Scarlett Johansson bautizó a su hijo con original nombre

Scarlett Johansson se convirtió en madre. Y el anuncio corrió por cuenta de su pareja, Colin Jost, en una de las redes sociales más populares. Sin incluir foto del bebé o de la pareja, escribió: “OK, OK, hemos tenido un niño. Su nombre es Cosmo. Le queremos muchísimo. Se apreciará y mucho, la privacidad.” Y es que la reserva es una regla de Johansson cuando se trata de su vida estrictamente personal. De hecho, la confirmación de su embarazo se dio –en los medios– hace no más de 45 días. Dada la pandemia y el bajo perfil de ella y su pareja, recién hace poco más de un mes circularon las primeras fotos de la actriz caminando por Los Ángeles y las mismas no dejaban dudas de su estado.

Scarlett Johansson es madre de Rose Dorothy, la hija que hoy tiene 6 años que tuvo con su segundo marido, el periodista francés Roman Dauriac. En octubre de 2020, ella se casó en una ceremonia íntima –y con protocolo covid– con Colin Jost, comediante, actor y guionista, y famoso integrante del elenco de “Saturday Night Live” y “Weekend Update”. Como sucede, sobre todo, con personajes famosos, la elección del nombre de sus hijos e hijas, es un detalle tan mediatizado como la primera foto. Y Johansson no fue la excepción: ella y Jost llamaron Cosmo al bebé. Más allá de algunos comentarios irónicos sobre si Cosmo era una nueva versión de “Cosmos”, Cósima, o la abreviatura de “Cosmopolitan”, ese nombre tiene un significado. De origen griego –y algunos también señalan italiano–, Cosmo significa “orden, organización y belleza”. Según dicen quienes buscan o siguen tendencias, es uno de los nombres trendy de varias “parejas modernas”. También los fans seguidores de la exitosa sitcom “Seinfeld”, Cosmo era el primer nombre siempre ocultaba Kramer, el personaje que hacía el actor Michael Richards.