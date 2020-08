La salida de Messi "ha impactado a toda la población de Barcelona"

Noticias Relacionadas No tan imposible: en Newells se ilusionan con la vuelta de Messi

“Messi es como un hijo de Cataluña, la leyenda máxima del club,es un héroe que ha hecho ganar muchos títulos”, dijo el periodista barcelonés Florent Tortuch, en diálogo con Reperfilar, después de que el futbolista anunciara su salida del club de fúbol local. “Su salida ha impactado a toda la población de Barcelona no solo a quienes siguen el fútbol, la gente no lo puede creer”, afirmó.

“Por parte de Messi la cuestión está cerrada, el no quiere seguir en el club porque no ve un proyecto ganador y siempre fue su idea seguir ganando cosas hasta el fin de su carrera y ve que las cosas no están bien encaminadas”, declaró Florent Torchut y recordó la última goleada con el Bayern Múnich como “la gota que colmó el vaso”.

En relación al contrato afirmó: “Se tiene que quedar hasta Junio de 2021 pero los abogados interpretan que como se modificó el calendario del fútbol con la postergación de la Champions y la liga que comienza en 3 semanas el contrato no es válido”.

“Cuando le entregamos el balón de oro en diciembre nos dijo que acá no hay mejor ciudad para ver crecer a sus hijos”, relató Tortuch. “Desde el club dicen que la cláusula no es negociable y quien quisiera llevárselo debería pagar 700 millones de euros. Hay muchos clubes interesados pero parece que ninguno puede pagar ese monto”, concluyó el periodista en Barcelona.

