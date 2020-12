Rick Evers, el hombre detrás del libro sobre la vida de Máxima

El próximo 17 de mayo Máxima Zorreguieta cumplirá 50 años. A lo largo de las últimas cinco décadas, la actual reina de Holanda vivió decenas de momentos que produjeron cambios tanto en su historia como en la de Argentina. Y actualmente es una de las figuras internacionales que constantemente genera repercusiones, algunas buenas y otras no tanto, con cada una de sus acciones.

En una época donde las principales celebridades del mundo lanzan biopics y docuseries sobre su vida, Máxima también contará su historia. En su caso, lo hará a través de un libro que se publicará en abril del 2021, un mes antes de su cumpleaños, y que llevará el nombre Máxima, más que Majestad. El encargado de escribirlo es el periodista holandés Rick Evers quien en su primera entrevista sobre el material cuenta a PERFIL detalles sobre el mismo. “La primera vez que nos encontramos fue en 2010, así que durante los últimos 10 años hemos construido una relación muy profesional”, explica sobre el lazo que lo une a la reina.

—¿Qué tan cercanos son?

—Bueno, como mencioné es una relación muy profesional. Aunque ella podría pestañear o sonreír en un momento de descuido para demostrar que me vio o hacerme una pequeña pregunta o un comentario gracioso cuando la cámara se apaga. De todas formas, es una relación de periodista/reina y no tengo ilusiones de que me invite a tomar un café con alfajores solo para charlar.

—¿Cómo recordás el primer encuentro?

—Recuerdo que yo era el periodista más joven en el evento que se estaba realizando. Supongo que le llamé la atención con relativa facilidad ya que el resto de mis colegas me superaban por 20 años y eran reporteros con mucha trayectoria.

—Con respecto al libro, ¿hubo charlas sobre qué temas tratar y cuáles no?

—No hubo ninguna charla entre ella y yo sobre si algún hecho debería estar en el texto o sobre alguna cuestión sobre la cual no podía escribir. De ninguna manera y ella respeta la libertad de prensa en los Países Bajos. Lo que sí podría haber hecho es restringir a su personal y allegados para que no hablen conmigo pero no lo hizo.

—¿Qué buscás con el libro?

—Fue una tarea difícil pero lo que me propuse fue darle a la audiencia una visión real sobre la vida de Máxima. No quería ser el siguiente escritor en prometer contar sobre su vida privada sino más bien explorar su día a día para que se vea que su vida no es solo cortar cintas y vivir un sueño.

—¿Cómo fue el proceso de buscar la información?

—Fue un gran honor y muy divertido poder seguirla de cerca. También el hecho de hablar con más de 50 personas allegadas a la reina. Cada uno de ellos brindó sus pensamientos para que los lectores puedan conocer mejor a Máxima y eso lo destaco. Por el coronavirus, los encuentros con ellos fueron en el jardín de un hombre de la nobleza y en una habitación del Palacio The Hague. La pasé muy bien pero también fue estresante. No todos mis deseos para el libro pudieron cumplirse y fue una carrera contra el reloj. Pero ya faltan solo unas semanas para finalizar y no puedo esperar a volver a tener noches de sueño en las que no me voy a dormir sin antes pensar una y otra vez en el libro.

Evers tiene 33 años y su foco de atención está puesto en las realezas. “Todo lo que hago es sobre coronas. Me especializo en la familia real de Holanda pero también del extranjero”, explica a PERFIL. No es muy común entre los periodistas europeos cubrir el día a día de las realezas. La mayoría se dedica a las celebridades en general y cuando surgen cuestiones relacionadas a los monarcas lo incluyen en su cobertura.

A diferencia de ellos, Evers decidió que todo su trabajo giraría en torno a ese universo. Durante los 10 años, siguió a la familia real tanto para contar su accionar público como para indicar aspectos de su vida privada. Con el tiempo, fue generando una relación de confianza con la corona y llegó a cubrir desde fiestas en los palacios hasta giras internacionales lideradas por los reyes.

—En Argentina, al no haber monarquía, no es un área para desarrollarse. ¿Cómo es en Holanda?

—La mayoría de las personas de mi edad solo hacen esto por un período corto de tiempo. Pero yo decidí quedarme. Eso me llevó a viajar con ellos al extranjero en visitas de Estado y también en actividades dentro del país. Creo que lo que buscaba era que Máxima vea que no solo cubría los viajes divertidos o los eventos de tiaras. sino también los temas relevantes que ella quiere enfatizar en los Países Bajos.

—Quizás uno de los aspectos donde Máxima se impone es la moda. Sin embargo, se la ha visto repetir vestidos a diferencia de otras monarcas. ¿Vos lo ves eso también?

—Bueno, la reina debe tener sentimientos encontrados. Por un lado, le encanta la ropa y los accesorios y la marca que más utiliza, desde hace más de 20 años, es la belga Natan. Es fácil para ella mezclar partes de diferentes colecciones de diferentes años de esa marca para tener un look diferente. Pero por otro lado, es moda y no quiere ser reina de la moda. Prefiere centrarse en lo que realmente cree que es importante que es su trabajo para Holanda.

Identikit

◆ Rick Evers nació en Holanda, tiene 33 años y es periodista.

◆ Desde 2010 informa sobre las realezas europeas pero la holandesa es su especialidad.

◆ Trabaja para revistas, canales de TV y radios.

◆ El libro sobre Máxima es el primero que escribe en su carrera.