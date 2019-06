Pampita: feliz, ya no oculta su nueva historia de amor

por Agustín Gallardo

Ya no se ocultan. Y no solo eso: cuando se muestran, se los ve felices y sin problemas de ser encontrados. El presente de Pampita no es solamente exitoso a nivel laboral: por primera vez la ex modelo realizó una salida pública acompañada por su nueva pareja, el empresario Mariano Balcarce.

Visiblemente enamorados, asistieron juntos a la gala de la Fundación Huésped. “Estamos muy contentos, muy felices, es una relación que lleva pocos meses y él no es del medio, así que le digo que haga lo que quiera, que hable o que no hable, como quiera él”, explicó Pampita sobre este joven de 32 años que es padre de una hija y organizador del festival Rock & Drive. Amante de las motos, Mariano es heredero de una conocida empresa dedicada a la venta de alfajores y postres.

Con un perfil mucho más bajo que el de Pico Monaco, el anterior novio de Pampita, Balcarce dijo al respecto de la relación en la gala: “No me molestan las cámaras, pero prefiero no decir nada, no tiene nada que ver conmigo. Me sorprendió como mujer, estamos muy bien”.

Según contaron, la relación va creciendo y ambos están probando la convivencia, él ya conoció a los tres hijos de la conductora con Benjamín Vicuña y ella la hija de él.

Este año Pampita ya muestra en la cancha que se está consolidando como conductora, un rol que tuvo que defender frente a algunas críticas cuando daba sus primeros pasos.

Al frente de Pampita Online en Net TV, ella recibe a sus invitados, con quienes logra tener charlas intimistas, que muchas veces toca fibras sensibles. En una entrevista reciente con Maru Botana, terminó con la emoción de la cocinera y su llanto desconsolado. La modelo se quebró después de que su invitada relatara cómo hace para vivir con la pérdida de su hijo Facundo y la modelo no pudo contener las lágrimas al recordar a su hija Blanca.

Esta semana Pampita volvió a ser noticia cuando dio por primera vez su posición sobre el aborto. Si bien no está de acuerdo con esta práctica que se debate en el país, la conductora advirtió que, aunque no cambia su postura personal, tiene en claro que hoy muchas mujeres mueren por abortos clandestinos. “Las condiciones de mi casa no son las condiciones de toda la sociedad. Una cosa es lo que yo pienso, lo que inculco y el consejo que yo daría y otra es lo que, como sociedad, me parece que estamos necesitando. Porque es real que muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino”, explicó.

Al finalizar, indicó por qué no asiste a las manifestaciones a favor de la ley del aborto seguro, legal y gratuito: “No participo de las marchas porque no comulgo con eso, porque no tiene que ver conmigo. Pero una cosa es decir ‘Yo no pienso igual’ y otra qué necesita mi sociedad, no? Pertenezco a esta sociedad, a este país y me parece que necesitamos la ley”.