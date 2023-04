Agenda deportiva: cuándo y por dónde ver todos los eventos del 29 y 30 de abril

El sábado arranca con el choque entre Vélez y San Lorenzo. El conjunto de Boedo se ubica segundo en la tabla e intentará ganar para no perderle pisada a River

Por la noche, Boca recibirá a Racing en un clásico de necesitados. El equipo xeneize viene de tres derrotas consecutivas en la bombonera y la academia sabe que es la última chance para sumar de a 3.

El domingo comienza temprano con la Fórmula 1. Se disputará el gran premio de Bakú. La tabla la lidera Max Verstappen con 69 puntos y segundo se ubica Sergio Pérez con 54 unidades.

A continuación, el City de Julián Álvarez y el androide Erling Haaland visitarán al Fulham. Los ciudadanos vienen de vencer al Arsenal por 4 a 1 y si ganan, trepan a la punta de la premier.

En paralelo, los motores rugirán con el Moto GP en España. El piloto de Honda, Rins lidera el campeonato con 34 puntos y lo sigue el italiano Marini con 23.

Al mediodía, el PSG de Lionel Messi y Kylian Mbappe quiere seguir estirando la diferencia al Marsella y será local frente al Lorient por la fecha 33 de la Ligue One.

Los motores continuarán crujiendo porque en Concepción del Uruguay, se correrá el TC que tiene como puntero a Mariano Werner con 140 puntos y el último ganador de la anterior carrera Julián Santero con 125 unidades.

Agenda completa del sábado 29 de abril

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Vélez vs San Lorenzo TNT SPORTS

16:30 Gimnasia (LP) vs Tigre TV PUBLICA

19:00 Banfield vs Barracas Central TNT SPORTS

19:00 Instituto vs Central Cba (SdE) ESPN Premium

21:30 Boca Juniors vs Racing Club TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Crystal Palace vs West Ham United ESPN 2 / STAR +

11:00 Brentford vs Nottingham Forest STAR +

11:00 Brighton vs Wolverhampton STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Colonia vs Friburgo STAR +

10:30 Union Berlin vs B. Leverkusen ESPN 2 / STAR +

10:30 Frankfurt vs Augsburgo STAR +

10:30 RB Leipzig vs Hoffenheim STAR +

10:30 Stuttgart vs Monchengladbach STAR +

13:30 Schalke 04 vs Werder Bremen ESPN 3 / STAR +

LIGA DE ESPAÑA

11:15 Elche vs Rayo Vallecano DIRECTV SPORTS

13:30 Real Madrid vs Almeria ESPN / STAR +

16:00 Barcelona vs Betis DIRECTV SPORTS

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Lille vs AC Ajaccio STAR + / SERIE A

13:00 Roma vs Milan STAR +

15:45 Torino vs Atalanta ESPN 2 / STAR +

NBA - PLAYOFFS

21:30 Denver Nuggets vs. Phoenix Suns ESPN 2 / STAR +

PRIMERA NACIONAL

15:00 Brown (A) vs Ind Rivadavia TYC SPORTS PLAY

15:30 Dep. Madryn vs Aldosivi TYC SPORTS PLAY

15:30 Def. Unidos vs Agropecuario TYC SPORTS PLAY

16:35 Estudiantes (BA) vs Dep. Maipu TYC SPORTS PLAY

18:35 Quilmes vs Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

TOP 12 DE LA URBA

15:10 Hindú vs. San Luis STAR +

15:10 Buenos Aires vs. Newman STAR +

15:10 SIC vs. CUBA STAR +

15:10 La Plata vs. Pucará STAR +

15:10 Atlético Rosario vs. CASI STAR +

15:30 Alumni vs. Belgrano Athletic ESPN 3 / STAR +

LIGA NACIONAL

20:00 Riachuelo vs. Olímpico BASQUET PASS TV

20:00 La Unión vs. Obras BASQUET PASS TV

F1 - GP DE AZERBAIJAN

05:30 Sprint Shootout STAR +

10:30 Sprint Race STAR +

ATP MASTERS 1000 - MADRID

11:15 Segunda ronda ESPN Extra / STAR +

SUPER RUGBY AMERICAS

19:00 Selknam vs. Dogos XV ESPN 3 / STAR +

Agenda completa del domingo 30 de abril

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Defensa y Justicia vs. Colón TNT SPORTS

18:00 Independiente vs. Belgrano ESPN Premium

20:15 Talleres vs. Rosario Central STAR + / ESPN

20:30 Talleres vs. Rosario Central TV PUBLICA

20:30 Unión vs. Lanús TNT SPORTS

LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Monaco vs. Montpellier ESPN 2 / STAR +

11:55 PSG vs. Lorient STAR +

15:30 Olympique Marseille vs. Auxerre ESPN 3 / STAR +

PREMIER LEAGUE

09:50 Fulham vs. Manchester City STAR + / ESPN

09:50 Manchester United vs. Aston Villa STAR +

09:50 Newcastle vs. Southampton STAR +

09:50 Bournemouth vs. Leeds STAR +

12:20 Liverpool vs. Tottenham STAR + / ESPN

SERIE A

07:20 Inter vs. Lazio STAR + / ESPN

09:50 Cremonese vs. Hellas Verona STAR +

09:50 Sassuolo vs. Empoli STAR +

10:00 Napoli vs Salernitana ESPN / STAR +

12:50 Fiorentina vs. Sampdoria STAR +

15:30 Bologna vs. Juventus STAR +

BUNDESLIGA

10:20 Bayern Munich vs. Hertha Berlin ESPN 2 / STAR +

12:20 Wolfsburg vs. Mainz 05 STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Cádiz vs. Valencia DIRECTV SPORTS / 1610

11:15 Villareal vs. Celta de Vigo DIRECTV SPORTS / 1610

13:20 Espanyol vs. Getafe ESPN 3 / STAR +

15:50 Valladolid vs. Atlético Madrid STAR +

NBA - PLAYOFFS

14:00 New York Knicks vs. Miami Heat ESPN 2 / STAR +

PRIMERA - NACIONAL

15:00 Deportivo Riestra vs. Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria vs. San Telmo TYC SPORTS PLAY

15:45 Almirante Brown vs. Defensores de Belgrano TYC SPORTS PLAY

16:00 Racing (CBA) vs. Atlanta TYC SPORTS PLAY

16:00 Alvarado vs. Temperley TYC SPORTS PLAY

16:00 Gimnasia y Esgrima (MZA) vs. San Martín de Tucumán TYC SPORTS PLAY

16:35 Deportivo Morón vs. Estudiantes de Río Cuarto DIRECTV SPORTS / 1610 / TYC SPORTS PLAY

17:00 San Martín (SJ) vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

18:00 Patronato vs. Nueva Chicago TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

20:00 Rafaela vs. Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

20:15 Ferro vs. Chacarita TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

F1 - GP DE AZERBAIJAN

04:20 Feature Race ESPN 3 / STAR +

07:55 Carrera STAR +

ATP MASTERS 1000 - MADRID

06:00 Tercera Ronda ESPN Extra / STAR +

MOTO GP - ESPAÑA ARAGON

06:45 Carrera ESPN 3 / STAR +

LIGA ACB

07:30 Real Madrid vs. Zaragoza FOX SPORTS 2

12:00 Betis vs. Barcelona FOX SPORTS 3



CICLISMO: TOUR DE ROMANDÍA

09:00 Etapa 5 STAR +

SUPER RUGBY AMERICAS

18:00 American Raptors vs. Peñarol Rugby ESPN 3 / STAR +