Agenda deportiva: dónde y cómo ver todos los eventos de este fin de semana

El sábado arranca con el choque entre Argentina y Japón por la Liga de las Naciones de Voley desde las 8Hs por la pantalla de ESPN 2 y STAR +. El conjunto que logró el Bronce en Tokio 2020, viene de vencer al campeón del mundo, Italia y al medalla de Oro, Francia. Se ubica sexto, en la tabla.



Por la tarde, a las 18.00 Hs se despide de su gente y del fútbol, Maxi Rodríguez en el Coloso Marcelo Bielsa. Se televisará por STAR +. Con la camiseta de Newell´s logró el Torneo Final 2013 y participó con la Selección Argentina los mundiales 2006, 2010 y 2014. Siempre se recordará a “La Fiera” por aquel 2 -1 a México en octavos de final del Mundial de Alemania.

Los motores no dan respiro, el domingo desde las 9.00 Hs en ESPN y STAR+ se correrá el apasionante “Moto GP” en Países Bajos. Franco Bagnaia, representante de Ducatti lidera la tabla con 160 puntos, obtuvo 3 triunfos y 4 podios. Lo sigue su compañero, el español Jorge Martin con 144.

En el almuerzo dominguero, es decir desde las 13.00 en CANAL 13 y TYC SPORTS se presentará en San Nicolás el TC 2000. Uno de los torneos más vibrantes del automovilismo argentino. El Tanito Pernía puntea el campeonato representando a Renualt con 147 puntos. Los persigue Nacho Montenegro con 131, defendiendo la misma escudería y en tercer lugar se ubica Franco Vivian, con Chevrolet y suma 126 unidades.

Para cerrar el domingo, se despide Juan Román Riquelme con la camiseta de Boca y la trasmisión estará a cargo de la TV Pública. Uno de los máximos ídolos del conjunto xeneixe tendrá como invitados a glorias del fútbol como Messi, Scaloni, Aimar, entre otros. El torero supo conquistar 3 Libertadores, 1 Intercontinental. Con la Selección Argentina obtuvo medalla de Oro en los JJ OO 2008 y Campeonato Mundial Sub 20, entre los más destacados.

Agenda deportiva completa del sábado 24 de junio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 Unión vs Independiente TNT SPORTS

20:00 Lanús vs Talleres (C) TV PUBLICA

PRIMERA NACIONAL

12:10 Villa Dalmine vs Chacarita TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

15:00 Dep. Madryn vs Tristán Suarez TYC SPORTS PLAY

15:00 Almagro vs Def. de Belgrano TYC SPORTS PLAY

15:10 Agropecuario vs Alte. Brown DSPORTS / 1610

15:30 San Telmo vs Estudiantes (RC) TYC SPORTS PLAY

16:10 Ind Rivadavia vs Chaco For Ever TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

16:30 San Martin (SJ) vs Patronato TYC SPORTS PLAY

18:10 Temperley vs All Boys TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

20:10 Quilmes vs Ferro TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

VOLEY: NATIONS LEAGUE MASCULINO

10:30 Argentina vs. Bulgaria ESPN 3 / STAR +

FÓRMULA E

20:30 Carrera - Portland DSPORTS MOTOR / 1614

Agenda deportiva completa del domingo 25 de junio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Arsenal vs. Platense TNT SPORTS

19:00 Rosario Central vs. Colón ESPN Premium

20:30 Sarmiento vs. Atlético Tucumán TNT SPORTS

MASTERS DE LONDRES

09:30 Final ESPN 2 / STAR +

PRIMERA - NACIONAL

12:00 Brown vs. Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

15:00 Estudiantes (BA) vs. Racing (CBA) TYC SPORTS PLAY

15:00 Guillermo Brown vs. Deportivo Morón TYC SPORTS PLAY

15:10 San Martín de Tucumán vs. Nueva Chicago TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Mitre TYC SPORTS PLAY

16:00 Aldosivi vs. Gimnasia de Jujuy TYC SPORTS PLAY

19:10 Atlético Rafaela vs. Atlanta TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

VÓLEY MASCULINO: LIGA DE LAS NACIONES

07:20 Italia vs. Polonia STAR + / TC 2000

10:00 Finales TYC SPORTS

WNBA

14:00 New York Liberty vs. Washington Mystics ESPN 3 / STAR +

16:00 Los Angeles Sparks vs. Dallas Wings ESPN 3 / STAR +

WORLD RALLY CHAMPIONSHIP

03:00 Kenya DSPORTS MOTOR / 1614

08:00 Kenya DSPORTS MOTOR / 1614

MOTO GP ESPAÑA

05:45 Carrera STAR + / ESPN

ATP 500 - HALLE

10:00 Final ESPN 3 / STAR +

HOCKEY MASCULINO: FIH PRO LEAGUE

10:00 Países Bajos vs. Nueva Zelanda STAR +

12:00 Nueva Zelanda vs. Alemania STAR +

POLO ROYAL WINDSOR CUP

11:25 Final ESPN Extra / STAR +

VOLEY: NATIONS LEAGUE MASCULINO

12:20 Brasil vs. Francia STAR +

GOLF: TRAVELERS CHAMPIONSHIP

14:00 Última Vuelta ESPN 2 / STAR +