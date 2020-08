Esteban Bullrich: "La reforma demanda un debate más profundo"

En diálogo con RePerfilar, el senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich dijo que "en este momento, de esta manera, no se puede debatir algo tan trascendente como una reforma judicial" ya que el tema "demanda un debate mucho más abierto, invitando a todas las partes a construir en conjunto un dictamen común".

Agregó que se trata de “una cuestión de formas porque nos parece que se ha impuesto un dictamen. Además, después se duplicó el costo de esta reforma. Se crearon 300 cargos y ahora se crean más de 600 cargos. Pasamos de 3 millones de pesos a 6 mil millones de pesos en un momento en que la Argentina ese dinero lo necesita invertido en activar la economía”.

“También una cuestión de fondo, que esta reforma no refiere ni siquiera los problemas de la justicia federal, que no es la justicia que atiende los problemas que sufrimos todos los ciudadanos, problemas de delitos comunes como el robo sino que tiene que ver con los delitos federales, la corrupción por ejemplo. Y ni siquiera resuelve esos porque no termina de sanar la enfermedad que tiene nuestra justicia. Lo que hace es multiplicar la mancha de corrupción e impunidad hacia más lugares”, remarcó.

El senador dijo que ”no se aceptaron cambios” y por eso Juntos por el Cambio no pudo presentarlos en las discusiones en comisión. “Nosotros planteamos con claridad que queríamos dar un debate más profundo y no se dio, eso es lo que pasó. Nosotros hemos planteado que estamos de acuerdo en debatir una reforma. Esa reforma, en que estamos hablando de las tres columnas de la República, demanda un debate más profundo”.

Bullrich remarcó que “casi todos los expertos que trajo el oficialismo tenían críticas profundas a temas como la subrogancia, la división de Comodoro Py. Muchos temas que se plantearon no fueron corregidos. Con lo cual claramente no había una vocación. De hecho la misma presidenta del Senado dijo ‘esta no es la reforma judicial que nos debemos’. Yo diría que no solamente es la que nos debemos sino que esta reforma aumenta la deuda que tenemos con la ciudadanía por la justicia que tenemos”.

Mirá el video con la entrevista completa