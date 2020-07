Sin el "Bailando…" Tinelli repone el lunes el "Cantando 2020"

Con el “Bailando” y los sketchs de humor, lejos de poder realizarse en el mediano plazo, Tinelli vuelve a poner un programa en la pantalla de El Trece. A partir de mañana se podrá ver el “Cantando 2020” pero sin el conductor delante de cámara; en su lugar, Angel de Brito y Laurita Fernández, y a ellos se sumarán Nacha Guevara, Karina la Princesita y Pepito Cibrián como jurados. Y también Moria Casán, lo que significa el regreso al mundo Tinelli después de una salida mediatizada y con muchos cuestionamientos por parte de ella hacia el conductor y su equipo por lo que, en ese entonces, consideró destrato. Si el tiempo todo lo cura, este es otro ejemplo.

No estar en televisión durante 2020 no estaba en los planes de Tinelli. Sin embargo, este formato le permite a la LaFlia –su productora– realizar un producto propio en el prime time de la televisión. Con el contexto de pandemia era algo que tanto él y sobre todo el canal necesitaban con el objetivo de mejorar los ratings.

Luego de un comienzo de año complicado por la polémica de su viaje a Esquel durante la cuarentena, las peleas más con Clarín que con El Trece, y su separación de Guillermina Valdes, Tinelli busca enfocarse en su trabajo. Por eso se dio la reformulación de el “Bailando…” con reemplazo del certamen por el formato más ShowMatch.

Carmen Barbieri, Sofi Morandi, Miguel Ángel Rodríguez, Esmeralda Mitre, Dan Breitman, Laura Novoa, la Bomba Tucumana y su hijo, y Jey Mammon forman parte de un elenco ecléctico que en total reunirá a 20 parejas en la competencia. En principio se verá de lunes a viernes en el prime time. Más allá de eso, en un momento complicado para la televisión, otros canales observarán cómo una productora finalmente se adapta a los protocolos en estos tiempos de coronavirus. Y los convocados, contentos: “Soy artista y sé trabajar. No estoy para ir de invitado a programas, pero acá me convocaron para trabajar desde una expresión artística y me viene muy bien a la cabeza”, señaló Miguel Ángel Rodriguez.