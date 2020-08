Debate entre Julio Bárbaro y Guillermo Moreno: ¿qué futuro tiene Alberto Fernández?

Bajo la moderación de Úrsula Ures Poreda, REPERFILAR reunió a dos emblemas del peronismo, Julio Bárbaro y Guillermo Moreno, para debatir sobre la reforma judicial propuesta por el oficialismo y el curso del gobierno de Alberto Fernández. El exsecretario de Comercio cree que si el presidente "no deja de ser socialdemócrata, fracasa", mientras Bárbaro manifestó su seguridad de que con el actual gobierno se viene el fin del kirchnerismo.

"Si Alberto Fernández no cambia su patrón de pensamiento, no deja de ser socialdemócrata, esto no es un gobierno peronista, como él mismo lo definió es un gobierno de coalición. Pero el núcleo duro de su política que es relaciones internacionales y economía tienen una orientación social demócrata", dijo Moreno.

"Yo creo que el ciclo del kirchnerismo dentro del peronismo se termina ahora en este proceso y me parece que les va a costar ganar las elecciones del año que viene. Veo al kirchnerismo con mucho conflicto con el peronismo histórico. Veo al gobierno distanciandose del peronismo y al peronismo tratando de reivindicar su propia historia", apuntó Bárbaro.

Ursula Ures Poreda : Si el proyecto de reforma judicial tiene que ver con conseguir impunidad para la vicepresidente CFK, como dice la oposición, era necesaria la reforma o bastaba solamente con aumentar la cantidad de jueces en la corte?

Julio Bárbaro: Creo que la crisis y el dolor de miles de argentinos por la cuarentena y porque se cayeron sus negocios tendrían que haber dejado el tema de la justicia para el final, porque no es problema que afecte a los más necesitados de hoy. Creo que se debe tocar en el momento que logremos armonizar las relaciones entre los sectores políticos de la Argentina que hoy no es así como estamos viviendo.

UUP: Tiene 1 minuto para responder la misma pregunta Moreno

Guillermo Moreno: Ese supuesto que pone en la pregunta no es el mismo, por lo tanto yo sí creo que es necesaria una reforma judicial y lo primero qué hay que reformar es esto de que una profesión que se estudia en una facultad se haya apoderado de un poder de la nación. La profunda reforma judicial comienza mañana con todos los problemas que tenemos que solucionar y la justicia también determinando la carrera de juez. De ahora en adelante el título habilitante para ser juez deja de ser el de abogado y pasa a ser el título cuando terminas tu formación de grado de juez.

UUP: El proyecto de reforma judicial es de origen kirchnerista o es un gesto del presidente Alberto Fernández al núcleo más duro del frente de todos?

JB: Hasta el momento se toma el tema del conflicto entre Alberto y Cristina como central y cotidiano, hasta el momento no lo veo ni imagino que se viva así, para mi es una decisión de ambos y hasta hoy han concebido lo esencial. Osea que no creo que eso lo imponga Cristina a Alberto, creo que es una acuerdo entre los dos, coinciden. Para mi es un error que lo toquen hoy, pero bueno.

GM: El poder ejecutivo es unipersonal, y lo ejerce el presidente. Es únicamente de Alberto Fernández. Esta historia de que el pobre Alberto no puede tomar decisiones dejémoslo. Es el gobierno de Alberto Fernández, si fracasa, va a fracasar Alberto Fernández no el peronismo.

UUP: La dupla Alberto Cristina con altibajos de buenas y malas épocas, va a sobrevivir el 2023, ¿se puede pensar en una segunda etapa o es una coalición que va a llegar hasta ese año?

JB: Yo creo que el ciclo del kirchnerismo dentro del peronismo se termina ahora en este proceso y me parece que les va a costar ganar las elecciones del año que viene. Veo al kirchnerismo con mucho conflicto con el peronismo histórico. Veo al gobierno distanciandose del peronismo y al peronismo tratando de reivindicar su propia historia

GM: Me da la sensación de lo que está discutiendo la política ahora esa tensión que se está produciendo si van a estar alineados los ciclos políticos y económicos. Terminó un ciclo económico y empieza otro ciclo el año que viene. Y ahora la política está discutiendo exactamente quién va a conducir ese ciclo político. Creo humildemente que en general cuando hay división en un matrimonio la decisión la suele tomar la mujer y en este caso me parece que la va a tomar el hombre. Los grados de libertad en esta separación la tiene el presidente y no Cristina

UUP: Pueden interpelarse, pero siempre respetando el turno. Empezamos con Julio Bárbaro

JB: Como peronista como ves vos cómo está moviendo el gobierno la coyuntura económica?

GM: Si Alberto Fernández no cambia su patrón de pensamiento, no deja de ser socialdemócrata, esto no es un gobierno peronista, como él mismo lo definió es un gobierno de coalición. Pero el núcleo duro de su política que es relaciones internacionales y economía tienen una orientación social demócrata. Si Alberto Fernández no deja de ser socialdemócrata, fracasa.

UUP: Puede preguntarle a Bárbaro

GM: Cómo estás viendo vos la posible inversión de 90mil millones de dólares sobre el complejo industrial militar brasilero

JB: Creo que lo que plantea Guillermo que la política exterior nuestra es socialdemócrata marca un mal manejo con Estados Unidos, con el continente y también con China. Esa inversión nos pone en una situación de debilidad y es el resultado de una mala política internacional. La política internacional de este gobierno es lo peor, lo que ha hecho de pelearse como Brasil.

UUP: Cada uno tiene 30’ para una conclusión final:

GM: Voy a aprovechar esto para hablarle a los jóvenes de 16 a 28 años, lo que era la vieja juventud peronista. El peronismo es libertad, no es estatismo, los jóvenes necesitan libertad, pero libertad en comunidad y eso es la doctrina del movimiento nacional Justicialista. Los convocó a que construyan su libertad individual.

JB: Coincido con lo de Guillermo y le agrego que si no se sienten cercanos al peronismo, se enamoren de la política. La política es la única salida para devolvernos aquello que necesitamos hoy que es la esperanza de un futuro más juntos.

R.I.Y