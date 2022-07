Kevin Johansen: “Los cancionistas queremos pintar nuestro tiempo y ser atemporales”

Desde su voz amable, hasta las comfort songs que componen su discografía, Kevin Johansen transmite cierto nivel de serenidad, que pocos artistas pueden presumir. De sonrisa crónica y saquito marrón tiempo, el responsable de “Anoche soñé contigo”, recibe a RePerfilAr en un bar de Palermo, donde algunos domingos a la noche se calza la vihuela y canta con amigos.

La cita es para hablar de “Tú ve”, el nuevo disco conceptual de “canciones propias y apropiadas”, como él mismo lo define entre risas.

“Siempre que te juntas en un asado y agarras la guitarra, te pones a tocar un tema de Lennon, otro de Caetano Veloso, uno de Charly García. Y un poco el disco “Tú ve” tiene ese espíritu de compartir con amigos y colegas canciones que nos atravesaron”, explica Kevin.

Kevin habló de su nuevo disco "Tú ve" en RePerfilAr

El proyecto fue grabado en Montevideo, en el estudio Zorzal de Juan Campodónico, también productor del disco, cuando aún la pandemia obligaba a los viajeros a entrar en cuarentena entre viaje y viaje, lo que le dio cierta particularidad al proceso de grabación.

“Cruzar el charco en buque, todavía en época de hisopado. Sentía que estaba en 1920 (se ríe). Era medio de guerra. Rarísimo. Y de golpe caminar 40 o 50 cuadras por la rambla. Abrir la cabeza. La paz”, recuerda Kevin.

“La primera vez que me dijeron que iba a tener que estar encerrado una semana en el hotel por la cuarentena, les dije “¿dónde firmo?. Era un planazo” (risas).

Sos un tipo reflexivo ¿Qué te enseñó la pandemia, Kevin?

¡Qué pregunta! (se ríe). Yo creo que a todos nos pasó de todo. En el famoso encuentro con un amigo, después de la pandemia, uno me preguntó "¿cómo estuviste, gringo?", y me salió decirle “estuve de todo”. Estuve ilusionado, decepcionado, para adelante, estuve caído, todo.

Entonces, creo que, más allá del aprendizaje, la resiliencia, el aguante, te enseñan a apreciar lo que tenés, a agradecer. Y, si te caes, si te bajoneas, poder ver la ventana y decir no tengo que ser tan boludo.

La pandemia te hace revisar un montón de cosas de vos mismo. De las distracciones, o de las cosas que uno busca para hacerse el boludo un poco en la vida.

Hay cosas que te alimentan también. A mí me sirvió mucho en lo creativo, porque creo que procesé mucho lo que yo quería decir y me hizo asimilar más lo que realmente quiero decir.

Las canciones tienen esto que… hay una calentura en el momento de “uy quiero decir esto ahora”. Y cuando pasa esa calentura decís “ya no quiero decir eso”. La pandemia te dio ese changüí de tiempo como para relativizar lo que era importante o no.

Mirá lo que dijo Kevin Johansen sobre la pandemia

¿Hay alguna canción tuya que hoy digas, ¿por qué escribí eso?

¡Si! (risas).Y hay canciones que inclusive tienen una vuelta de tuerca y regresan. Me pasó con la canción “Solo le dije”.

Cuando la terminé, no me gustaba. Mucha gente me dijo que era media pandémica, porque dice “solo pedí un poco de tiempo para mí, ahora ya no sé si soy feliz con tanto tiempo”, y justo fue en el 2019 (risas). Y después, le di vuelta a la idea y pensé “está bueno lo que dice”.

¿Por qué elegiste la canción “Tú ve” (Algo Ritmos, 2019) como representante del disco?

El título me gustó desde siempre y amo la canción, pero lo que sucedió fue que estábamos pensando en Natalia Lafourcade para cantar "El Albertío", de Violeta Parra.

Y ella dijo que sí, pero que ella quería cantar una mía. “Esa canción ‘Tú ve’, me encanta lo que dice” - recalca Kevin en un divertido acento mexicano - y le dije obvio. Para mí era un honor.

Después, al pensar títulos para el disco, ''Tú ve” me gustó porque es como un espejismo de juego de palabras. En realidad dice “vos andá”, como una canción manifiesto del amor.

Y, también, habla un poco de las canciones, porque cuando salen al mundo, van. Es como que le decís a la canción, bueno, vos andá. Andá y fijate a ver quién quiere disfrutarte. Entonces quedó ahí y nos gustó a todos.

Así nace el nombre del disco

La música de Kevin está empapada de varias influencias multiculturales que, quizás, tienen mucho que ver con el amasijo de mundo que atravesó su vida.

Kevin nació en Alaska (Estados Unidos) y, a lo largo de su vida, vivió en lugares tan diversos como Colorado, San Francisco, Montevideo, Nueva York y Buenos Aires, entre otros, por lo que no es extraño identificar esa heterogeneidad costumbrista en sus canciones.

“A mi me gusta celebrar las diferencias. Por ahí, mi parte de niño gringo que fui hasta los 12 años viviendo en California, o transportarme acá y convertirme en un “argenteenager” (mezcla de argentino con adolescente por su palabra en inglés), en la adolescencia, me dio algo muy permeable.

Me gustan las influencias. Llegó a una ciudad y trato de hablar como hablan ellos. Me gusta transformarme en algo que no soy

Esto, queda más evidenciado en “Tú ve”, donde el setlist encuentra desde baladas en castellano e inglés, hasta versiones inglesas traducidas e interpretadas con ritmos latinos.

Los invitados

No todos los músicos pueden darse el lujo de hacer un disco repleto de invitados de primera línea como logró el musico de 58 años en “Tú ve”.

Así es como puede escucharse "El Tungue Lé", junto al Negro Rada, “Desde que te perdí” con la catalana Silvia Pérez Cruz, "Last Night I Was Dreaming With You”, con la participación de David Byrne, exintegrante y fundador de la banda escocesa Talking Heads, “Tú ve”, junto a la mexicana Natalia Lafourcade o, “Suzanne” su gran amigo y par uruguayo, Jorge Drexler.

¿Cómo se gestó esa versión tan particular de Suzanne junto a Jorge?

Fue muy divertido porque la hicimos en Galicia, hace unos años, pre-pandemia, y nos gustaba como nos salía, bastante fiel a la versión original.

Pero Jorge le metió un rasguido medio candombe y Campodónico, productor del disco, se dio cuenta y armó una base potente candombe.

Cuando la escuchamos, a los dos (Jorge y Kevin) nos pasó lo mismo, nos resultaba rápida. Ahí Juan se puso firme y dijo: “Si es más lento, no es candombe. Tiene que ser así” (risas).

Así que nos la bancamos los dos y cantamos “Suzanne” candombiada, con una métrica re loca y difícil de lograr. Salió super fluido.

Kevin Johansen habla sobre Jorge Drexler

Otra persona que te acompaña en el disco es tu hija Wiranda.

Divina. Papá orgulloso de que lo disfrute. Ella había tocado de telonera en el Gran Rex del tío Jorge (Drexler), y yo estaba un poco nervioso, porque la gente entra, habla, se acomoda, da bola pero a la vez no.

Después, durante el recital de Jorge, le pregunté si estaba cómoda allá arriba (en el escenario) y me dijo: “Papá, yo quiero vivir ahí”. Así que fue un placer.

Hace algunos años, Wiranda vio el recital de Caetano Veloso con los hijos y me confesó que se dio cuenta que tenía que relajarse y cantar conmigo. Siempre fue de cantar conmigo y de compartir el escenario. Me di cuenta desde un primer momento, que lo disfrutaba.

Así que, cantar con ella "Perfect Day" de Lou Reed y "Oración al tiempo" de Caetano Veloso, tiene una connotación muy fuerte. Así que sí, padre baboso y orgulloso.

David Byrne, fundador de la banda Talking Heads, es uno de sus invitados (Cedoc)

Si bien, este disco estuvo repleto de colaboraciones, Kevin le aseguró a Reperfilar estar preparando nuevos temas, con amigos y colegas, a pesar que antes, según confesó, no le gustaban mucho y hasta le “hinchaba” que los periodistas se enfoquen en eso.

Sin embargo, hoy, asegura haberle encontrado un particular placer a ese tipo de proyectos, destacando que siente un gran disfrute al “compartir con un colega que admira”.

“Verlo o verla en acción frente al micrófono, cómo se para, cómo se relaja, los chistes que hace para que estemos todos cómodos. Es un gran aprendizaje, así que soy muy fan de las colaboraciones”.

Aunque no le confirmó a RePerfilAr cuál será su próximo artista invitado, aseguró que le gustaría trabajar “tanto con el trapero o la trapera nueva, como con el ídolo o la ídolo de 80 pirulos”.

“Tenemos que apreciar que todos somos contemporáneos. Hay una gran frase de la gran Ella Fitzgerald que decía “we are all here”, estamos todos acá. Este es el momento, aprovechemos”.

Kevin Johansen se refirió a las colaboraciones con otros artistas

El “Tu Ve Tour” que presentará al disco

En Argentina, la gira recorrerá Córdoba (26/8), Rosario (27/8), y Mendoza (9/9), con fecha en Capital Federal el próximo 24 de septiembre, en el mítico Gran Rex.

“El Gran Rex es ese gran living que a mí me encanta. Si yo pudiera teletransportar el Rex, me voy con el teatro, como una nave”, aseguró entre risas el nacido en Alaska.

”Ahí tocó Bob Dylan y sé de buena fuente que le encantó”, contó entusiasmado y adelantó que esa noche “va a ser una fiesta”.

El "Tú Ve Tour" también estará encontrándolo en los escenarios de todo Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, donde, con el pasar de los años, fue creando un público muy fiel. “Por suerte hace años que viajó por Latinoamérica y pienso, qué bueno que haya gente a la que le gusto" (risas).

Con más de 20 años de carrera ¿Qué reflexión te trae la música hoy, después de tantos años siendo parte de tu vida?

Lo comparó con la famosa frase “Pinta tu aldea y serás universal”. Los cancionistas queremos pintar nuestro tiempo y ser atemporales.

Querés que la canción tenga la posibilidad de durar 50 o 100 años y significar algo para la gente. Ese es el gran sueño y el desafío al tiempo que tenemos los cancionistas.