Adelmo Gabbi, tras el acuerdo: "Hemos evitado lo peor, el default"

Noticias Relacionadas Acuerdo por la deuda: una buena noticia para relanzar el Gobierno

El Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, cree que "Argentina ha dado un paso importante al resolver este tramo de la deuda", en referencia al acuerdo anunciado el martes por el gobierno nacional. En ese sentido, resaltó como importante tener un plan a futuro y poder captar la “extraordinaria” inversión en el mundo que hay actualmente.

“Hay dos gobiernos: el que anuncia Vicentin y la reforma judicial y otro que recibe a la CGT, empresarios y habla de un consenso, firma un tramo del acuerdo sin mucho problema”, agregó Gabbi respecto a las últimas decisiones del Gobierno. "Yo no aplaudo no pagar, el gobierno se demoró un poco, pero es un buen acuerdo aunque negociamos no pagar un deuda", concluyó.

¡Mirá la entrevista completa!