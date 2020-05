Tom Cruise filmará en el espacio y Elon Musk lo producirá

por Ernesto Ise

Tom Cruise tiene una nueva misión, pero esta vez es posible y será en el espacio. Es decir, los sets de filmación no estarán en Hollywood sino que el actor rodará en una estación espacial que ya orbita alrededor de la Tierra. En el reinicio de la carrera espacial por parte de Estados Unidos, Tom Cruise parece ser el elegido para sumarse a generar entusiasmo masivo por la NASA, y para eso –se presupone– se planeó una película.

Jim Bridenstine, titular de la Agencia Espacial de Estados Unidos, fue quien lo explicitó en su cuenta oficial de Twitter: “¡La NASA está entusiasmada de trabajar con Tom Cruise en una película abordo de la Space Station! ¡Necesitamos a un personaje popular para inspirar a que una nueva generación de ingenieros y científicos hagan realidad los ambiciosos proyectos de la NASA!”. Y Cruise parece poder llevar a cabo esa misión. De hecho ya lo hizo alguna vez, cuando con la taquillera Top Gun puso romanticismo al oficio de ser piloto de un cazabombarderos.

Hollywood ha sido siempre la máquina marketinera de la llamada American way of life en todas sus facetas. Y esta no parece ser la excepción. En un momento en el que Estados Unidos percibe amenazada su supremacía tecnológica, sobre todo por China, en tiempos de pandemia por el coronavirus, ese país se pone un objetivo donde es líder: el espacio exterior. La Luna y Marte son las dos metas que la NASA tiene como prioridad. Y está a toda marcha en esa carrera por el espacio: en 2024 quiere repetir la hazaña de hace 55 años, cuando la Apollo XI llevó al hombre a la Luna con Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Ahora, Estados Unidos va por más: quiere ser el primer país que lleve a los “Adán y Eva” del siglo XXI, es decir, una pareja de astronautas para que por primera vez una mujer pise la superficie lunar.

Destino 2024. Tan ambicioso proyecto, al parecer, requiere una campaña de marketing que Hollywood puede magnificar. Y ahí aparece Tom Cruise. El actor, la NASA y Elon Musk están avanzando en la realización de una película de acción y aventura en el espacio exterior. Hace una semana, Musk logró que su empresa SpaceX sea una de las tres elegidas por la NASA para diseñar y construir una nave que llegue y aterrice en la Luna. Igualmente, el empresario no sabe si SpaceX será finalmente la que fabrique la nave definitiva: tiene otros dos competidores en esa puja. Y uno de ellos es Jeff Bezos, dueño de Amazon y de Blue Origin, su compañía dedicada al espacio.

La película que Cruise protagonizaría no sería un nuevo capítulo de la saga Misión: Imposible. Ser astronauta no es algo nuevo para el actor; ya personificó a uno en 2013, cuando protagonizó la película Oblivion. Allí, su misión era proteger a la Tierra de invasores alienígenas que querían apropiarse de los recursos naturales.

En esta película, que la NASA ya celebra de antemano por tenerlo a él, “los enemigos” no serían seres extraterrestres. Probablemente sí lo sean los países competidores de Estados Unidos en la conquista del espacio. Pero del guión aún no se sabe nada. Está la idea, está el actor, está dinero y, sobre todo, está la decisión de estrenarla en menos de un año, cuando ya se defina si será Musk, Bezos o la otra compañía quien a construya la nave que en 2024 “hará pie” en la Luna.