Trump desata la ‘grieta’ entre los magnates de Silicon Valley

Si alguna vez Silicon Valley fue considerado como un espacio destinado a la tecnología y la mejora de la sociedad, esa imagen hoy está rota. Y el responsable de eso fue Donald Trump. Luego de varias acciones y comentarios, el presidente de Estados Unidos estableció una “grieta” entre los principales magnates de las plataformas digitales, quienes, actualmente, tomaron enfrentadas posturas políticas.

Por un lado está Mark Zuckerberg, el dueño y CEO de Facebook. Fue el único que decidió alinearse a Trump en los comentarios que realizó contra las manifestaciones que se originaron luego del asesinato de George Floyd. “No creo que seamos árbitros de la verdad y no podemos editar o prohibir los dichos de un político. Iríamos contra la libertad de expresión”, señaló en una reunión interna con sus empleados. Estos no aceptaron sus argumentos y las disputas internas continúan. Luego de varios días de tensión, tanto Zuckerberg como su esposa, Priscilla Chan, firmaron una carta en la que dicen estar “disgustados” con los comentarios del mandatario estadounidense. Pero podría ser demasiado tarde para desligarse de él ya que su nombre quedó alineado al de Trump en esta lucha.

Conflicto. En la vereda opuesta a Zuckerberg se paró inmediatamente Jack Dorsey, CEO de Twitter. Su compañía no solo etiquetó tuits de Trump por considerar que tenían información falsa o dudosa, sino que él respondió públicamente a las acusaciones del mandatario. “Están peleando por los extremistas de izquierda y es ilegal lo que hacen”, escribió el presidente. Mientras que Dorsey le respondió: “No es cierto lo que dice y no es ilegal. Las medidas responden a códigos internacionales”.

Quien también se sumó fue Evan Spiegel, de Snapchat. El comunicado causó sorpresa porque la empresa no suele tomar partido en estos temas pero según su CEO no podían dejarlo pasar. Por ese motivo anunciaron que dejarán de publicitar la cuenta de Trump en su plataforma. “Simplemente no podemos promocionar cuentas en Estados Unidos que estén asociadas con personas que promueven la violencia racial, tanto dentro como fuera de nuestra plataforma. Nosotros estamos con aquellos que optan por la Paz, el Amor y la Justicia”, aseguró Spiegel en un memo que difundió entre los empleados.

En este caso no fue el mandatario quien contestó sino Brad Parscale, quien forma parte de su equipo de campaña. “Están intentando manipular las elecciones de 2020 al suprimir al presidente Trump”, indicó en un discurso que dio luego de conocerse la información.

Estas acciones revolucionaron tanto Silicon Valley que muchos analistas aseguran que Facebook se convirtió en una red social para personas con ideologías de “derecha” mientras que Twitter y Snapchat son para “la izquierda”. Incluso algunos aventuran que Zuckerberg se posicionó del “lado incorrecto de la historia” y que esa decisión lo perjudicará en relación con la cantidad de usuarios que utilizan su plataforma.