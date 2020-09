Daniel Gollan, el Ministro de Salud Bonaerense: "Hay un descenso de casos en el AMBA"

Daniel Gollan expresó que hay “una realidad en CABA y en el conurbano bonaerense, en particular en el primer cordón, tenemos una desaceleración de casos en el AMBA. Y una aceleración de casos en el interior de la provincia. Hoy ya representan el 20% de los casos provinciales, casos del interior de la provincia, que hasta hace un mes no pasaban del 4% o 5%”.

Y agregó que a partir de las evaluaciones que se están haciendo “siempre se intenta, en la medida de lo posible, expandir algunas actividades, en la Provincia de Buenos Aires en particular nosotros priorizamos siempre que esa situación se da, dos cosas. Actividades que tengan un impacto productivo laboral más importante y que movilice gente lo más controlado en sus movimientos, como hacemos en la industria. Ahora cuando la actividad implica mucho movimiento de gente anónima que van y vienen a su casa y no la podemos controlar bien, esos son, en términos epidemiológicos, los movimientos más peligrosos para reproducir contagios”.

En el Conurbano, la circulación del virus preocupa. Por eso, Gollán no está de acuerdo con actividades de apertura.



El Ministro dijo que “es muy difícil ejercer el control cuando uno abre y genera la sensación de que eso ya está permitido y está bien. Es muy difícil estar controlando miles de bares donde va gente, si están ubicados como corresponde. Nosotros hemos dicho que es preferible actividades que sean más controlables y no tanto aquellas que producen estos movimientos que después no se pueden controlar. Son criterios y además hay que tener presente que siempre, nosotros en el Conurbano Bonaerense vamos a estar con un delay porque tenemos todavía una menor cantidad de gente contagiada”. Y dijo sobre la apertura de bares en CABA que “sería partidario que no se movilicen y se abran este tipo de actividades en la Ciudad de Buenos Aires porque moviliza mucha población”.

Gollán explicó que “lo que sucede, es que nosotros en la Provincia de Buenos Aires, la recomposición que se le iba a dar al sector policial antes era porque ese sector había recibido un aumento inicial en el año que era tres veces menor al que están percibiendo el sector de trabajadores y trabajadoras de la salud de los Hospitales Públicos. Habían obtenido un aumento del 24,3% contra un 8% por eso venía la parte de la recomposición que le tocaba a la policía que todavía estaba pendiente. De todos modos, nosotros estamos abiertos a rediscutir la situación pero además de lo salarial nosotros en estos cinco meses hemos regularizado, como nunca en la historia del Ministerio de Salud de Buenos Aires, la situación de miles de personas que estaban como monotributistas y ahora las pasamos a plantas permanentes o transitoria”.



I. R. A