Rob Ubels, el artista ‘tapado’ de la familia de Michael Bublé

Hace algunas semanas, un episodio del show Hermanos a la obra, conducido por los gemelos Drew y Jonathan Scott, generó mucho interés en Argentina. El protagonista del capítulo fue el cantante canadiense Michael Bublé, quien decidió renovar la casa donde vivió su abuelo para regalársela a Minette, la mujer que cuidó de él hasta su fallecimiento en 2018. “Es una mujer hermosa y muy especial para nuestra familia. Siempre le voy a estar agradecido por lo que hizo por él y creo que mi abuelo estaría enormemente feliz con esta noticia. Regalarle a ella su casa debe haber sido sin duda su gran sueño así que estamos todos muy contentos de que esto haya ocurrido”, aseguró el esposo de Luisana Lopilato.

Sin embargo, no fue el único artista de la familia que aportó en la renovación que se llevó a cabo para el programa. En las imágenes se puede ver un cuadro de Dean Martin colgado en uno de los ambientes que llamó la atención de los televidentes. “En los últimos días, después del show, recibí un montón de mensajes preguntando por ese cuadro, así que quise aprovechar para contarles a todos los que se mostraron interesados que el artista detrás de él es mi cuñado Rob Ubels”, contó en sus redes sociales Bublé. “Es que a su abuelo le encantaba Dean Martin y solían escuchar juntos sus discos durante horas en esa casa así que todos pensamos que era una buena decisión que estuviese allí de ahora en adelante”, explicó Ubels más tarde en una entrevista con PERFIL.

—¿Hace cuánto se conocen con Michael Bublé?

—Me casé hace 19 años con Brandee, una de sus hermanas. Desde entonces formo parte de la familia y la verdad es que no podría haber pedido por un cuñado tan bueno y amoroso como lo es él. Y lo mismo sucede con Lu. Ambos apoyan mucho mi trabajo desde siempre y yo les agradezco por ese cariño. De hecho tienen cinco piezas mías en su casa de Vancouver y es una alegría saber que están allí.

—¿Cómo surgió la idea de llevar un cuadro tuyo a la casa que reconstruyeron junto a los gemelos Scott?

—Creo que todo encajó justo en su lugar. Cuando los gemelos Scott comenzaron a pensar sobre las obras de arte que podían utilizar en la casa justo fueron a cenar a la casa de Michael. Eso generó que pudieran ver mi trabajo y les gustó así que, como dije antes, encajó todo en su lugar de forma perfecta.

—¿Es cierto que tuviste muchas repercusiones en las redes sociales luego de emitirse el episodio?

—Sí, es verdad. Recibí miles de mensajes en pocos días de personas a las que les gustó mi trabajo y se interesaron por él. También muchos pedidos de nuevos clientes, lo que siempre es algo motivante. La verdad que nos abrumó un poco ver toda la atención que comenzamos a recibir en poco tiempo. Me llegaron a escribir personas de más de 40 países distintos. Fue una bendición para todos.

—¿Por qué tus obras son sobre músicos?

—Amo el concepto de crear piezas sobre músicos que admiro y que han tenido un gran impacto en mi vida. Además, como utilizo sus propias obra como material siento que el proceso es aún más especial. Al romper sus discos y utilizar las piezas para los cuadros de ellos mismos siento que estoy creando arte dentro del arte. En un sentido visual hay una extensión de su musicalidad y personalidad del cual disfruto mucho.

—¿Hay alguno que sea tu favorito o que hayas disfrutado más en realizar?

—Cada músico nuevo que hago representa un desafío distinto para mi. Una vez que tengo a uno de ellos en mi mente mi lado creativo comienza a trabajar. Cada decisión con respecto al color, a la textura y al resto de los elementos tiene un propósito y una intención. No podría decir que alguno es mi favorito la verdad ya que pongo mucho tiempo y amor en cada uno de ellos.

“La música y el arte siempre han sido una influencia constante en mi vida y con mi trabajo puedo mezclar a ambas”, señala Ubels cuando describe sus fuentes de inspiración. Algunos de los músicos que ha realizado en el último tiempo son Bob Dylan, Jim Morrison, los cuatro miembros de Los Beatles, Frank Sinatra, Bob Marley, Michael Jackson, David Bowie y Mick Jagger, entre muchos otros. Para la casa donde viven Bublé, Lopilato y sus hijos creó algunas piezas especiales entre las que se incluye una de Elvis Presley. “Creo que tanto esas obras como todas las que llevo a cabo son un fiel reflejo de mi amor por este trabajo. Nada puede generar tantas emociones, memorias y sentimientos como lo hace la música. Es diferente, específico y único para cada uno de nosotros justamente como lo es mi colección de cuadros. Cada uno de ellos lleva consigo una historia diferente”, aseguró el canadiense.

—¿Alguna vez hiciste a un artista argentino?

—Todavía no me han pedido realizar a un músico argentino así que la verdad es que no. Pero un cliente mío recientemente me pidió que creara una pieza con Lionel Messi.

—¿Conocés o escuchás músicos de Argentina?

—Lu y Mike siempre tienen música de Argentina sonando en su casa cuando los visitamos. No podría nombrar a alguno de ellos en particular pero he escuchado a muchos artistas del país y siempre lo disfruté.

Al igual que Bublé y Lopilato, Rob Ubels y su esposa Brandee también están radicados en Vancouver junto a sus hijos. “Rob y yo sabíamos que estabas destinada a ser parte de esta familia loca y te amamos mucho desde el comienzo, aun cuando no hablábamos el mismo idioma en ese momento. Tenemos mucha suerte de tenerte con nosotros y desde el principio supimos que tu corazón es tan hermoso como vos. No podríamos amarte más de lo que ya lo hacemos”, llegó a escribirle Brandee a Luisana para demostrar el cariño que existe entre todos ellos. La familia suele reunirse en sus casas o salir a cenar a distintos locales gastronómicos de la ciudad junto a Crystal, la otra hermana del cantante, y amigos cercanos.

—¿Hay otros aspectos de Argentina que conozcas y que disfrutes?

—Algo que me encanta y que me alegra haber descubierto es la comida. Muchas veces comemos asado cuando los visitamos a Mike y Lu y es una comida que amo. Sobre todo la provoleta, que es deliciosa y me encanta. Hemos realizado algunos viajes a Argentina y en cada uno de ellos entendemos por qué Mike y Lu aman tanto estar allí. La gente es genial, la comida es perfecta y es un país muy hermoso para recorrer.

—¿Qué sigue ahora en tu carrera?

—El futuro se ve bastante luminoso. Tengo suerte de poder decir que estoy ocupado realizando muchas piezas para amantes del arte en distintas partes del mundo. Como tomo pedidos nunca sé qué artista o persona surgirá a continuación y eso siempre es algo interesante porque no sé con qué me encontraré. Seguiré realizando mi arte mientras continúe generando alegría en las personas.