Sara Stewart Brown revocó el poder otorgado a Elba Marcovecchio por Jorge Lanata: “Tenemos un Poder Recíproco, el Más Amplio”

Sara Stewart Brown hizo pública su posición mediante un mensaje en Twitter dirigido contra Elba Marcovecchio, la actual esposa de Jorge Lanata.

La preocupación de Elba Marcovecchio mientras operan de nuevo a Jorge Lanata: “Tengo miedo”

En el contexto de la grave situación de salud del periodista, Brown revela que posee un poder legal recíproco otorgado mutuamente con Lanata, que le permite tomar decisiones significativas en casos de emergencia. Brown argumenta que utilizó este poder para contrarrestar acciones que considera contrarias a los deseos y el bienestar del comunicador, especialmente en un momento en que él no puede expresar su voluntad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En su declaración, Brown expresa textualmente: "Con Lanata tenemos un poder recíproco, el más amplio que pueda existir, que incluye la facultad de revocar otros poderes, en especial con cláusula de irrevocabilidad o inextinguibles para el caso de incapacidad o fallecimiento". Además, subraya su intervención diciendo: "Decidí usarlo, ejerciendo la facultad de revocar un poder en particular, porque ese poder que revocqué se estaba usando para hacer cosas que Lanata jamás hubiera hecho, contra personas a las que nunca hubiera perjudicado."

Brown también refuerza su conexión personal y su entendimiento profundo de los principios de Lanata al afirmar: "Conozco a Lanata desde hace 28 años, pasamos 19 de esos años juntos y construimos una relación de mucho amor, respeto y confianza que se extendió más allá de nuestra separación acompañando las decisiones de cada uno. Él es un hombre valiente y fiel a sus convicciones que siempre protegió y defendió a sus hijas y no permitiría jamás que alguien les haga daño."

Finalmente, asegura que todas sus acciones han sido realizadas de forma legal: "Lo hice todo en regla, con la intervención de un escribano, e informándose a la justicia de manera inmediata." Estas palabras buscan clarificar su posición y justificar sus acciones en defensa de los intereses de Lanata ante la justicia y la opinión pública.

Tras la angustia de Elba Marcovecchio, se supo cómo se encuentra Jorge Lanata de su cuarta cirugía: "Salió bien del quirófano"

Con evidente preocupación y muestras de cansancio, Elba Marcovecchio llegó esta mañana al Hospital Italiano para acompañar a su esposo, Jorge Lanata, quien está siendo sometido a su cuarta operación en un intento por resolver la isquemia intestinal que lo afectó la semana pasada. Sin embargo, María Julia Olivan se pronunció en las redes sociales y contó como se encuentra su colega tras la intervención.

En diálogo con el programa Socios del Espectáculo, Elba Marcovecchio brindó un parte sobre el estado de Lanata: “Jorge pasó la noche estable. Está en las mejores manos de Latinoamérica. Los médicos tienen esperanzas y yo también”. A pesar del delicado estado de salud del periodista, Marcovecchio se mostró optimista.

Cuando le consultaron sobre la posibilidad de que Lanata haya recibido la extremaunción, Marcovecchio respondió: “Estamos en oración. Si vino un cura, no lo vi. El capellán del hospital está siempre”, aunque no confirmó la visita de un sacerdote en particular. La abogada también fue honesta sobre sus emociones: “Yo tengo miedo, es lo que cualquiera tendría”, refiriéndose a los más de 120 días que su marido lleva internado.

La cirugía a la que fue sometido Lanata es la cuarta en dos semanas, ya que los médicos no pudieron concluir la intervención inicial debido a la gravedad de la isquemia intestinal. Tras remover las partes necrosadas, los especialistas esperan poder cerrar definitivamente el intestino en esta nueva operación.

Poco después de las 14 horas, María Julia Olivan dio detalles de la situación del periodista: "Jorge Lanata Salió bien del quirófano. Del código azul. De la fallida ansiedad por dar el anticipo de su Muerte y del ateneo para decidir qué hacer. #fuerzalanata Los que te estamos esperando de este lado somos más"