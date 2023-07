Agenda deportiva: dónde y cuándo ver todos los eventos del fin de semana

El sábado arranca con el choque entre Los Pumas y Sudáfrica por la 3° fecha del Rugby Championship en Johannesburgo. El equipo dirigido por Cheika venció a Australia por 34 a 31 en la última jornada y se ubica en 3° posición con 4 puntos.



Por la tarde, el clásico entre Independiente y Boca se disputará en la Caldera del diablo. El conjunto xeneixe, a la espera de Cavani, con equipo alternativo pensando en el partido por Copa Libertadores. Mientras que El Rojo, el equipo del Ruso Zielinsky, pretende terminar de la mejor manera el campeonato y dar vuelta la página para lo que viene.

En la noche porteña, el boxeo se vestirá de gala porque Yamil Peralta, el púgil olímpico, enfrentará a Guillermo Andino, en la división Crucero, en un duelo que unificará los cinturones sudamericanos y argentinos, en el marco de una velada que contará con otros combatientes desde el gimnasio principal del Estadio Monumental de River Plate.

El domingo por la mañana, el Gran Premio de Bélgica será testigo de la Fórmula 1. El imparable neerlandés Verstappen, único y solitario, líder del campeonato con 281 puntos, defendiendo a Red Bull. Lo sigue su compañero de escudería, el comandante Checo Pérez con 171 unidades.

La jornada deportiva finaliza con un duelo de necesitados, 2 equipos que supieron pelear arriba. Huracán recibe a Vélez en Parque de los Patricios. El choque entre ambos siempre trae aquel partido polémico del 2009, con la consagración del Fortín. Los 2 equipos anhelan despegarse del fondo de la tabla.



Agenta deportiva del sábado 29 de julio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:30 Central Cba (SdE) vs Atl Tucuman TNT SPORTS

15:00 Sarmiento (J) vs Banfield ESPN Premium

17:00 Independiente vs Boca Juniors TNT SPORTS

20:00 Tigre vs San Lorenzo ESPN Premium

AMISTOSO

09:50 Ajax vs. Augsburg STAR +

PRIMERA NACIONAL

12:10 Riestra vs Dep. Maipu TYC SPORTS PLAY

13:30 Estudiantes (RC) vs San Martin (SJ) TYC SPORTS PLAY

14:10 Nueva Chicago vs Brown (PM) TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

15:30 Temperley vs Almagro TYC SPORTS PLAY

15:30 Dep. Moron vs Gimnasia (M) TYC SPORTS PLAY

19:05 Quilmes vs Atl Rafaela DSports / DGO

20:30 Alte Brown vs Alvarado TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

RUGBY CHAMPIONSHIP

11:30 Sudáfrica vs. Los Pumas STAR + / ESPN

F1 - GP DE BÉLGICA

07:00 Sprint Shootout STAR +

11:30 Sprint Race STAR +

CHAMPIONS TOUR

18:00 Barcelona vs Real Madrid STAR + / ESPN

Agenta deportiva del domingo 30 de julio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:00 Lanús vs. Barracas TNT SPORTS

15:00 Arsenal vs. Colón ESPN Premium

17:30 Gimnasia vs. Platense TNT SPORTS

17:30 Huracán vs. Vélez ESPN / STAR + / TV PUBLICA

20:00 Godoy Cruz vs. Instituto TNT SPORTS

AMISTOSO

05:50 Liverpool vs. Leicester STAR +

07:50 Manchester City vs. Atlético Madrid STAR + / ESPN

10:00 Wolverhampton vs. Celtic STAR +

PRIMERA - NACIONAL

15:00 Brown vs Estudiantes (BA) TYC SPORTS PLAY

15:30 Tristán Suárez vs. Club Mitre TYC SPORTS PLAY

15:30 Atlético Güemes vs. Patronato TYC SPORTS PLAY

15:50 Chacarita vs. Aldosivi DGO / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

16:00 Ferro vs. Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

16:00 Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn TYC SPORTS PLAY

17:55 Racing (CBA) vs. Independiente DGO / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

20:00 San Martín de Tucumán vs. Agropecuario DGO / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

21:10 All Boys vs. Defensores Unidos DGO / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

21:30 Atlanta vs. Chaco Forever TYC SPORTS PLAY /

WNBA

17:00 Los Angeles Sparks vs. New York Liberty ESPN 2 / STAR +

GP3 BÉLGICA

03:25 Feature Race ESPN 2 / STAR +

F2 - GP DE BÉLGICA

04:55 Feature Race ESPN 2 / STAR +

F1 - GP DE BÉLGICA

09:55 Carrera STAR +

ATP 500 - HAMBURGO

10:00 Final ESPN 2 / STAR +