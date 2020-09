En los últimos días, el modelo Christian Sancho se vio envuelto en una polémica. Es que luego de contar que "apuesta" por la "diversidad sexual", en una entrevista que le realizó revista Caras, una reconocida marca de ropa interior con la que venía negociando un contrato anunció la desvinculación del modelo. De tal manera, en diálogo con RePerfilAr, el actor que denuncia presunta discriminación", argumentó que tomará medidas legales en el asunto.

"Me enteré da de una manera muy sorpresiva y violenta que estaba totalmente prohibida mi imagen, eso fue lo que más me dolió cuando estamos en un país con democracia", dijo Sancho, quien no sale de su asombro por todo lo ocurrido hasta el momento. En esa línea, continuó: "Si uno viene teniendo una negociación que iba prosperando día a día antes de la renovación del contrato, y sale una tapa, y no te llaman más, ¿Te parece que es una manera lógica de terminar un vínculo de ocho años y no tener más un llamado?. "Todo es muy confuso, violento y tempestivo", agregó.

Christian Sancho fue desvinculado de una reconocida marca tras la tapa de CARAS

Respecto a la entrevista que le realizó la periodista Gaby Balzaretti, de Revista Caras, el actor dijo que la pregunta sobre la sexualidad "le pareció atinada". "Porque es acorde a estos tiempos, a lo que es el amor, a la amplificación, y la diversidad sexual", dijo. Al ser consultado, sobre si en otra oportunidad sufrió algún otro acto de discriminación, Christian respondió que en el ambiente mediático siempre lo vivió de una manera "optimista", no así en la calle. "El machismo nos hizo pedazos", subrayó.

Asimismo, destacó: "Tenemos que entender como sociedad que no podemos jugar con el abuso de poder, ni discriminar al otro por su sexualidad, porque la sexualidad no merece debate".