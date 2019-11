Esta semana se presentaron las tres listas que competirán para gobernar Boca Juniors durante los próximos cuatro años. La aparición en una de ellas de Juan Román Riquelme, generó muchas repercusiones pero no fue el único nombre que lo hizo, ya que también está el de Paula Seminara. Conocida por ser la protagonista de la famosa canción Dieguitos y Mafaldas, de Joaquín Sabina, de quien fue pareja por casi dos años, busca que cada vez más mujeres participen en la comisión directiva del club. “En estas elecciones hay al menos una mujer en todas las listas. Sigue siendo muy poco pero es un paso que se está dando”, cuenta a PERFIL y agrega detalles sobre su carrera política en el club, la inclusión de Riquelme y sus sentimientos por el tema que le compuso Sabina.

—¿Cómo estás con la presentación de las listas?

—Con muchas expectativas y feliz. Hace muchos años, te diría que unos ocho, que vengo trabajando en la igualdad de género y en el rol de la mujer en la comisión directiva. Incluso presentamos un proyecto con un grupo de socias para la implementación del cupo femenino. Lamentablemente nunca se trató.

—¿Es la primera vez que participás?

—En 2011 estuve con Ameal, Digón y Beraldi, en 2015 con Beraldi también.

—¿Y en esas elecciones cuántas mujeres había en las listas?

—Para que te des una idea, en las tres listas que se postularon ahora hay cuatro mujeres en total. Y las veces anteriores eran menos. En 2015 estaba yo como vocal y en las otras listas creo que no habían mujeres.

—¿Cómo viste la inclusión de Riquelme?

—En primer lugar futbolísticamente hablando Román es un ídolo. Es algo que lo he publicado siempre porque para mí es el Diez más cercano a Maradona. En segundo lugar, no estoy de acuerdo con el momento en que él salió a pedir la unidad. Me parece que no fue coherente entre lo que dijo y lo que hizo. Porque dijo que si no había unidad se iba a la casa.Y la unidad no estuvo pero eligió participar igual. Para mí es un valor importante sostener lo que se dice.

—¿Y creés que Macri podría volver a trabajar en el club?

—Yo creo que la política partidaria en el club le hace daño a Boca. No estoy ni de un lado ni del otro. La lista de José Beraldi, en la cual estoy y acompaño, es la única en que no hay personas con aspiraciones políticas. En la de Ameal las hay y en la del oficialismo también.

—¿Tiene planes para el fútbol femenino?

—La idea desde el espacio que tengamos como mujeres, si bien creo que la mujer tiene que ocupar espacios en todo el club y no solo en una Secretaría de la mujer, es trabajar para seguir impulsando el fútbol femenino, la inclusión y la igualdad de género.

—Hay campañas pidiendo la vuelta de Las Boquitas y genera polémica por la cosificación de la mujer. ¿Es un tema que se habla en la campaña?

—No lo hablamos. Personalmente para mí el lugar de la mujer no son Las Boquitas.

Musa de Sabina. Hace veinte años la vida de Paula se cruzó con la de Joaquín Sabina. Luego de conocerse en un recital comenzaron a salir y tuvieron una relación de casi dos años. En ese tiempo él le dedicó la canción Dieguitos y Mafaldas, que habla de Paula y su vida. “Me sorprende que después de tantos años me sigan preguntando y siga habiendo interés en la historia de la canción”, confiesa a PERFIL.

—¿Qué te genera que te sigan preguntando de esto?

—Obviamente es una historia con alguien muy conocido pero ya pasaron veinte años. La canción en sí es parte de mi vida porque cuenta muchas cosas puntuales como el tango, mi pasión por Boca, mis desengaños, mi lejanía con mi papá y otras cosas. Así que es una canción muy mía y no voy a arrepentirme de eso. Me siento privilegiada de tener semejante canción y de quién la escribió.

—¿La escuchás aún o ya es historia?

—Sí, la escucho como escucho varias canciones de él. Quizás cuando quiero levantar un poco el ánimo (risas). Cuando estoy un poco bajoneada escucho la canción porque me trae mi historia y mi esencia y es como que me levanta un poco.

—¿Vas a ver a Sabina cuando actúa en Buenos Aires?

—Lo admiro como artista pero te diría que hace unos seis o siete años que no voy a los recitales. Lo escucho en casa o en el auto, y la verdad es que tengo otras pasiones también. Las pasiones se van renovando, salvo por Boca. Esa nunca va a cambiar.