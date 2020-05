Valeria Mazza: cerca de sus hijos, recomienda recetas

por Agustín Gallardo

“Es un momento para recuperar el tema de los vínculos, para conversar con los hijos, para darse cuenta de las cosas que uno tiene”. Valeria Mazza es una figura pública y, como muchas otras, no tiene problemas económicos y posee una casa donde puede hacer la cuarentena. Sin embargo, dice, toda esta cuestión del encierro no solo le cambió el ritmo de vida sino que también le hizo repensar determinados valores. “En casa nos estamos ocupando de hacer un poco todas las cosas”, cuenta a PERFIL la ex modelo, quien junto a su marido, Alejandro Gravier, atraviesa la cuarentena con sus hijos: Balthazar (21), Tiziano (18), Benicio (15) y Taina (12). Mazza se convirtió en una influencer de la gastronomía en las redes sociales y despunta el vicio de recomendar algunas recetas, algo que hasta marzo pasado ni se imaginaba. “Siempre me gustó cocinar, lo que pasa es que no lo demostraba tanto. En este momento uso las redes para conectarme con la gente, yo trato de que el mensaje sea un poco el mismo, que estamos todos pasando más o menos lo mismos. Las redes son un lugar para recrearse, entretenerse en medio de todo esto”, cuenta.

Mazza baja línea en la casa. Según cuenta, cada uno de sus hijos ordena su cuarto. “Fue bastante educativo esto, para algunas cosas hubo que hacer varias clases prácticas (risas), sobre todo de limpieza”, suelta. “Mis hijos son de todas formas muy independientes. Todos ayudan. Si vamos a cocinar, algunos tienden la mesa, otros me ayudan con la comida, otros limpian. Todos colaboran”.

Valeria va al súper. “Es un estrés cada vez que tenés que salir. Cuándo te ponés los guantes, que el barbijo, que si me lavo. Después cada cosa que entra… yo me armé un spray con agua y lavandina. Le tiro a todo, a cada producto que entra a la casa. Después se guarda… ¡te lleva horas! Todo el tiempo estás pensando por dónde viene el ataque, dónde está el virus”, reflexiona Mazza, quien ve con buenos ojos que se empiece a abrir la cuarentena. “La salud siempre está primero. Pero también está la salud mental y la economía de la gente”, finaliza.