Agenda Deportiva: dónde y cómo ver los eventos de este fin de semana

La jornada arranca el sábado 1° de julio a las 15 hs, con el choque entre River y Barracas en el sur de la ciudad. El conjunto millonario, suma 50 y pretende estirar la ventaja a sus seguidores, Talleres que tiene 40 unidades y San Lorenzo con 38. El guapo quiere hacerse fuerte de local y dar el batacazo. Transmite ESPN PREMIUM.



El domingo a las 10 hs de la mañana, los motores harán temblar Austri, porque se presentará la Fórmula 1. El último ganador e imparable Max Verstapen suma 195 puntos, Con 6 triunfos y 8 podios. Mientras que el Comandante Checo Perez tiene 126 unidades con 2 victorias y 4 podios. Transmite STAR+ Y FOX SPORTS.

A las 13:15 hs, la tierra colorada rugirá porque el Turismo Carretera se correrá en Posadas. El Dodge del Picho Castellano pica en punta con 197.5 unidades, pegaditos están Mariano Wegner con 196.5 y Mauricio Lambiris acumulando 193.5 con la escudería Ford. Transmite TV Publica.

A continuación, a las 14:45 hs, el Indicar se disputará en Ohio y quien lleva la bandera argentina bien alto es Agustín Canapino, que en cada carrera busca demostrar lo que lo llevó a los circuitos más importantes. En la Pole Position se ubica Alex Palau con 324 y en segundo lugar, Marcus Ericsson con 250. Transmite ESPN Y STAR+ .

El recorrido culmina, a las 21:30 hs, en la Bombonera. Boca chocará ante el necesitado Sarmiento de Damonte. El conjunto xeneize quiere hacer valer su localía y recuperarse de la dura derrota ante Godoy Cruz. Además, intentará trepar en la tabla para poder clasificarse para alguna de las Copas Internaciones en juego. Transmite TNT SPORTS.

Agenda deportiva del sábado 1 de junio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:00 Barracas Central vs River Plate ESPN Premium

17:30 San Lorenzo vs Rosario Central TNT SPORTS

19:00 Estudiantes (LP) vs Central Cba (SdE) ESPN Premium

21:30 Talleres (C) vs Godoy Cruz TNT SPORTS

PRIMERA NACIONAL

15:00 Tristán Suárez vs Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

17:05 Almirante Brown vs Guillermo Brown DSPORTS / 1610

18:00 Nueva Chicago vs Temperley TYC SPORTS PLAY

20:00 Deportivo Morón vs Defensores Unidos TYC SPORTS PLAY

TOP 12 DE LA URBA

15:10 Buenos Aires vs. Hindú STAR +

15:10 Alumni vs. SIC STAR +

15:10 Belgrano vs. Atlético Rosario STAR +

15:10 Newman vs. CASI STAR +

15:10 CUBA vs. Pucará STAR +

15:30 San Luis vs. La Plata ESPN 3 / STAR +

F1 - GP DE AUSTRIA

07:00 Sprint Shootout STAR +

11:30 Sprint Race STAR +

ATP 250 - EASTBOURNE

10:30 Final STAR +

MUNDIAL SUB 19

12:30 Semifinales DSPORTS 2 / 1612

ATP 250 - MALLORCA

13:00 Final STAR +

COPA DE ORO

20:30 Cuba vs. Guadalupe STAR +

23:00 Guatemala vs. Canadá STAR +

Agenda deportiva del domingo 2 de julio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:00 Independiente vs. Huracán DirecTV GO / TNT SPORTS

17:00 Colón vs. Racing DirecTV GO / ESPN Premium

19:00 Instituto vs. Belgrano DirecTV GO / TNT SPORTS

19:15 Defensa y Justicia vs. Tigre DirecTV GO / ESPN / ESPN Premium

19:30 Banfield vs. Argentinos DirecTV GO / ESPN Premium

21:30 Boca vs. Sarmiento DirecTV GO / TNT SPORTS

PRIMERA - NACIONAL

15:10 Chacarita vs. Deportivo Maipú DirecTV GO / TYC SPORTS PLAY

15:30 Chaco Forever vs. Aldosivi TYC SPORTS PLAY

15:30 Gimnasia y Esgrima (MZA) vs. Alvarado TYC SPORTS PLAY

17:00 Patronato vs. Flandria TYC SPORTS PLAY

17:00 Estudiantes (RC) vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

17:10 Defensores de Belgrano vs. Agreopecuario DirecTV GO / TYC SPORTS PLAY

19:10 Club Mitre vs. Independiente de Rivadavia DirecTV GO / TYC SPORTS PLAY

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

09:00 Etapa 2 ESPN Extra / STAR +

F1 - GP DE AUSTRIA

09:55 Carrera STAR +

MUNDIAL SUB 19

12:30 Tercer puesto DirecTV GO / DSPORTS 2 / 1612

15:00 Final DirecTV GO / DSPORTS 2 / 1612

GOLF - US OPEN

15:00 Última Vuelta ESPN Extra / STAR +

COPA DE ORO

19:50 Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago ESPN 2 / STAR +

20:00 Jamaica vs. San Cristóbal y Nieves STAR +

22:20 México vs. Qatar ESPN 2 / STAR +

22:30 Honduras vs. Haití STAR +