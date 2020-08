Tinelli ya decidió que lo que queda de 2020 será detrás de cámara

Otra vez, el hombre al que Clarín ataca cuando puede, se cargó al hombro una de las nuevas apuestas de El Trece para tratar de achicar la diferencia del rating de Telefe, su principal competidor. Marcelo Tinelli lanzó Mujeres de eltrece, un magazine de dos horas que reemplazó a otro ciclo de Laflia, Corte y confección, que culminó su etapa 2020. Así, aun sin estar delante de la cámara en la pantalla de El Trece –que finalmente también es Grupo Clarín–, el conductor acumula con estos dos programas unas 17,5 horas semanales entre Mujeres… y “Cantando 2020”. Con conductores que debutaron como dupla en el “Cantando 2020”, más un jurado que también tuvo dos debutantes en ese papel de tanta centralidad, y participantes variopintos, Tinelli logró que fueran dos los programas que El Trece ubicaba entre los diez más de la televisión abierta de lunes a viernes. Y con un rating atractivo en un top diez donde el puntaje más alto apenas supera los 13 puntos. Los siete u ocho programas restantes son todos de Telefe.

La cuestión no prevista para este inolvidable año y que se fue definiendo finalmente este último tiempo es que Tinelli tendrá un inesperado año sabático como conductor. La desarticulación de la estructura del “Bailando” y las posibilidades que se barajaron con él al frente de una reversión aggiornada de secciones exitosas del ShowMatch original quedaron solo como borrador. Igualmente, como se ve sobre todo en el “Cantando 2020”, Tinelli está atento y pendiente del aire: envía comentarios de lo que sucede a través de mensajes en Twitter que su equipo de producción amplifica en las pantallas. En el caso de Mujeres de eltrece, estuvo en piso en el lanzamiento –que fue el lunes 24 de agosto–, y utiliza la mencionada red social para potenciar segmentos o frases de los invitados.

Mirá quién vino. Eso sucedió con una presencia inesperada en la segunda edición de Mujeres de eltrece de Jorge Lanata. El periodista fue uno de los integrantes del staff del Grupo Clarín que sumó sucesivas críticas a Marcelo Tinelli. Ya sea por su cuarentena inicial el Esquel, por su participación en el Consejo Argentina contra el Hambre, y el último capítulo fue hace dos meses, cuando en su programa de radio Mitre difundió un audio de Tinelli con Julio Grondona, el fallecido y polémico titular de la AFA. Audio del año 2013 que, según la intencionalidad de oído, disparaban imágenes diferentes. Lanata le dio la suya con comentarios contra Tinelli. Por todo eso fue una sorpresa que el periodista estuviera en ese living en extenso, pero nada de eso estuvo en las preguntas de alguna de las cinco conductoras. Y el rating acompañó. Esto es, Lanata subió un punto lo que venía midiendo el programa y Tinelli sumó con tuiteos. La combinación, podría decirse, llevó a que por momentos se le arrimara al rating de su principal competidor, Cortá por Lozano. De hecho, el minuto a minuto se medía en ambos estudios. La contienda igualmente resultó a favor de Verónica Lozano. Fuera del programa hubo una segunda parte de la visita de Lanata al ciclo de Tinelli. Y fue el periodista quien la relató en Lanata sin filtro, su ciclo radial: “Cuando yo estaba llegando al estudio de La Corte pensaba ‘está bien lo que hacen’, porque más allá de la pelea con Tinelli me están invitando a un programa producido por ellos. Y me pareció amplio de parte de ellos, me pareció bien”. También comentó que lo pensó bien antes de aceptar ir al programa. “Intercambiamos varios mensajes en un buen tono (…) y triunfó el amor,” dijo Lanata.