Denuncia contra la Fundación de Messi

El pasado martes 8 de septiembre, Federico Rettori, ex empleado de la Fundación Messi ratificó ante la Audiencia Nacional Española, la denuncia contra la ONG benéfica del futbolista por lavado de dinero y defraudación de fisco. La causa que se lleva adelante tanto en España como en nuestro país, involucra no solo a Lionel sino también a su padre Jorge y a su hermano Rodrigo.

Federico Rettori expresó que “la Fundación Messi nunca presentó memorias y balances. La inspección general de justicia de Rosario y Santa Fé terminó emitiendo un reporte operación sospechosa por no tener la documentación correspondiente”.

Un informe confidencial de la unidad de investigación financiera al que tuvo acceso RePerfilAr es una de las principales pruebas contra el accionar de los Messi que investiga la justicia. “Incluso todos los movimientos de la Fundación Messi, la familia Messi, empresas privadas por siete años de los cuales se demostró que solamente se invirtió socialmente el 7% del dinero de todos los años que todos los años movimientos de ingresos y egresos que daban a 0. Todo el ingreso que entraba se iba en gastos. Hay grandes sumas de dinero que terminaron en una constructora que se llama Constructora 1 en Rosario, y hay mucho dinero de la Fundación que terminó en una empresa privada de Jorge Messi que se llama LIMECU. Esa empresa tiene un alto grado de utilización de efectivo, salió también que pagaron un terreno para hacer una cancha de fútbol a un club privado de fútbol que se llama Leones de Rosario, ellos en España lo declararon como una acción social y después se dio cuenta que no era una acción social sino que era un club privado de fútbol en un barrio privado”, dijo Rettori.

En este informe se confirma no sólo que la Fundación no presentó balances durante más de seis años sino que además la entidad sólo destinó el 6% de sus ingresos a actividades benéficas cuando ese es su único fin. Rettori agregó también que “se han hecho cosas pero no en la proporción que debería haber hecho por la cantidad de ingresos que han tenido”.

Los representantes legales de la familia Messi se excusaron de hablar pero explicaron que confían en que la justicia se expida y serán absueltos. “Hace mucho tiempo que no dicen nada porque las pruebas son contundentes, hace mucho tiempo que no emiten comentarios. Primero decían que era todo mentira, después dijeron que era algo orquestado por varias personas y la prensa para desprestigiar la imagen. Después que salió a la luz el informe UIF, que es un informe demoledor, la Unidad de Información Financiera es la entidad más seria en investigación de lavado de activos de Argentina. A partir de la pronunciación de ese informe, no dijeron más nada”, explicó el denunciante.

Así, aunque Messi confirmó que se quedará un año más en Barcelona para evitar un conflicto legal, lo cierto es que otra causa en su contra avanza en la justicia.

