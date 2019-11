Sebastián Ortega ya es un "porteño ilustre"

por Agustín Gallardo

A esta altura, hablar de que Sebastián Ortega se lleva todos los premios ya no es una novedad. Ganador del último Martín Fierro de Oro por la tira 100 días para enamorarse, uno de sus grandes éxitos en TV, el hijo de Palito sumó un galardón especial: el de Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura.

El jueves último, figuras como Carla Peterson, Juan Minujín y Verónica Llinás, entre otros, dijeron presente en la Legislatura porteña para acompañar este reconocimiento articulado por el legislador Guillermo González Heredia. Amigos y casi todo su equipo de Underground se sumaron al responsable de grandes éxitos como El marginal, Lalola, Graduados, Historia de un clan y El Angel, entre otras títulos.

El evento se inició con una proyección de un video biográfico. “Nuestro queridísimo Sebastián Ortega rompe las reglas y nos invita a pensar de forma entretenida. La apuesta siempre es arriesgada, haciendo que todos demos lo mejor de nosotros y haciendo que haya más competencia”, dijo Carla Peterson. “El productor tiene una visión, una idea y tiene que llevarla a cabo. Para eso combina los recursos humanos, los técnicos más los artísticos, y elabora diferentes materiales audiovisuales. Le da forma y vida impresa en una historia de ficción. Sebastián lo hace, pero con un estilo único, impredecible”, agregó. A su turno, fue el momento de Mex Urtizberea: “Busqué en el diccionario la palabra ‘caprichoso’, porque eso es lo que es Sebastián. Es una persona que se obsesiona de manera demente”.

Consultado por PERFIL, su socio creativo Pablo Culell dijo: “Sebastián supo proponer una mirada que nunca perdió de vista lo popular, algo que hereda de su padre como artista , pero modernizando el contenido y proponiendo temáticas que visibilizan temas que antes no se tocaban”.

Sebastián Ortega –inusualmente de traje y corbata– dio un discurso. “Tarde o temprano, todas las fantasías se terminaron convirtiendo en realidad. Me he dado todos los gustos. Conocí gente que considero hermanos, como Pablo Culell, Mex, Carla. Han pasado muchos años, en el camino quedaron obras que se lograron con impulso e incentivo. Pero (también) porque me rodeé de gente muy talentosa”, dijo Ortega ante la presencia de sus padres, Palito y Evangelina, de su novia Carla Moure, y de sus hermanos. “Hay que animarse a atravesar la barrera de lo que ya se hizo y avanzar a cosas nuevas”, cerró el productor.