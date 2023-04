Agenda deportiva: dónde ver los eventos del 01 y 02 de abril

Este sábado 01 comienza a puro fútbol en la Premier League, donde el Manchester City se medirá ante el Liverpool a las 8.30 Hs y se podrá ver el encuentro en la pantalla de ESPN y en Star +. Los ciudadanos marchan segundos a 8 unidades del puntero Arsenal, mientras que los reds quieren alcanzar los puestos clasificatorios de la Champions League.

Al mediodía, el Chelsea recibirá al Aston Villa, más específicamente a las 13.00 Hs y se podrá ver el partido en Star +. Un partido de campeones del mundo, con Enzo Fernández de un lado y Emiliano Dibu Martínez del otro.

Más tarde, en la liga local Boca visitará a Barracas Central a las 15.30 Hs por ESPN Premium. Los Xeneises serán dirigidos interinamente por Mariano Herrón, tras la reciente salida de Hugo Ibarra.

Luego, San Lorenzo jugará con Independiente en el Bajo Flores desde las 19.00 Hs en la pantalla de TNT Sports. El clásico tendrá dos realidades muy distintas: el ciclón está segundo y pelea por volver superar al puntero River, mientras que el rojo solo ganó un partido.

El domingo 02, comienza con el Moto GP Argentina 2023 desde las 14 Hs por ESPN y Star +. La segunda carrera del año del campeonato mundial de motociclismo. Como es habitual, se utilizará el circuito de Termas de Río Hondo.

Por otro lado, a las 15.30 Hs en la pantalla de ESPN 2 y Star + Napoli enfrentará al Milan en la Seria A de Italia. Mientras que, a esa misma hora el PSG de Lionel Messi recibe al Lyon. El encuentro se televisará por la pantalla de ESPN y en Star +.

Los eventos deportivos del sábado 01 de abril

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Barracas Central vs Boca ESPN Premium

19:00 San Lorenzo vs Independiente TNT SPORTS

19:30 Racing vs Huracán ESPN Premium

21:30 Tigre vs Lanús TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Manchester City vs Liverpool STAR + / ESPN

11:00 AFC Bournemouth vs Fulham STAR +

11:00 Arsenal vs Leeds United STAR + / ESPN

11:00 Brighton vs Brentford STAR +

11:00 Crystal Palace vs Leicester City STAR +

11:00 Nottingham Forest vs Wolverhampton STAR +

13:00 Chelsea vs Aston Villa STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Girona vs Espanyol DIRECTV SPORTS

11:15 Athletic Club vs Getafe DIRECTV SPORTS

13:30 Cádiz vs Sevilla DIRECTV SPORTS

16:00 Elche vs Barcelona ESPN 2 /STAR +

SERIE A

10:00 Cremonese vs Atalanta STAR +

13:00 Inter vs Fiorentina STAR + / ESPN

15:45 Juventus vs Hellas Verona STAR +

BUNDESLIGA

10:30 RB Leipzig vs Mainz 05 STAR +

10:30 Union Berlin vs Stuttgart ESPN 3 /STAR +

10:30 Freiburg vs Hertha Berlin STAR +

10:30 Wolfsburg vs Augsburg STAR +

10:30 Schalke 04 vs Bayer Leverkusen STAR +

13:30 Bayern Munich vs Borussia Dortmund ESPN 3 /STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Auxerre vs Troyes STAR +

16:00 Rennes vs Lens STAR +

PRIMERA NACIONAL

15:30 Brown (A) vs Atl Rafaela TYC SPORTS PLAY

15:30 Def. de Belgrano vs Alvarado TYC SPORTS PLAY

19:30 Racing (C) vs Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY

20:00 Tristan Suarez vs Chacarita TYC SPORTS PLAY

21:15 Estudiantes (BA) vs Aldosivi TYC SPORTS PLAY /NBA

20:30 Miami Heat vs. Dallas Mavericks ESPN Extra /STAR +

MOTO GP ARGENTINA

10:00 Prácticas #3 ESPN 2 /STAR +

HOCKEY MASCULINO: TORNEO METROPOLITANO

12:00 GEBA vs. U. de la Plata STAR +

HOCKEY FEMENINO: TORNEO METROPOLITANO

14:00 GEBA vs. Quilmes STAR +

EREDIVISIE

15:00 NEC vs PSV STAR +

SUPER RUGBY AMERICAS

20:00 Yacaré XV vs. SELKNAM ESPN Extra / STAR +

MASTERS 1000 DE MIAMI

23:50 Final Femenina ESPN 2 / STAR +

Los eventos deportivos del domingo 02 de abril

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:30 Instituto vs. Talleres ESPN Premium

19:00 Colón vs. Atlético Tucumán TNT SPORTS

21:30 Banfield vs. Platense TV PUBLICA

SERIE A

07:20 Bologna vs. Udinese ESPN 2 / STAR +

09:50 Spezia vs. Salernitana STAR +

09:50 Monza vs. Lazio ESPN 3 / STAR +

12:50 Roma vs. Sampdoria STAR +

15:30 Napoli vs. Milan ESPN 2 / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Lille vs. Lorient STAR +

11:55 Monaco vs. Strasbourg ESPN 3 / STAR +

15:30 PSG vs. Lyon STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

08:50 Celta de Vigo vs. Almería ESPN Extra / STAR +

11:15 Real Madrid vs. Valladolid DIRECTV SPORTS / 1610

16:00 Atlético Madrid vs Real Betis DIRECTV SPORTS / 1610

PREMIER LEAGUE

09:50 West Ham vs. Southampton STAR + / ESPN

12:20 Newcastle vs. Manchester United STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:20 Köln vs. Borussia M’gladbach STAR +

12:20 Werder Bremen vs. Hoffenheim STAR +

LIGA NACIONAL

20:00 Atenas vs Oberá BASQUET PASS TV

21:00 Peñarol vs Regatas BASQUET PASS TV

SUPER RUGBY PACIFIC

00:30 Hurricanes vs. Force STAR +

F1 GP - AUSTRALIA

01:00 Carrera STAR +

01:55 Carrera ESPN 2 / STAR +

EREDIVISIE

07:00 G. A Eagles vs. Ajax STAR + / ESPN

07:00 NEC vs. PSV ESPN

10:20 Sparta Rotterdam vs. Feyernoord STAR +

SEVEN DE HONG KONG

07:30 Sevens Series ESPN 4 STAR +

MOTO GP ARGENTINA

10:45 Clasificación ESPN 2

MASTERS 1000 DE MIAMI

14:00 Final ESPN 3

SUPERLIGA DE TURQUÍA

14:20 Fenerbahçe vs Besiktas FOX SPORTS

SUDAMERICANO SUB-17

21:00 Bolivia vs. Argentina TYC SPORTS

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Texas Rangers vs. Philadelphia Phillies ESPN 2 / STAR +

SUPER RUGBY AMERICAS

20:00 American Raptors vs. Cobras XV ESPN 3 / STAR +