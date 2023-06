Comienza el fin de semana y también empieza la agenda de los eventos deportivos. El sábado el Manchester City y el Inter de Milán definen quien será el campeón de la UEFA Champions League el sábado a las 16hs y se podrá ver por la plataforma Star +.y ESPN.

Más tarde, Boca recibirá a Lanús por la Liga Profesional Argentina de Fútbol desde las 20 Hs. Mientras que el encuentro se televisará por la pantalla de ESPN Premium.

El domingo la acción llega temprano con la definición del Moto GP en Italia. La carrera comienza a las 9.00 Hs y se podrá ver el evento por la pantalla de ESPN y la plataforma Star +.

Dos hora más tarde, es decir a las 11Hs. arranca el Turismo Carretera en el Circuito de Rafaela. La carrera estará disponible en TV Pública.

La agenda completa del sábado 10 de junio

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

16:00 Manchester City vs Inter ESPN / STAR +

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

19:00 Platense vs Tigre TNT SPORTS

20:00 Boca Juniors vs Lanús ESPN Premium

21:30 Talleres de Córdoba vs Arsenal TNT SPORTS

PRIMERA NACIONAL

14:35 San Telmo vs Alte Brown TYC SPORTS PLAY

15:00 Brown (PM) vs Patronato TYC SPORTS PLAY

15:30 Def. Unidos vs Gimnasia (M) TYC SPORTS PLAY

15:30 Agropecuario vs Guemes (SdE) TYC SPORTS PLAY

15:30 Almagro vs Dep. Moron TYC SPORTS PLAY

16:35 Temperley vs Def. de Belgrano TYC SPORTS PLAY

TOP 12 DE LA URBA

15:10 CUBA vs. Newman STAR +

15:10 La Plata vs. Buenos Aires STAR +

15:10 Atlético Rosario vs. Alumni STAR +

15:10 CASI vs. San Luis STAR +

15:10 Pucará vs. Belgrano STAR +

15:30 SIC vs. Hindú ESPN 3 / STAR +

ROLAND GARROS

10:00 Final femenina ESPN 2 / STAR +

La agenda completa del domingo 11 de junio

SERIE A

15:30 Spezia vs. Hellas Verona ESPN 2 / STAR +

AMISTOSO INTERNACIONAL

20:00 Chile vs. Cuba

MOTO GP - ITALIA

09:00 Carrera ESPN 2 / STAR +

TORNEO MAURICE REVELLO 2023

09:00 Arabia Saudita vs. Costa Rica STAR +

12:30 Francia vs. Venezuela STAR +

TURISMO CARRETERA

11.00 Carrera Circuito Rafaela TV Pública

ROLAND GARROS

10:00 Novak Djokovic vs. Casper Ruud STAR + / ESPN

MUNDIAL SUB 20

14:30 3° y 4° puesto: Israel vs. Corea del Sur DEPORTV / DIRECTV SPORTS / 1610

18:00 Final: Uruguay vs. Italia DEPORTV / DIRECTV SPORTS / 1610