Antonio Ríos habló sobre su participación en “Consejo”, el nuevo single de Amorina

Si bien es parte de la industria musical desde los 10 años, Amorina Alday se hizo conocida a nivel nacional gracias a su participación del certamen de "La Voz Argentina", en su edición 2018, donde logró llegar hasta la instancia final.

Antonio Ríos y Amorina en RePerfilAr

Cuatro años después, lanza el single “Consejo'', junto al emblemático artista de cumbia Antonio Ríos, responsable del éxito “Nunca me faltes”.

La canción cuenta la historia de una joven que, tras una desilusión amorosa, busca el consejo de su amigo. El video ya tiene casi medio millón de reproducciones en YouTube.

Ambos artistas estuvieron conversando con RePerfilAr sobre el nacimiento de esta colaboración y el presente de la industria tropical en Argentina, entre otras cosas.

¿Cómo nació esta colaboración?

Amorina: La canción la escribí yo con un amigo. Hace muy poquito tiempo me lo cruzo a Antonio en un evento de cumbia y canta una canción y todo el mundo se para a ovacionarlo. Quedé enloquecida. Pensé “yo tengo que escribir una canción” y, soñando muy alto, dije, “tengo que cantar con él”.

Se me dio la posibilidad y le enviamos la canción y al poquito tiempo ya estábamos grabando en el estudio.

Antonio: Primero no me gustó mucho (risas). No, me gustó, pero había que arreglarla un poquito. Llegamos al estudio y le empezamos a buscar la vuelta y quedó espectacular. Ella le dio una onda tremenda.

Antonio, ¿qué le aconsejarías a un amigo que le rompieron el corazón?

Mi viejo tenía un dicho, porque un día, a mi también me rompieron el corazón. Yo tendría 16 años y me dijo mi viejo: “Hijo, recién empezás a volar. No te hagas problema. Vos no sos feo. La plata y las mujeres, van y vienen. Vos tenés trabajo, todas te van a querer”.

Me calmó. Me decía, no pases más por la casa de esa chica, cambia de camino (se ríe).

Amorina ganó popularidad tras su participación en La Voz Argentina 2018.

Amorina: Yo creo que también lo lindo de la canción es que el me dice en una parte “lo importante es aprender a valorarse y a quererse uno mismo y estar solo también”, y eso es muy lindo.

Y cuando uno está solo y es feliz con su soledad, está mucho más preparado para querer a otro.

Antonio, ¿Cómo ves las nuevas generaciones de la cumbia y la música tropical en Argentina?

Algunas no me gustan mucho, pero ella (Amorina) sí. Porque le pone mucha garra, mucha onda, pronuncia todo bien, tiene mucha juventud.

Amorina, ¿para vos qué importancia tiene la escuela original de la cumbia en Argentina?

Yo siempre fui muy fanática de la cumbia clásica, de la cumbia de verdad. De letras con contenido. Yo me crie escuchando artistas como él, entonces, yo quería seguir por ese camino de la cumbia clásica.

De un sonido más moderno, quizás, en cuanto a lo digital, pero siempre con esa personalidad. Y es super importante para los artistas nuevos que alguien de su talla se anime a compartir con uno.

Antonio Ríos interpreta la canción "Consejo" junto a Amorina.

Los dos empezaron muy chicos en la industria ¿Cómo fue abrirse paso?

Antonio: A mi me tocó vivir una cosa mal, porque antes no nos pagaban nada los empresarios si no eras conocido.

Yo dejé cuatro años la música. Vuelvo a los 25 y mi señora me dice: “No tenés que cantar. Eso no es tu futuro, tu futuro está en la curtiembre y en la verdulería”. Yo me enojé tanto.

Le dije “te voy a tapar la boca y cuando yo la pegue no vuelvo más”. Me tuve que auto pagar ocho años para llegar a mi casa con plata.

Amorina: Arranque de muy pequeña. Siempre con mi familia acompañándome. Soy mujer y el ambiente también es nocturno, entonces fue difícil. Yo creo que recién estoy arrancando con un proyecto mucho más sólido y con más posibilidades.

Siempre con la compañía de la gente que me quiere y que confía mucho en mí. Así que trabajando duro. Obviamente, es difícil, nada es fácil, pero con trabajo y constancia yo creo que de a poquito se pueden ir logrando las cosas.