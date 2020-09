María O'Donnel: "Alberto Fernández se define como un hombre de diálogo"

Alberto Fernández se define a sí mismo como un hombre de diálogo.¿Es realmente un hombre de diálogo? Veamos una serie de cosas que sucedieron esta semana y las contradicciones para quien se define como tal.

Alberto Fernández sintió la protesta de la Policía Bonaerense alrededor de la Quinta de Olivos. Fue totalmente inaceptable que una policía armada por el Estado cercara la quinta donde reside el presidente de la Nación, cuando en realidad ellos dependen de la provincia de Buenos Aires, hicieran sonar las sirenas. Por más legítimo que el reclamo, francamente, es de una policía tan mal pagada y con tanta demanda como tiene la provincia de Buenos Aires.

Pero al margen de eso, lo que pasó lo puso Alberto Fernández en un primer brete. Intentó dialogar. El vocero del presidente,Juan Pablo Biondi Intentó dialogar , salió y les propuso que le elevaran un petitorio y los de la Policía Bonaerense no quisieron. En fin, pero había intentado una línea de comunicación. Después se puso a hablar con Axel Kicillof y urdió una solución a ese problema junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Es cierto que la posibilidad de cortarle fondos de coparticipación que le había dado Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta en su momento era una posibilidad que antes de que empezara la cuarentena estricta, allá por el 20 de marzo, se le había mencionado el jefe de gobierno. De alguna manera, Larreta esperaba algún recorte de fondos. Lo que no espero nunca es que se lo hicieran de la noche a la mañana, como ocurrió finalmente, porque la solución que le encuentra a Alberto Fernández al conflicto provincia de Buenos Aires es darle a Axel Kicillof los fondos que necesitaba para arreglar la cuestión salarial, sacándole un punto de cooparticipación a la ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo le avisó a Horacio Rodríguez Larreta? Larreta lo contó en conferencia de prensa. Le mandó un mensaje un minuto antes del inicio del anuncio.A ese anuncio habían sido invitados los intendentes del conurbano que forman parte de Juntos por el Cambio. Jorge Macri, Posse, Grindetti, Valenzuela, Tres de Febrero para mostrar que también era un hombre que da soluciones y que dialoga con la oposición. El problema es que ninguno de ellos sabía qué era lo que iba a anunciar. Jorge Macri contó que cuando se dio cuenta lo que estaba anunciando Alberto Fernández, incluso dudó en pararse e irse en el medio de la transmisión. El mandatario dijo :"No, bueno, yo no sabía que no les habían avisado a que venían". Y después dijo: "Voy a seguir hablando con Larreta. Por supuesto que no lo hago en contra de nadie". Claro que Cristina Kirchner había pedido y mucho que era muy injusto que la Ciudad tuviese tanto y la provincia de Buenos Aires gobernada por Kicillof, el territorio de Máximo tan poco.

Ahora se puede ser un hombre de diálogo que pide perdón después que avanza sin avisar. Por más que hubiese habido un pre aviso antes, es difícil. Cuando hablo con Macri antes del 20 de marzo, con todo lo que había sido esa conversación. No se pusieron de acuerdo. Era una conversación privada. Se pueden seguir hablando en privado si cuando te enojas lo vas a contar en público, La verdad es que es difícil hoy que un diálogo constructivo se puede armar de esta manera.