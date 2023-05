Agenda deportiva: dónde ver todos los eventos de este 20 y 21 de mayo

Todos los fines de semana la agenda deportiva se carga de eventos por eso repasamos fecha y televisación de todos los eventos deportivos. El sábado a nivel local a las 14Hs. por ESPN Premium San Lorenzo enfrentará a instituto. El conjunto de Boedo está segundo a 5 puntos de River y se ilusiona con el campeonato.

Arranca el mundial sub 20. El puntapié inicial lo dará Argentina contra Uzbekistán a las 18Hs por las pantallas de DIRECTV SPORTS, TV PUBLICA, TYC SPORTS y TYC SPORTS PLAY. El equipo de Javier Mascherano encabeza el grupo A y contará con Soulé, Buonanotte y Romero, entre otras figuras.

El domingo comienza con duelo entre el Manchester City de Julián Álvarez contra el Chelsea de Enzo Fernández desde las 11.50Hs, televisará ESPN y Star +. El equipo ciudadano si gana y el Arsenal pierde, se coronará campeón de la Premier League .

A continuación, a las 15.30 Hs en Star +, el PSG de Lionel Messi visitará al Auxerre. Los parisinos deben ganar y esperar que el Lens no saque puntos para lograr su torneo número 12 de la Ligue One.

Mientras que desde las 20.30 Hs por TNT Premium, River recibirá a Platense en el cierre de la fecha 17. El millonario necesita ganar y seguir estirando aún más la ventaja ante sus perseguidores.

En tanto, la jornada deportiva culmina con la NBA y el match entre Miami Heat y Boston Celtics en la tercera final de la conferencia del este 21.30 Hs en Star +. La franquicia de la Florida se lleva dos duelos de ventaja.

Agenda deportiva completa del Sábado 20 de Mayo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 San Lorenzo vs Instituto ESPN Premium

21:30 Lanús vs Newell's ESPN Premium / STAR +

21:30 Tigre vs Atlético Tucumán TNT SPORTS / PREMIER LEAGUE

08:30 Tottenham Hotspur vs Brentford STAR + / ESPN

11:00 Bournemouth vs Manchester United STAR +

11:00 Fulham vs Crystal Palace STAR +

11:00 Liverpool vs Aston Villa STAR +

11:00 Wolverhampton vs Everton STAR + / ESPN

13:30 Nottingham Forest vs Arsenal STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Girona vs Villarreal DIRECTV SPORTS

11:15 Athletic Club vs Celta de Vigo DIRECTV SPORTS

13:30 Getafe vs Elche DIRECTV SPORTS 2

16:00 Barcelona vs Real Sociedad STAR + / ESPN

SERIE A

10:00 Cremonese vs Bologna ESPN Extra / STAR +

13:00 Atalanta vs Hellas Verona STAR +

15:45 Milan vs Sampdoria STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Hoffenheim vs Union Berlin STAR +

10:30 Hertha Berlin vs Bochum STAR +

10:30 Schalke 04 vs Eintracht Frankfurt ESPN 3 / STAR +

10:30 Werder Bremen vs Colonia STAR +

13:30 Bayern Munich vs RB Leipzig ESPN 3 / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Nantes vs Montpellier STAR +

16:00 Lille vs Olympique Marseille ESPN Extra / STAR +

NBA - PLAYOFFS

21:30 LA Lakers vs. Denver Nuggets ESPN 2 / STAR +

PRIMERA NACIONAL

11:00 Nueva Chicago vs Alte Brown TYC SPORTS PLAY

14:00 Def. Unidos vs San Martin (SJ) TYC SPORTS PLAY

14:00 Agropecuario vs Alvarado TYC SPORTS PLAY

14:00 Almagro vs Gimnasia (M) TYC SPORTS PLAY

14:00 San Telmo vs Patronato TYC SPORTS PLAY

14:00 Temperley vs Guemes (SdE) TYC SPORTS PLAY

14:00 Aldosivi vs Riestra TYC SPORTS PLAY

21:30 Tristan Suarez vs Quilmes TYC SPORTS PLAY

21:30 Chaco For Ever vs Atl Rafaela TYC SPORTS PLAY

21:30 Ind Rivadavia vs Dep. Madryn TYC SPORTS PLAY

TOP 12 DE LA URBA

15:10 CUBA vs. San Luis STAR +

15:10 Pucará vs. Alumni STAR +

15:10 CASI vs. Buenos Aires STAR +

15:10 Atlético Rosario vs. SIC STAR +

15:10 La Plata vs. Hindú STAR +

15:30 Newman vs. Belgrano ESPN 3 / STAR +

ATP/WTA MASTERS 1000 - ROMA

08:00 Semifinales masculinas ESPN 2 / STAR +

14:00 Final femenina STAR +

MUNDIAL SUB 20

15:00 Guatemala vs. Nueva Zelanda DIRECTV SPORTS + / 1613 / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

15:00 Estados Unidos vs. Ecuador DIRECTV SPORTS / 1610 / TYC SPORTS PLAY

18:00 Argentina vs. Uzbekistan DIRECTV SPORTS / 1610 / TV PUBLICA / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

18:00 Fiji vs. Eslovaquia DIRECTV SPORTS + / 1613 / TYC SPORTS PLAY

SUPER RUGBY AMERICAS

19:00 Selknam vs. Yacaré XV ESPN Extra / STAR +

Agenda deportiva completa del domingo 21 de Mayo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Belgrano vs. Talleres TNT SPORTS

18:00 Sarmiento vs. Huracán ESPN Premium

18:00 Colón vs. Barracas Central TNT SPORTS

20:30 River vs. Platense TNT SPORTS

SERIE A

07:20 Lecce vs. Spezia STAR + / ESPN

09:50 Torino vs. Fiorentina STAR +

12:50 Napoli vs. Inter ESPN Extra / STAR +

15:30 Udinese vs. Lazio ESPN Extra / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Ajaccio vs. Rennes ESPN 2 / STAR +

11:55 Lorient vs. Lens STAR +

15:30 Auxerre vs. PSG STAR +

LIGA DE ESPAÑA

08:50 Rayo Vallecano vs. Espanyol ESPN 3 / STAR +

11:00 Atlético Madrid vs. Osasuna ESPN 3 / STAR +

13:15 Valencia vs. Real Madrid ESPN 3 / STAR +

16:00 Sevilla vs. Real Betis DIRECTV SPORTS 2 / 1612

PREMIER LEAGUE

09:25 West Ham vs. Leeds STAR + / ESPN

09:50 Brighton vs. Southampton STAR +

11:50 Manchester City vs. Chelsea STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:20 Mainz 05 vs. Stuttgart STAR +

12:20 Augsburg vs. Borussia Dortmund STAR +

14:20 Bayer Leverkusen vs. Borussia M’gladbach STAR +

NBA - PLAYOFFS

21:30 Miami Heat vs. Boston Celtics STAR +

PRIMERA - NACIONAL

15:00 Guillermo Brown vs. Flandria TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

16:00 San Martín de Tucumán vs. Deportivo Morón TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

16:00 Club Mitre vs Estudiantes (BA) TYC SPORTS PLAY

16:00 Chacarita vs. Brown de Adrogué TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

ATP/WTA MASTERS 1000 - ROMA

11:20 Final ESPN 2 / STAR +

EUROLIGA

14:00 Final: Olimpiacos vs. Real Madrid DIRECTV SPORTS / 1617

GOLF: PGA CHAMPIONSHIP

14:00 Última Vuelta ESPN 2 / STAR +

MUNDIAL SUB 20

15:00 Israel vs. Colombia DIRECTV SPORTS / 1610 / TYC SPORTS PLAY

15:00 Nigeria vs. República Dominicana DIRECTV SPORTS + / 1613 / TYC SPORTS 2 / TYC SPORTS PLAY

18:00 Senegal vs. Japón DIRECTV SPORTS + / 1613 / TYC SPORTS PLAY

18:00 Italia vs. Brasil DIRECTV SPORTS / 1610 / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY