Rodri, Balón de Oro 2024: la historia del mediocampista español que conquistó Europa y la Champions

Rodrigo Hernández Cascante, más conocido como Rodri, nació en Madrid hace 28 años en el seno de una familia apasionada por el deporte y la educación. Desde pequeño, sus padres le inculcaron el valor del esfuerzo y la dedicación, impulsándolo a equilibrar sus aspiraciones futbolísticas con una sólida formación académica.

Rodri siempre ha mantenido una conexión cercana con su familia, quienes lo apoyaron en cada etapa de su carrera, especialmente en los momentos en que el fútbol le exigía decisiones difíciles y perseverancia para superar obstáculos.

Rodri es el gran ganador del Balón de Oro 2024

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Rodri dio sus primeros pasos en el fútbol sala, un deporte que, según ha dicho en varias entrevistas, le enseñó la agilidad y rapidez mental que hoy lo caracterizan en el campo. Pronto fue notado por los reclutadores del Atlético de Madrid, donde comenzó a desarrollarse como mediocampista.

Sin embargo, el camino no fue siempre fácil; debido a su físico más delgado y frágil en comparación con otros jugadores, Rodri fue dejado de lado en las categorías juveniles del Atlético, una decisión que en su momento sintió como un revés.

A los 17 años, lejos de desanimarse, aceptó la oferta del Villarreal, donde comenzó a ganar minutos en el primer equipo en 2015. Aún en la adolescencia, Rodri equilibraba su pasión por el fútbol con el compromiso de terminar sus estudios.

"Mis padres siempre insistieron en que la educación era clave", recordó en una entrevista con el diario Relevo. Siguiendo esa filosofía, mientras se destacaba en el Villarreal, se matriculó en la Universidad Jaume I de Castellón para estudiar Administración y Dirección de Empresas, una decisión poco común entre jugadores de su nivel.

"Era importante para mí tener algo más allá del fútbol, un plan alternativo", señaló.

Luego de regresar al Atlético de Madrid para la temporada 2018-2019, Rodri llamó la atención del Manchester City, donde se unió bajo la dirección de Pep Guardiola, uno de los entrenadores más influyentes en su carrera. Con Guardiola, Rodri no solo encontró el respaldo para crecer en su posición, sino que también perfeccionó sus habilidades y adoptó una mentalidad de liderazgo.

Este enfoque lo convirtió en pieza fundamental en los éxitos del equipo, como las cuatro Premier League consecutivas desde 2021 y, en 2023, la ansiada Liga de Campeones, donde Rodri marcó el gol decisivo en la final. "Ese gol fue el momento que siempre soñé; fue como si todo mi esfuerzo y dedicación encontraran su recompensa en ese instante", comentó emocionado tras el partido.

Rodri debutó con la selección española en 2018, pero fue tras la retirada de Sergio Busquets cuando encontró su lugar definitivo en el mediocentro, convirtiéndose en el "cerebro" del equipo.

Bajo la dirección de Luis de la Fuente, ayudó a España a ganar la Liga de Naciones en 2023 y, al año siguiente, fue clave en la obtención de la Eurocopa 2024 en Alemania, un logro que lo consolidó como uno de los mejores jugadores del torneo y le otorgó el título de Mejor Jugador.

Rodri, Balón de Oro 2024: una estrella de bajo perfil

Con su humildad y carácter reservado, Rodri siempre evitó el centro de atención mediática, manteniéndose lejos de las redes sociales y disfrutando de una vida privada discreta.

En una carta para The Player's Tribune en septiembre de 2024, compartió su visión sobre el equilibrio entre su carrera y la vida cotidiana: "Toda mi vida he vivido entre dos mundos. Uno, el fútbol; otro, el mundo real", escribió, explicando cómo el fútbol ha sido una parte esencial de su vida, pero sin perder de vista que existe un mundo más allá de las canchas.

Aunque actualmente se encuentra fuera de los terrenos de juego debido a una lesión de rodilla, Rodri no deja de soñar con su regreso. En la gala del Balón de Oro, recogió su premio en muletas, agradeciendo a su equipo y a su familia por el apoyo incondicional y dejando claro que espera con ansias volver al campo.

"Me enorgullece en lo que me he convertido, no solo como jugador, sino también como persona. Ser un referente para mis compañeros y que me escuchen en el vestuario es algo que disfruto enormemente", expresó en una reciente entrevista con L’Équipe.

Rodri, hoy consagrado como uno de los mejores mediocampistas del mundo, representa la combinación de talento, disciplina y humildad que pocos jugadores logran. Con el Balón de Oro en sus manos y el deseo de seguir mejorando, espera con ansias la próxima etapa de su carrera, listo para demostrar una vez más su capacidad en el "otro mundo" que tanto ama: el fútbol.