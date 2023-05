Agenda deportiva: cuándo y por dónde ver todos los eventos del fin de semana

El fin de semana largo está recargado de deportes. El sábado a las 16.00Hs por STAR + el PSG de Lionel Messi se enfrenta al Racing Strabourg. El conjunto parisino debe ganar para consagrarse campeón, mientras tanto el astro rosarino obtendrá su tercera estrella con el equipo francés.

El domingo a las 10.00Hs en STAR + los motores rugirán. La Fórmula 1 se correrá en Mónaco. El último campeón Max Verstapenn de Red Bull lidera la tabla con 119 puntos, lo sigue el piloto mexicano, Checo Pérez con 105 unidades.

En tanto a las 14.00 Hs en TNT SPORTS San Lorenzo vistará a Barracas por fecha 18 de la Liga Profesional. El aguerrido equipo del Gallego Insúa sueña con el campeonato.

Por su parte, Boca será local ante Tigre a las 19.00Hs por la pantalla de TNT SPORTS. Los dirigidos por Almirón vienen de ganar en la Paternal y buscará los 3 puntos en casa y no perder pisada a los de arriba.

El lunes cierra la fecha con la presentación de River que visitará al necesitado Vélez a a las 21.30Hs por ESPN Premium. Los millonarios quieren estirar la ventaja de sus seguidores y desfilar en soledad hacia otra estrella.

Agenda completa del sábado 27 de mayo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

11:00 Gimnasia (LP) vs Sarmiento (J) ESPN Premium

18:00 Platense vs Belgrano ESPN Premium

20:30 Independiente vs Lanús TNT SPORTS

SERIE A

10:00 Salernitana vs Udinese STAR +

10:00 Spezia vs Torino ESPN 3 / STAR +

13:00 Fiorentina vs Roma STAR + / ESPN

15:45 Inter vs Atalanta STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Borussia Dortmund vs Mainz 05 STAR +

10:30 RB Leipzig vs Schalke 04 STAR +

10:30 Union Berlin vs Werder Bremen STAR +

10:30 Colonia vs Bayern München ESPN 2 / STAR +

10:30 Monchengladbach vs Augsburgo STAR +

10:30 Eintracht Frankfurt vs Freiburg STAR +

10:30 Wolfsburg vs Hertha Berlin STAR +

10:30 Bochum vs Bayer Leverkusen STAR +

10:30 Stuttgart vs Hoffenheim STAR +

LIGA DE ESPAÑA

14:00 Sevilla vs Real Madrid ESPN 3 / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

16:00 Angers vs Troyes STAR +

16:00 RC Strasbourg vs PSG STAR +

16:00 Rennes vs Monaco STAR +

16:00 Montpellier vs Niza STAR +

16:00 Marsella vs Brest ESPN 3 / STAR +

16:00 Lyon vs Reims STAR +

16:00 Lille vs Nantes STAR +

16:00 Lens vs AC Ajaccio STAR +

16:00 Clermont vs Lorient STAR +

16:00 Toulouse vs Auxerre STAR +

PRIMERA NACIONAL

15:00 Villa Dalmine vs Ind Rivadavia TYC SPORTS PLAY

15:00 Dep. Madryn vs Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

15:30 Guemes (SdE) vs San Telmo TYC SPORTS PLAY

17:05 Alte Brown vs San Martin (T) TYC SPORTS PLAY

19:10 Dep. Moron vs Temperley TYC SPORTS PLAY

21:15 Quilmes vs Atlanta TYC SPORTS PLAY

FÓRMULA 1

11:00 Gran Premio de Mónaco (clasificación) FOX SPORTS / STAR +

MUNDIAL SUB 20

15:00 Brasil vs Nigeria DIRECTV SPORTS / 1610 / TYC SPORTS PLAY

15:00 Rep. Dominicana vs Italia DIRECTV SPORTS / TYC SPORTS PLAY

18:00 Colombia vs Senegal DIRECTV SPORTS / 1610 / TYC SPORTS PLAY

18:00 Japón vs Israel DIRECTV SPORTS / TYC SPORTS PLAY

Agenda completa del domingo 28 de mayo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Barracas Central vs. San Lorenzo TNT SPORTS

16:30 Defensa y Justicia vs. Racing ESPN Premium

16:30 Talleres vs. Argentinos TNT SPORTS

19:00 Boca vs. Tigre TNT SPORTS

21:30 Newell´s vs. Godoy Cruz ESPN Premium

SERIE A

07:20 Hellas Verona vs. Empoli ESPN 3 / STAR +

09:50 Monza vs. Lecce STAR +

09:50 Bologna vs. Napoli STAR +

12:50 Lazio vs. Cremonese STAR +

15:30 Juventus vs. Milan STAR + / ESPN

PREMIER LEAGUE

12:20 Manchester United vs. Fulham ESPN Extra / STAR +

12:20 Leicester vs. West Ham STAR +

12:20 Brentford vs. Manchester City STAR + / ESPN

12:20 Everton vs. Bournemouth STAR +

12:20 Crystal Palace vs. Nottingham Forest STAR +

12:20 Aston Villa vs. Brighton STAR +

12:20 Chelsea vs. Newcastle STAR +

12:20 Leeds vs. Tottenham ESPN 2 / STAR +

12:20 Southampton vs. Liverpool STAR +

12:20 Arsenal vs. Wolverhampton STAR +

LIGA DE ESPAÑA

13:50 Cádiz vs. Celta STAR +

14:25 Girona vs. Betis STAR + / ESPN

14:25 Rayo Vallecano vs. Villarreal ESPN Extra / STAR +

PRIMERA - NACIONAL

12:00 Brown vs. Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Aldosivi TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria vs. Defensores Unidos TYC SPORTS PLAY

16:00 Patronato vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

16:30 Guillermo Brown vs. Alvarado STAR +

17:00 Gimnasia de Jujuy vs. Racing de Córdoba TYC SPORTS PLAY

17:05 Estudiantes (BA) vs. Chacarita TYC SPORTS PLAY

19:30 Atlético Rafaela vs. Club Mitre TYC SPORTS PLAY

FÓRMULA 1

10:00 Gran Premio de Mónaco STAR +

MUNDIAL SUB 20

15:00 Irak vs. Inglaterra DEPORTV / TYC SPORTS PLAY

15:00 Túnez vs. Uruguay DEPORTV / TYC SPORTS PLAY

18:00 Corea del Sur vs. Gambia DEPORTV / TYC SPORTS PLAY

18:00 Honduras vs. Francia DEPORTV / TYC SPORTS PLAY