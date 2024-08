Por qué Jennifer Lopez le pidió el divorcio a Ben Affleck

Tras varios altibajos, Jennifer Lopez habría decidido poner fin a su matrimonio con Ben Affleck. Según el portal estadounidense TMZ, la cantante presentó los documentos de divorcio el martes pasado en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, donde también se revelaron detalles sobre la separación.

Un divorcio cantado antes de la inesperada boda

La cantante presentó los papeles personalmente, sin la asistencia de un abogado, y fijó como fecha de separación el 26 de abril de 2024. La pareja se había casado en Las Vegas el 16 de julio de 2022, y curiosamente, el 20 de agosto marca el aniversario de la boda que celebraron en la mansión de Affleck en Georgia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Uno de los puntos más sorprendentes de esta situación es la ausencia de un acuerdo prenupcial. Según TMZ, fuentes cercanas aseguran que no existe dicho acuerdo, lo que implicaría que los ingresos y bienes obtenidos durante los casi dos años de matrimonio serían considerados propiedad compartida.

Ben Affleck y Jennifer Lopez estarían al borde del divorcio

Aunque se creía que las cuestiones económicas ya estaban resueltas antes de presentar la solicitud, las fuentes de TMZ afirman que no es así. La casa que compartían en Beverly Hills ya está en venta, por lo tanto, Ben Affleck adquirió una nueva propiedad en Brentwood, y Lopez también está buscando su propia residencia.

Aparentemente, la pareja intentó llegar a un acuerdo durante meses, pero las negociaciones se volvió cada vez más tensas, hasta el punto de que, en algunos momentos, ni siquiera se hablan entre ellos.

Se anticipa que el divorcio entre Ben Affleck y Jennifer Lopez podría convertirse en uno de los más costosos de Hollywood. Según una fuente cercana que habló con el sitio Page Six, el anuncio oficial del divorcio se haría a finales del verano en Estados Unidos, es decir, hacia fines de septiembre. Aunque aún no hay un comunicado oficial, la fuente afirmó que la relación ha llegado a su fin de manera definitiva.

El hijo trans de Ben Affleck y Jennifer Garner hizo su primera aparición en público: “Hola, soy Fin Affleck”

"Dejaron atrás los asuntos no resueltos de hace más de 20 años. Lo intentaron hasta el final y ahora saben con certeza que no están hechos para una relación a largo plazo. No quedan dudas, vieron lo que necesitaban ver y todo terminó", concluyó el informante.

Cómo comenzó la historia de amor de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Ben Affleck y la cantante y Jennifer Lopez se conocieron en 2002 durante el rodaje de la película Gigli, y la química entre ellos fue inmediata. Aunque su relación solo duró dos años, fue intensa y constantemente estuvo bajo el escrutinio de los paparazzi, quienes no perdían oportunidad para capturar cada movimiento de la pareja. Su apodo, "Bennifer", surgió de la combinación de sus nombres y se convirtió en un símbolo de su romance mediático.

Un año después de hacer oficial su relación, mientras Lopez esperaba que se finalizara su divorcio con el bailarín Cris Judd, ambos se comprometieron y comenzaron a planear su boda. Affleck, reflexionando sobre esos días, comentó que su romance con JLo se transformó en una "historia sensacionalista", alimentada por el crecimiento exponencial de la industria del entretenimiento y el acoso de los medios, lo cual desgastó la relación.

Originalmente, la boda estaba programada para septiembre de 2003 en Santa Bárbara, pero solo días antes del evento, decidieron posponerla. "Cuando consideramos seriamente la idea de contratar tres 'novias falsas' en diferentes lugares, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien", confesaron. Sentían que el día más importante de sus vidas estaba siendo arruinado por la presión mediática.

Finalmente, en enero de 2004, el representante de Jennifer Lopez confirmó que la relación había terminado y que la boda había sido cancelada. El final de la pareja no detuvo la atención de los medios, ya que rumores de infidelidad por parte de Affleck empezaron a circular, aumentando la especulación.

Met Gala 2024: Jennifer Lopez impactó con un descomunal vestido transparente

Ben, años más tarde, habló sobre esa época difícil, confesando: "No tenía control sobre mi vida. Pensé que quería ciertas cosas, pero me sentía perdido, miserable y sofocado". Por su parte, Lopez también expresó el impacto que tuvo la ruptura en ella, afirmando que se sintió devastada al ver su relación desmoronarse frente a los ojos del mundo.

A finales de 2004, Jennifer Lopez se casó con Marc Anthony, mientras que Affleck contrajo matrimonio con Jennifer Garner en 2005. Ambos tuvieron hijos en estas nuevas relaciones: Lopez dio a luz a los mellizos Max y Emme, y Affleck tuvo tres hijos, Violet, Seraphina y Samuel. Sin embargo, sus respectivos matrimonios también terminaron, con Lopez divorciándose en 2014 y Affleck separándose de Garner en 2018.

Con el tiempo, las heridas sanaron y la relación entre ellos se transformó en una sólida amistad. "Es una persona genuina, siempre mantengo contacto con ella y tengo un gran respeto por ella", expresó Affleck en una entrevista posterior, reflejando la evolución de su relación después de tantos años.

Un "amor" que comenzó prohibido y terminó en el altar

A comienzos de 2021, Ben Affleck y Jennifer Lopez retomaron el contacto en medio de complicaciones personales. Affleck acababa de separarse de la actriz Ana de Armas, mientras que la relación de Lopez con Alex Rodríguez atravesaba una crisis que pronto sería definitiva. Durante el rodaje de una película en República Dominicana, Lopez comenzó a recibir correos electrónicos del actor, un detalle que fue revelado por el portal TMZ.

Fue en febrero de ese año cuando ambos comenzaron a intercambiar e-mails con regularidad. Lo que inicialmente parecía un reencuentro amistoso se fue transformando, poco a poco, en algo más romántico.

Ese mismo año, Affleck visitó varias veces la casa de Lopez. Una fuente cercana informó a Page Six que la seguridad de Lopez recogía a Affleck en un punto cercano y lo dejaba de regreso después de pasar horas en su casa.

Finalmente, en 2022, llegó la confirmación del compromiso. Affleck y Lopez decidieron dar un paso más y contrajeron matrimonio en dos ceremonias. La primera fue en Las Vegas, en julio de ese año, con una ceremonia íntima en la que solo estuvieron presentes Emme, la hija de Lopez, y Seraphina, una de las hijas de Affleck. Lopez compartió detalles en su newsletter On the JLO, describiendo la ceremonia como un momento sencillo pero significativo, donde leyeron sus propios votos y se intercambiaron anillos.

La segunda boda fue más lujosa y se celebró en la mansión de Affleck en Georgia el 20 de agosto de 2022. La celebración duró tres días y Lopez lució tres deslumbrantes vestidos diseñados por Ralph Lauren, mientras Affleck optó por un clásico esmoquin blanco y negro.

Jennifer López confirma que los skinny jeans siguen siendo tendencia

Para reafirmar su compromiso, la pareja decidió hacerse tatuajes con motivo de San Valentín: Lopez eligió un símbolo de infinito con los nombres de ambos y una flecha, mientras que Affleck se tatuó dos flechas cruzadas con sus iniciales en el centro.

Sin embargo, dos años después de su boda, las tensiones comenzaron a surgir. Affleck se mudó temporalmente a una casa en Brentwood, Los Ángeles, sin su esposa. TMZ informó que la pareja enfrentaba dificultades para hacer que su matrimonio funcionara y que estaban en camino hacia el divorcio. La última vez que se los vio juntos fue el 16 de mayo de ese año. Fuentes cercanas al matrimonio afirmaron que los problemas comenzaron cuando Lopez retomó su carrera musical y cinematográfica. Mientras que Affleck prefería mantenerse alejado del foco mediático.

JCCL/fl