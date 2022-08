Ángela Leiva sobre su presente profesional: “Nunca pensé que iba a vivir de esto”

Luego del éxito de “Amor Prohibido”, su último sencillo, Ángela Leiva anunció su primer Luna Park para el próximo 4 de diciembre, en lo que será el cierre de una gira que la está llevando a recorrer todo el país.

La joven artista nacida en Tandil, que comenzó cantando en fiestas de cumpleaños y peñas, ha vivido un crecimiento meteórico en los últimos años y hoy, se consagra como una de las grandes referentes de la movida tropical argentina.

“Me gusta ser una de las abanderadas. Escuchar cumbia hoy es cool ahora, ¿viste?”, dijo Ángela entre risas.

En un pre show íntimo, para periodistas y amigos, la reina de la cumbia, estuvo charlando con RePerfilAr sobre el impacto que puede tener en sus seguidoras su rol de referente y destacó su presente, tanto profesional como personal.

La gira “Amor Prohibido Tour”, la tiene recorriendo los escenarios más importantes del país desde mediados de julio, pasando por Rosario, Mar del Plata y Mendoza, entre muchos otros. Ángela aseguró que está disfrutando mucho vivir esto y que es una forma de preparar lo que será su primer Luna. “Es mi primera vez, entonces me lleva a tener nervios y una responsabilidad extrema”, contó a RePerfilAr.

¿Te imaginaste alguna vez llegar al Luna Park?

No, la verdad que no (risas). Cuando empecé a cantar era muy chica, entonces para mí siempre fue natural la música. Hasta que fui más grande, no sabía que ellos (su familia) decían que yo cantaba, para mí era normal. Con el tiempo, la gente empezó a reconocerme en el barrio ¡Una vergüenza! (risas). Ahí fui teniendo más experiencia, pero yo nunca pensé que iba a vivir de esto.

¿Qué significa el Luna Park en tu carrera?

Era uno de mis sueños. Pero en toda mi lista de deseos, estaba último, porque me daba inseguridad de mí como artista, no estar a la altura. Por suerte ya superé todo eso. Hoy me siento con muchas ganas y con la fuerza que se necesita para enfrentar un estadio Luna Park.

La cumbia como fenómeno popular.

La cumbia ha dejado de ser un género adjudicado a ciertos estratos sociales, para convertirse en un fenómeno popular masivo, con referentes como Pablo Lescano (Damas Gratis), Karina la princesita, El Polaco o el grupo Ráfaga, entre otros.

Ángela, es una de sus representantes más importantes y asegura que el género está viviendo un buen momento. “Hoy escuchar cumbia es cool, hacer cumbia es cool”, asegura entre risas.

“A nosotros nos beneficia. Es un lugar merecido. Había una época en la que era medio repudiado (escuchar cumbia). ¡Y dale!, ¿Qué pasaba en el casamiento del tío? ¿Qué pasaba en los cumpleaños? ¿Qué bailabas? ¡Cumbia!”, relató riendo, la joven de Tandil.

El crudo relato de Ángela Leiva que sirve de inspiración.

En 2019, Ángela se abrió públicamente y contó que fue víctima de violencia de género. En aquel entonces, aseguró que su ex pareja, con quien mantuvo una relación de ocho años y que también era su representante artístico, ejercía un fuerte maltrato psicológico que la afectaba tanto personal, como laboralmente.

Sobre esto, la artista tropical le contó a este medio que, cuando decidió hacerlo público, fue por una necesidad personal. “Sentía que era la única manera de resguardar mi integridad física en ese momento”, relató en referencia a las amenazas que recibió por parte de su ex, tras la separación.

Me daba mucha vergüenza. De hecho, me costó mucho tomar la decisión de contarlo en los medios. Era como destapar una olla que era muy íntima. Pero lo necesitaba.

¿Sentís que tu historia puede ayudar a otras mujeres en la misma situación?

Espero que sí. Cuando lo conté, me di cuenta que mi historia era mucho más común de lo que yo pensaba, lamentablemente, y que mucha gente se sentía identificada. Me di cuenta que lo mío servía de ejemplo o de referente para decir “si se puede”.

Yo siempre intento contarlo desde un lugar de resiliencia y de superación. Salirse del lugar de víctima, que de hecho ya no estoy más ahí. A veces, uno encuentra, lamentablemente, una comodidad en ese lugar de víctima. Pero yo, realmente quiero contarlo desde ese lugar. Me pasó esto, esto y esto, una lista larguísima, y mírame, estoy acá cumpliendo mis sueños y disfrutando de lo que hago.

¿Y hoy, cómo estás?

Muy bien. Antes te contaba que no me sentía capaz de tocar en la Luna, realmente hoy me siento muy capaz, siento que es el momento de hacerlo. Yo no sé nadar (risas), y más o menos es eso, es decir, ¿me tiro o no me tiro?, bueno, dale, me tiro (risas).

El 4 de diciembre se sube a uno de los escenarios más míticos de la ciudad.

El show llega en el mejor momento profesional de Ángela, quien asegura que “va a ser una fiesta”. Además, adelantó que, si el público sigue respondiendo de esta forma, podrían agregar una nueva fecha.

“Yo estoy muy metida en el proceso de producción. Elijo qué quiero darle a la gente y qué no. Conozco a mi público. Y también quiero que sea novedoso, no es cualquier escenario. Es toda una responsabilidad, chicos”, aseguró sonriendo.

Con su llegada al emblemático estadio porteño, Ángela asegura que ahora tiene muchos sueños más por cumplir, entre los que se encuentra continuar actuando, ya que su pasó por la tira de Pol-Ka “La 1-5/18”, le abrió un nuevo mundo que pretende seguir explorando.

En cuanto a lo musical, asegura que quiere colaborar con artistas que admira y que escucha desde muy pequeña: “Soñar es gratis, así que aprovechemos y soñemos mucho e invoquemos y digamos lo que queremos bien, para que suceda”.