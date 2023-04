Agenda deportiva: dónde y cuándo ver los eventos del fin de semana

La agenda deportiva de este fin de semana largo comienza este sábado con la visita de Manchester City al Southampton desde las 13.30 Hs, disponible por la pantalla de ESPN y Star +. El Equipo de Pep Guardiola y Julián Álvarez marcha segundo a ocho unidades del Arsenal.

Más tarde el PSG de Lionel Messi chocará ante el Niza por la Ligue 1 a las 16 hs y se podrá ver por Star +. Los parisinos son los punteros del torneo, mientras que Marsella y Lends son escoltas a seis unidades de distancia.

En tanto, a las 21 Hs, por la pantalla de TyC Sports la selección Argentina se enfrentará a Paraguay por el Sudamericano Sub-17. Los juveniles ganaron sus primeros dos partidos y son líderes de la zona B.

El domingo 9 a las 19.00 Hs por TNT Premium, Huracán será local ante River en el Estadio Tomás Ducó. El globo no gana hace cinco partidos, mientras que los millonarios están primeros en la Liga Profesional.

Por último, Boca cierra la jornada con Colón a las 21.30 Hs, por la pantalla de TNT Sports. Los Xeneizes continúan con un técnico interino a la espera del sucesor de Hugo Ibarra.

Agenda deportiva completa del 08 y 09 de abril

SÁBADO 08 DE ABRIL

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Sarmiento (J) vs Argentinos ESPN Premium /STAR +

18:00 Gimnasia (LP) vs Racing Club STAR + / TNT SPORTS

18:00 Unión vs Belgrano ESPN Premium / STAR +

20:30 Def y Justicia vs Central Cba (SdE) TNT SPORTS

20:30 Atl. Tucuman vs San Lorenzo ESPN Premium / STAR +

SERIE A

09:30 Fiorentina vs Spezia ESPN 2 / STAR +

11:30 Atalanta vs Bologna ESPN 2 / STAR +

11:30 Sampdoria vs Cremonese STAR +

13:30 Hellas Verona vs Sassuolo STAR +

13:30 Torino vs Roma STAR +

15:45 Lazio vs Juventus ESPN 3 /STAR +

PREMIER LEAGUE

08:30 Manchester United vs Everton STAR + / ESPN

11:00 Aston Villa vs Nottingham Forest STAR + / ESPN

11:00 Brentford vs Newcastle United STAR +

11:00 Fulham vs West Ham STAR +

11:00 Leicester City vs Bournemouth STAR +

11:00 Tottenham vs Brighton STAR +

11:00 Wolverhampton vs Chelsea STAR +

13:30 Southampton vs Manchester City STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Osasuna vs Elche ESPN Extra / STAR +

11:15 Espanyol vs Athletic Club DIRECTV SPORTS

13:30 Real Sociedad vs Getafe ESPN 2 / STAR +

16:00 Real Madrid vs Villarreal STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Borussia Dortmund vs Union Berlin ESPN 3 / STAR +

10:30 Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt STAR +

10:30 Freiburgo vs Bayern Munich STAR +

10:30 Mainz 05 vs Werder Bremen STAR +

10:30 Augsburgo vs Colonia STAR +

13:30 Hertha Berlin vs RB Leipzig STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Angers SCO vs Lille STAR +

16:00 Niza vs PSG STAR +

PRIMERA NACIONAL

15:30 Deportivo Madryn vs Brown de Adrogué TYC SPORTS PLAY

15:30 All Boys vs Alvarado TYC SPORTS PLAY

15:30 Almagro vs Agropecuario TYC SPORTS PLAY

16:00 Aldosivi vs Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

17:00 Independiente Rivadavia vs Ferro TYC SPORTS PLAY

17:00 Almirante Brown vs Club Atlético Güemes TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

19:00 Chacarita Juniors vs Atlanta TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

20:00 Villa Dálmine vs Quilmes DIRECTV SPORTS

LIGA NACIONAL

11:30 Quimsa vs. Boca BASQUET PASS TV / TYC SPORTS

22:00 San Lorenzo vs. Gimnasia (CR) BASQUET PASS TV / DIRECTV SPORTS

EREDIVISIE

15:00 PSV vs Excelsior STAR +

SUDAMERICANO SUB-17

21:00 Argentina vs Paraguay TYC SPORTS



DOMINGO 09 DE ABRIL

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Independiente vs. Estudiantes ESPN Premium

14:00 Godoy Cruz vs. Tigre TNT SPORTS

16:30 Newell’s vs. Rosario Central TNT SPORTS

19:00 Huracán vs. River ESPN Premium

21:30 Boca vs. Colón TNT SPORTS

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Lyon vs. Stade Rennais STAR + / ESPN

12:05 Nantes vs. Mónaco STAR +

15:45 Lorient vs. Marsella ESPN 3 / STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Real Valladolid vs. Mallorca DIRECTV SPORTS / 1610

11:15 Real Betis vs. Cádiz DIRECTV SPORTS / 1610

13:30 Almería vs. Valencia DIRECTV SPORTS / 1610

16:00 Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid STAR + / ESPN

16:00 Barcelona vs. Girona DIRECTV SPORTS / 1610

PREMIER LEAGUE

10:00 Leeds vs. Crystal Palace STAR + / ESPN

12:30 Liverpool vs. Arsenal STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Borussia M'gladbach vs. Wolfsburgo ESPN 2 / STAR +

12:30 Bochum vs. Stuttgart ESPN 2 / STAR +

14:30 Hoffenheim vs. Schalke 04 STAR +

PRIMERA - NACIONAL

16:10 San Martín (T) vs San Martín (SJ) TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

17:30 Chaco Forever vs. Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

18:00 Club Atlético Mitre vs. Racing (CBA) TYC SPORTS PLAY

20:00 Atlético Rafaela vs. Club Atlético Estudiantes TYC SPORTS PLAY

NBA

16:30 Utah Jazz vs. Denver Nuggets ESPN Extra / STAR +

VOLEY: LIGA ARGENTINA

13:35 Semifinal: Ciudad vs. Policial TYC SPORTS

SEVEN SINGAPUR

05:10 Seven FOX SPORTS 2

EREDIVISIE

11:30 Ajax vs. Sittard ESPN 3 / STAR +

15:50 Feyenoord vs. Waalwijk STAR +

LIGA DE GRECIA

12:00 AEK Atenas vs. Aris STAR +

15:00 Panathinaikos vs. Olympiacos STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

14:20 Besiktas vs. Giresunpor FOX SPORTS

GOLF: MASTERS DE AUGUSTA

14:45 Ronda Final ESPN 2 / STAR +