahí piensa realmente que nosotras no deberíamos estar donde estamos. Por suerte son cada vez menos esos comentarios y creo que las nuevas generaciones son la clave porque ya vienen con otra cabeza.