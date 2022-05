Robert de Niro fue declarado huésped de honor de la Ciudad

Un cóctel privado reunió a Robert de Niro con Horacio Rodríguez Larreta. El encuentro fue en La Mansión del Four Seasons, donde se aloja el actor norteamericano hasta hoy sábado. Al menos esa es la fecha de su regreso que se tenía ayer viernes. Aunque también había rumores al cierre de esta edición de que se prolongaría al menos unas horas más su estadía en Buenos Aires porque quedaban algunas escenas de exteriores que –quizá– se rueden durante este sábado en la zona próxima al restaurante de Francis Mallmann. Allí ayer De Niro filmó durante casi todo el día. El cocinero argentino –además de Narda Lepes– es uno de los que participó como asesor gastronómico de Nada, la serie que trajo al actor norteamericano a Buenos Aires. Respecto al cóctel que se realizó el miércoles en La Mansión del Four Seasons, el motivo fue entregarle a De Niro el reconomiento de la Ciudad de Buenos Aires como “huésped de honor”. Por eso estuvieron allí, “H” –como llaman en el gobierno porteño a Rodríguez Larreta–, Enrique Avogadro, Luis Brandoni y Mariano Cohn y Gastón Duprat, entre otros. De esto aún no hay fotografías porque depende de que Disney –productora de la serie– autorice su difusión.

Ésta no es la primera vez que Robert de Niro visita la Argentina. La primera vez fue también por su actividad profesional cuando estuvo algunos días rodando en las Cataratas del Iguazú la película La misión, del director franco-británico Roland Joffé. Allí se contactó con él Lito Cruz –actor argentino fallecido en diciembre de 2017– quien en su momento relató ese acercamiento que tuvo resultado positivo. “Aceptó encantado y hasta dio una charla para los alumnos de mi escuela. Por entonces me comentó que estaba pensando en hacer teatro y me invitó a ver su obra cuando la estrenara; era Cuba y su pequeño Teddy, de Reynaldo Povod (…) Finalmente, cuando me decidí a representarla acá, se lo dije y se puso muy contento. Para sorpresa de todos –la mía también– el martes 24 de marzo estuvo en Buenos Aires para el estreno del día siguiente. Y encima se trajo a otro monstruo como Christopher Walken”.