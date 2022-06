A días de su primer show, Dakillah repasa su presente, su actuación en El Marginal y anuncia próximo disco

Desinhibida y alegre, Dakillah visitó Editorial Perfil para dialogar con RePerfilAr sobre su próximo show el primero de julio en Camping (Libertador 999), y repasar su presente musical y su reciente debut como actriz en la última temporada de El Marginal, donde interpretó a Eli, compartiendo pantalla con el actor uruguayo, Nicolás Furtado.

“Se me pone la piel de gallina porque yo nunca actué. Siempre quise. De hecho, Chano una vez me dijo 'vos sos muy histriónica'”, relató la artista a este medio.

Dakillah habla sobre El Marginal y su próximo show RePerfilAr

Además, la trapera responsable de éxitos como “Amor x Amor”, “Exótica”, “Bipolar” o “Suavecito”, anunció que está preparando su primer disco en el que explorará varios géneros musicales y tendrá entre su lista el remix de uno de sus primeros temas. También adelantó la posibilidad de volver a la actuación, en otro proyecto el año que viene.

¿Cómo estás viviendo la previa del show que se viene el próximo primero de julio?

Se viene el primer show mío en Camping BA, va a ser increíble. Va a haber una banda completa, van a haber invitados. Tengo todos los días clases de canto, martes y jueves ensayos. Grabando también, porque hay cosas que son para el show que no me las hace nadie, sino que me las hago yo en mi casita, con mi compu.

Estoy con muchas ganas de ver a la gente, porque este tiempo pandémico nos tuvo detrás de un celular que, si bien, en su momento, de alguna manera me gusto, ya no. Ahora me gusta estar con la gente, abrazarlos, verlos gritar, saltar, estar cantando los temas.

Porque cuando cantas un show por streaming mirando un celular, no hay nadie ahí haciendo el aguante, diciendo "Dakillah que buen tema". Tengo muchas ganas de eso.

Dakillah se presentará en Buenos Aires el primero de julio. (Prensa Dakillah)

¿Cómo sentís a la gente con este próximo reencuentro?

La gente está re cebada. Yo tenía miedo porque no es en un festival o depende de otras personas, ahora depende todo de uno. Entonces estaba un poco asustada, pero con muchas ganas, muy contenta y la gente respondiendo muy bien, preguntando donde pueden sacar las entradas.

Un chico me mandó unos cartelitos que hizo. Otro chico armó unos coreos porque tiene ganas de llegar y bailar todos los temas, así que la gente está re copada y yo también.

Durante la pandemia explotó la música urbana y logró una proyección internacional impresionante y vos estás ahí y sabes que si mañana la pegas con un tema terminas apareciendo en Time Square, ¿se siente eso desde adentro?

Yo creo que no tiene que ver con la escena musical, sino con la escena tecnológica. Por eso, hoy salís acá y mañana apareces en Time Square y eso no es tanto la música, es más las redes.

Pero lo bueno es que eso se haya asociado con la música y que los músicos somos streamers y que el stream también suma a la gente de la música. Es genial, es gigante y me parece que es una super oportunidad para todos nosotros.

Dakillah está preparando su primer álbum. (Prensa Dakillah)

¿Con quién te gustaría trabajar?

Me muero por colaborar con Rauw Alejandro y Rosalía. Con gente de acá, con el Duki, con Tiago, con Lit Killah, con María Becerra que la amo. Ella lo sabe. Con Nathy Peluso, Rhianna. Tengo unos sueños estrafalarios yo (risas).

¿Qué pensás de todo lo que está pasando con María Becerra?

La felicito. Me parece grandioso y es parte de que la tecnología nos haya expandido tanto. Muy contenta por ella y esperando llegar a lo mismo.

¿Cómo fue la experiencia de ser parte del elenco de El Marginal 5?

Fue una locura. Se me pone la piel de gallina porque yo nunca actué. Siempre quise, de hecho, Chano una vez me dijo “vos sos muy histriónica”. A mi me encanta la actuación y siempre había soñado con entrar ahí y cuando se dio fue una bomba de emociones, yo no lo podía creer. Lo di todo, lo dejé todo.

Ahora, esperando que se dé de nuevo porque la actuación para mi fue…. casi que la amo tanto como la música. Así que esperando que se vuelvan a dar papeles importantes para seguir dándolo todo. Y no me dio tanta vergüenza como esperaba.

Dakillah fue parte del elenco de El Marginal 5. (Instagram: @dak1llah)

¿Al principio te costó un poco entrar y sentirte cómoda?

Me sentí como en casa porque todos fueron re copados y porque el papel que tenía que desarrollar era muy yo. No tenía que actuar mucho. No me tenía que clavar unos lentes, un lunar y una peluca y fingir otra persona. Era muy mi persona, así que me sentí bastante cómoda.

Considerando que se abrió el camino de la actuación en tu carrera y la vuelta a la música ¿Cómo ves tu camino de ahora en más?

Siento que vamos muy para arriba, muy para adelante. Finalmente, se están dando todas las oportunidades por las que tanto tiempo trabajé. Se viene un álbum después del show, después tal vez más actuación, no puedo contar mucho.

Me llamaron, mandé un videito y ya veremos que pasa y se da se enterarán el año que viene (risas). Y se viene álbum, actuación y más shows, claramente. Mucho viaje y mucha gira para que también nos conozcan en otros lados.

¿Cuál es el género musical donde más cómoda te sientes?

Trap y reggaetón, pero estamos incursionando un poco en todo y eso tiene que ver con el álbum que se va a venir. No puedo contar mucho, pero se viene el remix de una canción mía que saqué hace muchos años, que mucho no me gustaba pero la pego en TikTok y que se llama SKYS4U, así que la agarré y la reversioné. Más que eso no te voy a contar (risas).

Dakillah es una de las referentes femeninas de freestyle en Argentina (Prensa Dakillah)

¿Qué papel juegan las redes sociales en tu carrera?

Son una herramienta de trabajo, porque el stream lo hago porque quiero, porque me gusta, y hasta me decían “Daki vos no tenés nada que ver en el stream", desde mi agencia, y yo quería hacer stream, pero el TikTok y el Instagram son más una herramienta de trabajo, más un hay que fiaca, tengo que hacer un video y lo tengo que subir, pero lo hacemos.

En cambio, en el stream es más “vamos a prender stream y estar seis horas delante de la pantalla hablando con la gente". Antes eran nuestras redes sociales y ahora es un trabajo.

A la hora de crear un tema ¿lo pensás desde el challenge de TikTok?

Si, claro. "Bipolar", que no es un tema muy bailable que digamos, ya lo habíamos hecho con challenge. Se lo hice yo chicos, ojo con la Daki bailarina (risas). Después el challenge de "Suavecito" lo hizo Prii Mora, que es una tiktoker super conocida y una grosa bailando, así que siempre se piensa en el challenge.

Pero a veces se da que, por ejemplo Tini Stoessel que hace coreos durante la canción, la gente decide que ese es el challenge. Y eso es lo más. Y más ella que baila como una diva. Así que estamos siempre pensando en los challenge para que la gente tenga con que sumarse al tema.