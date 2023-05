El sábado a las 16Hs en STAR + y ESPN, PSG recibirá al Ajaccien. Los parisinos son los punteros de la Ligue 1 a 4 fechas del final. Lionel Messi volverá a jugar, luego de ser suspendido por viajar sin permiso a Arabia Saudita.

A continuación, San Lorenzo visitará a Banfield a las 18 Hs. por la pantalla de ESPN Premium. El ciclón está segundo, a 8 puntos del puntero.

El domingo, a las 09:55 Hs, el Manchester City chocará con el Everton y se televisará por ESPN y STAR +. Los dirigidos por Pep Guardiola están primeros a un punto del Arsenal, a falta de 4 partidos.

Luego, en ESPN Premium a las 19 Hs Boca jugará con Belgrano. Los xeneizes vienen de perder el superclásico en el último minuto, mientras que los piratas vienen de 4 victorias seguidas.

Para cerrar la jornada, a las 21:30 Hs por la pantalla de TNT Sports, Talleres de Córdoba enfrentará a River en el Kempes. El millonario no pierde hace 12 fechas y la T viene de 2 empates y 1 una derrota.

Agenda deportiva completa sábado 13 de mayo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Independiente vs Tigre TNT SPORTS

18:00 Banfield vs San Lorenzo ESPN Premium

20:30 Instituto vs Colón TNT SPORTS

20:30 Newell's vs Arsenal TV PUBLICA

PREMIER LEAGUE

08:30 Leeds United vs Newcastle ESPN / STAR +

11:00 Aston Villa vs Tottenham ESPN / STAR +

11:00 Chelsea vs Nottingham Forest STAR +

11:00 Crystal Palace vs Bournemouth STAR +

11:00 Manchester United vs Wolverhampton STAR +

11:00 Southampton vs Fulham ESPN Extra / STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Real Sociedad vs Girona ESPN Extra / STAR +

13:30 Villarreal vs Athletic Bilbao ESPN 3 / STAR +

16:00 Real Madrid vs Getafe DIRECTV SPORTS / 1610

SERIE A

10:00 Salernitana vs Atalanta STAR +

13:00 Spezia vs Milan STAR + / ESPN

15:45 Inter vs Sassuolo STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Union Berlin vs Friburgo STAR +

10:30 Frankfurt vs Mainz 05 STAR +

10:30 Bayern Munich vs Schalke 04 STAR +

10:30 Bochum vs Augsburgo STAR +

10:30 Wolfsburgo vs Hoffenheim STAR +

13:30 B. Dortmund vs Monchengladbach ESPN 2 / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Strasbourgo vs Niza STAR +

16:00 PSG vs AC Ajaccio STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

13:45 Dep. Moron vs Nueva Chicago TYC SPORTS PLAY

15:30 Gimnasia (M) vs San Telmo TYC SPORTS PLAY

15:30 Def. de Belgrano vs Estudiantes (RC) TYC SPORTS PLAY

15:30 Dep. Madryn vs Dep. Maipu TYC SPORTS PLAY

17:55 Patronato vs Temperley TYC SPORTS PLAY

18:00 Villa Dalmine vs Aldosivi TYC SPORTS PLAY

18:00 Atl. Rafaela vs Ind. Rivadavia (Mza) TYC SPORTS PLAY

18:10 Alte. Brown vs All Boys TYC SPORTS PLAY

20:00 Quilmes vs Chacarita TYC SPORTS PLAY

TOP 12 DE LA URBA

15:10 Hindú vs. Belgrano ESPN 3 / STAR +

15:10 San Luis vs. Newman STAR +

15:10 Alumni vs. CUBA STAR +

15:10 Buenos Aires vs. Pucará STAR +

15:10 La Plata vs. Atlético Rosario STAR +

15:30 SIC vs. CASI STAR +

Agenda deportiva completa domingo 14 de mayo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Defensa y Justicia vs. Estudiantes TNT SPORTS

16:30 Platense vs Racing ESPN Premium

19:00 Boca vs. Belgrano ESPN Premium

21:30 Talleres vs. River TNT SPORTS /

SERIE A

07:20 Hellas Verona vs. Torino ESPN Extra / STAR +

09:50 Monza vs. Napoli ESPN 2 / STAR +

09:50 Fiorentina vs. Udinese STAR +

12:55 Bologna vs. Roma ESPN 3 / STAR +

15:30 Juventus vs. Cremonese ESPN 3 / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Clermont vs. Lyon STAR + / ESPN

11:55 Monaco vs. Lille ESPN 2 / STAR +

15:30 Olympique Marseille vs. Angers STAR +

PREMIER LEAGUE

09:50 Brentford vs. West Ham STAR +

09:55 Everton vs. Manchester City STAR + / ESPN

12:20 Arsenal vs. Brighton STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:20 Stuttgart vs. Bayer Leverkusen STAR +

11:20 RB Leipzig vs. Werder Bremen STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Celta vs. Valencia DIRECTV SPORTS / 1610

11:15 Elche vs. Atlético Madrid DIRECTV SPORTS / 1610

13:30 Valladolid vs. Sevilla DIRECTV SPORTS / 1610

15:50 Espanyol vs. Barcelona STAR + / ESPN

NBA - PLAYOFFS

16:30 Semifinal de Conferencia ESPN 2 / STAR +

20:30 Semifinal de Conferencia STAR +

23:00 Semifinal de Conferencia STAR +

PRIMERA - NACIONAL

11:00 Brown vs. Club Mitre TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria vs. Agropecuario TYC SPORTS PLAY

16:30 Alvarado vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

16:35 Ferro vs. Atlanta TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

21:00 San Martín vs. Guillermo Brown TYC SPORTS PLAY

MOTO GP FRANCIA

05:45 Carrera ESPN 3/ STAR +

ATP MASTERS 1000 - ROMA

06:00 Tercera Ronda ESPN 2 / STAR +

09:50 Tercera Ronda ESPN Extra / STAR +

CICLISMO: GIRO D'ITALIA

09:00 Etapa 9 DIRECTV SPORTS 2

SEVEN WORLD SERIES

11:30 Sevens Series STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

16:00 Paris vs. Lyon ESPN Extra / STAR +