Agenda deportiva: cuándo y por donde ver todos los eventos del fin de semana largo

El sábado arranca con el choque entre River y Defensa y Justicia a las 21 Hs por ESPN Premium. El millonario busca en su partido pendiente sacarle siete puntos a Talleres de Córdoba y diez a San Lorenzo. Los dirigidos por Martín Demichelis están punteros con 44 puntos.

El domingo a las 9.00 Hs en Star + y Fox Sports se podrá ver como los cauchos del Moto GP rasparan en Alemania. El italiano Francesco Bagnaia con Ducati viene de ganar en su tierra natal y encabeza la pole position con 131 puntos y lo secunda su compatriota Marco Bezzetti con 110.

Pasado el mediodía, se presentará el Indycar con el Grand Prix del Road América desde las 14.15 Hs por ESPN y Star +. Agustín Canapino intentará dar pelea con la escudería juncos Holliger Racing. En su última carrera, terminó posicionado en la decimocuarta posición salió 14 y buscará mejorar su marca.

A las 15 Hs en Fox Sport y Star +, los motores continuarán rugiendo porque en el Gran Premio de Canadá será el escenario de la Fórmula 1. Max Verstappen imparable con 170 puntos, buscará repetir podio, mientras que el comandante Checo Pérez, intentará acortar distancia.

En paralelo, desde las 15.45 Hs y por la plataforma de Star + chocarán Croacia y España por la final de la Liga de las Naciones. Ambos conjuntos pretenden levantar el trofeo por primera vez ya que en las ediciones anteriores lo obtuvieron Portugal y Francia.

El lunes, la jornada deportiva termina con el enfrentamiento entre Argentina contra Indonesia desde las 9.30 Hs y se podrá ver por la pantalla de TyC Sports. El equipo campeón del mundo viene de vencer a Australia por dos a cero en su gira por Asia. La scaloneta no contará con la presencia de Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi ¿Será la oportunidad para Alejandro Garnaccho de entrada?

Agenda deportiva del sábado 17 de junio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Unión vs Lanús TNT SPORTS

18:00 Racing Club vs Vélez TNT SPORTS

21:00 River vs Defensa y Justicia ESPN Premium

PRIMERA NACIONAL

15:00 Tristán Suárez vs Atl Rafaela TYC SPORTS PLAY

15:00 Dep. Moron vs Agropecuario TYC SPORTS PLAY

16:10 Chacarita vs Dep. Madryn STAR +

18:10 Ind Rivadavia vs Aldosivi TYC SPORTS PLAY

19:00 Alvarado vs Flandria TYC SPORTS PLAY

ELIMINATORIAS EUROCOPA

10:00 Lituania vs Bulgaria STAR +

10:00 Luxemburgo vs Liechtenstein STAR +

13:00 Noruega vs Escocia STAR +

13:00 Azerbaiyan vs Estonia STAR +

13:00 Montenegro vs Hungria STAR +

15:45 Chipre vs Georgia STAR +

15:45 Albania vs Moldavia STAR +

15:45 Islas Feroe vs Rep. Checa STAR +

Agenda deportiva del domingo 18 de junio

UEFA NATIONS LEAGUE

09:50 3° y 4° puesto: Países Bajos vs. Italia STAR + / ESPN

15:00 Final: Croacia vs. España STAR + / ESPN

PRIMERA - NACIONAL

13:10 Patronato vs. Defensores Unidos TYC SPORTS PLAY

15:00 Defensores de Belgrano vs. San Telmo TYC SPORTS PLAY

15:10 Gimnasia y Esgrima (MZA) vs. San Martín (SJ) TYC SPORTS PLAY

15:30 Mitre vs. Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

15:30 Atlético Güemes vs. Guillermo Brown TYC SPORTS PLAY

17:10 Ferro vs. Gimnasia de Jujuy TYC SPORTS PLAY

19:10 All Boys vs. San Martín de Tucumán TYC SPORTS PLAY

MOTO GP ALEMANIA

05:45 Carrera ESPN 2 / STAR +

ELIMINATORIAS EUROPEAS

13:00 Armenia vs. Letonia STAR +

15:45 Eslovenia vs. Dinamarca STAR +

F1 | GP CANADÁ

14:55 Carrera STAR +

GOLF - US OPEN

15:00 Vuelta Final ESPN 2 / STAR +

CONCACAF - LIGA DE LAS NACIONES

21:50 Final: Canadá vs. Estados Unidos STAR + / ESPN

Agenda deportiva del lunes 19 de junio

AMISTOSO INTERNACIONAL

09:30 Indonesia vs. Argentina TV PUBLICA / TYC SPORTS

PRIMERA - NACIONAL

15:00 Deportivo Riestra vs. Quilmes DIRECTV SPORTS / 1610 TYC SPORTS PLAY

15:00 Almirante Brown vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

15:30 Atlanta vs. Estudiantes (BA) TYC SPORTS PLAY

16:30 Chaco Forever vs. Deportivo Maipú TYC SPORTS PLAY

19:00 Racing de Córdoba vs. Brown STAR +

ELIMINATORIAS EUROPEAS

12:50 Ucrania vs. Malta STAR + / ESPN

13:00 Finlandia vs. San Marino STAR +

15:30 Inglaterra vs. Macedonia STAR + / ESPN

15:45 Suiza vs. Rumania STAR +

15:45 Irlanda vs. Gibraltar STAR +

15:45 Irlanda del Norte vs. Kazajistán STAR +

15:45 Israel vs. Andorra STAR +

15:45 Francia vs. Grecia STAR +

15:45 Bielorrusia vs. Kosovo STAR +

15:45 Turquía vs. Gales STAR +